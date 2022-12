Cartas al director de HERALDO: El mercado de trabajo y la evolución del PIB

El mercado de trabajo y la evolución del PIB

La publicación del dato del paro registrado de noviembre, es decir, las personas inscritas en el Servicio Público de Empleo como demandantes de un empleo, ha reavivado la polémica en torno a su fiabilidad por la exclusión como ‘parados’ de los trabajadores fijos discontinuos en inactividad.

Según el citado registro, al terminar noviembre el número de parados era de 2.881.380, cifra que queda por debajo, en unos 100.000 individuos, a la obtenida por la EPA del tercer trimestre (no cuestionada) que fue de 2.980.200 y en la que sí se computan como parados los fijos discontinuos que no están trabajando, pero que buscan de forma activa empleo y se incorporarían al puesto en caso de encontrarlo. Lo que me parece sorprendente es que, habiéndose superado el nivel de ocupación previo a la pandemia (según la última EPA había casi 600.000 personas ocupadas más que a finales de 2019), no se consiga generar la misma cantidad de bienes y servicios (PIB real) que por aquella época. De hecho, organismos como la OCDE, el Banco de España o Caixabank coinciden en pronosticar que la equiparación del nivel de producto interior bruto (en términos reales o a precios constantes) de 2019 no se alcanzará hasta comienzos de 2024. Esta contradicción debería ser justificada a la ciudadanía por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya que, en principio, parece denotar un problema de productividad. En este sentido, también hay que apuntar que, desde 2019, el sector público ha aumentado sus efectivos en más de 250.000 empleados. En todo caso, es altamente preocupante que nuestro pobre país no logre producir el volumen de riqueza anterior a la crisis de la covid-19, mientras que la deuda pública asumida desde entonces, para hacer frente a la situación, haya superado los 280.000 millones.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

Buena atención sanitaria I

Operado de urgencia. Hace tres meses me operaron de urgencia en el hospital Quirón Salud de Zaragoza. Me salvaron la vida. El problema había surgido cinco días antes en Jaca. Me aquejaba un fuerte dolor abdominal. En el hospital me atendieron correctamente pero, quizá por falta de medios, no pudieron diagnosticar el origen del dolor. El sábado 3 de septiembre, a iniciativa de mi esposa, tomamos un taxi y bajamos a Zaragoza. En Quirón Salud me atendieron al poco rato. Me hicieron pruebas, análisis, radiografías y, por fin, un TAC que confirmó sus sospechas: padecía una grave obstrucción intestinal, una hernia obturatriz que precisaba rápida intervención quirúrgica. A las doce de la noche se presentó la Dra. Marta Gutiérrez. No olvidaré sus palabras, amables pero decididas: Viene Ud. muy tarde; hay que operar cuanto antes. Eran las primeras horas del domingo, día 4, cuando me intervinieron. Pasé seis días en el hospital. Tanto las enfermeras como el resto del personal dieron pruebas de competencia y amabilidad. La doctora pasó todas las tardes: me preguntaba, escuchaba, pensaba y decidía lo que yo debía hacer. Sus consejos contribuyeron a mi total recuperación. A ella y al equipo del hospital, mi familia y yo queremos expresarles nuestro profundo agradecimiento.

Ángel Blanco Ramos. ZARAGOZA

Buena atención sanitaria II

Nada que envidiar. He regresado de Suiza donde he vivido unos años. Allí no hay Seguridad Social general, pero todo residente debe tener un seguro médico y yo tuve que ser operado. Puedo decir que fui atendido con mucha profesionalidad y delicadeza. Recientemente, ya instalado en Zaragoza, tuve hace unos días un accidente haciendo deporte y fui llevado a urgencias del hospital Miguel Servet. También aquí puedo decir que he sido magníficamente atendido, tanto en el aspecto médico como en el humano, y puedo alegar que nuestra sanidad pública no tiene nada que envidiar a la de ese avanzado país helvético. Quiero dar las gracias al médico y a los enfermeros que me han atendido, tanto en ese hospital como en el centro de salud del paseo de Sagasta.

Pedro Estaún. ZARAGOZA

Un erial para la música

Medina del Campo: 20.000 habitantes; Zaragoza, más de 700.000. En esa población catellana, en su Teatro-Auditorio, existe una programación musical prácticamente continua. En Zaragoza, acuden cinco grandes orquestas al año y unos espectáculos líricos de ínfima categoría. No existe una orquesta sinfónica profesional, ni una temporada de ópera decente. Ciudades teóricamente de menor nivel tienen ambas cosas: Oviedo, Pamplona, Valladolid... Vergonzoso para Aragón y Zaragoza. Hace más de cuarenta años existía una orquesta sinfónica y una breve, pero muy importante, temporada de ópera en primavera. Desfilaban los más afamados intérpretes mundiales. Yo era un adolescente y asistía a los conciertos y a la ópera. Zaragoza es un erial. La música es cultura universal, ni de derechas ni de izquierdas. Vuelvo a apoyar al profesor Chaime Marcuello en el artículo de HERALDO titulado ‘Porros, salud y montes’, sobre el arboricidio que se ha cometido y continúa, en silencio, con manos negras, compra de personas y sin que ningún partido alce su voz. Vergonzoso.

Miguel Labay Matías. TERUEL

El otro diciembre

Cada mes tiene su impronta, sus propias características. El último mes del año nos trae esas luces navideñas ‘gasta vatios de más’, y los turrones y viandas que a posteriori benefician más a las dietas de enero que a nuestra salud. También esa lotería que anuncian ‘ya te ha tocado’, sin tan siquiera comprar un boleto. Hay, no se puede negar, un costumbrismo que se queda en lo rancio y folclórico, a no ser –menos mal– por esa solidaridad que también emerge desde lo humano y de cara a los demás. Época que nos transmite moralmente el ayudar a quienes no tienen las mismas posibilidades que nosotros de cara a disfrutar con los suyos. Medios existen varios, desde los contenedores para ropa usada, entrega de juguetes para los pequeños; también a través del banco de alimentos, con aportaciones dirigidas a entidades dedicadas a la caridad, e incluso también con ayudas personalizadas. Por pequeñas que sean esas ayudas, siempre serán mucho más que un nada. Y para ello hay que proponérselo de veras, no solo pensarlo, hay que ‘hacer’ por encima del ‘pretender’. Siempre se desean unas felices fechas para las ya próximas Navidades, por ello hay que recordar que solo compartiendo existe de veras la felicidad. No se nos olvide. Menos individualismos y más cercanía, será el mejor mensaje para el mes doce y ser verdaderamente felices.

Fermín Alonso López. ZARAGOZA

