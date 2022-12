Ni me gusta ni me disgusta el fútbol, pero confieso que sigo los mundiales, no por patriotismo sino porque de algún modo me devuelven a la infancia, cuando uno no se hacía demasiadas ilusiones con respecto a España porque siempre caía en octavos, como ahora.

Por lo demás, asumo que el Mundial es, básicamente, una exhibición de virilidad, y más este año, que se celebra en un país donde las mujeres tienen menos derechos que los dromedarios.

"Estamos en las semis porque tenemos huevos", ha dicho el portero de Argentina, selección que nunca se ha distinguido por su ‘fair play’. Y el borgiano Valdano hablando de "juego macho" y mofándose del futboleo español con un envenenado dardo metafórico: "El tikitaka masturbando la pelota sin llegar al orgasmo".

Cuando no dan los partidos del Mundial por la tele en abierto, voy al pub y me tomo unas pintas con los hinchas de los tres leones, que en pequeños grupos resultan hasta simpáticos. Y si no puedo ir al pub, entonces pongo la radio. Los locutores deportivos me hacen mucha gracia. Me los imagino trasegando un gin-tónic tras otro, como si estuvieran en la barra del bar con los amigotes. Desconozco si el fútbol, deportivamente hablando, ha cambiado. Los que sí han cambiado han sido los jugadores, que ahora saltan al césped como recién salidos de la ‘Barber Shop’. También ha cambiado la publicidad de las retransmisiones futbolísticas. Los anuncios de Netflix y de ‘El Piponazo’ han enterrado al anuncio de coñac, clásico entre los clásicos. Será cosa de la nueva masculinidad, que supongo que es igual que la vieja pero más apegada al sofá, a las pantallas y al pijama con pelotillas.