Mujer palabra

Llegó una tarde de octubre con su melena larga y jersey morado.

De su boca rebosaban las palabras. Algunas se escurrían por su comisura y con urgencia las pronunciaba para no desperdiciarlas. Me gusta verla pronunciar "violencia" con el gesto fruncido. Si dice "guerra", una bomba de aire estalla en sus molares. Cuando habla de aquello que le emociona son sus ojos los que dibujan "emoción" con brillo allí donde la esperan los míos. Su interior está lleno de palabras, nacen arremolinadas en su estómago, y ascienden en completo descontrol por su esófago, pero antes de articular alguna las saborea. También las luce como complementos. En lugar de horquilla lleva "coherencia" para sujetar, cuando se cansa de jugar, el mechón con el que juega. Por llavero tiene la palabra "dirección", y "belleza" llora en la basura porque no puede competir con ella. Logra burlarse de "tiempo" y de "frío" porque a la lumbre de su voz los relojes se ocupan de atender sus movimientos y el invierno se detiene como un coche ante un semáforo en rojo.

Me gusta pasar las tardes con ella. Cuando el café se termina y cada uno camina en dirección contraria al otro, la vida se reanuda con su prisa vertiginosa, con su ruido de obras. Todo sigue pero sin "sentido" porque se ha enredado en su pelo. Si pienso en ella, mis palabras se ordenan para decir que tiñe de oro mis habitaciones, que me interesa el diccionario que protegen sus costillas, que cuando guarda silencio entiendo todo lo que quiere decir.