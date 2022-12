Cartas al director de HERALDO: Con una hija dependiente en el hospital

Con una hija dependiente en el hospital

Tengo una hija con un grado de dependencia 3 y una discapacidad del 98%.

Paso largas temporadas en hospitales lejos de casa, donde soy su única cuidadora. La última vez estuvo ingresada en el Hospital San Jorge de Huesca y la atención del equipo médico, enfermería, auxiliares, limpieza, etc., fue de diez. A mi hija se le hicieron todas las pruebas necesarias, aunque tuvo que ser trasladada a Zaragoza porque había pruebas para las que no disponían de los medios adecuados. Además de la atención a mi hija, yo tuve cama y comida. En el Servet-Hospital Infantil el trato no fue adecuado. Esta vez no hablaré del equipo médico sino del responsable de darme comida y, si había, cama para descansar. Cuidar a un hijo dependiente es hacerlo 24 horas 7 días. La persona responsable durante dos días no dio la cara y se me negó la cama, cuando había libres, y la comida. Nadie se ofreció a quedarse con mi hija para que fuera a comer. ¿Cuánto tiempo ha de estar una persona físicamente derrotada por lo que suponen los cuidados de un dependiente sin descansar ni comer? Al final, una auxiliar con corazón me trajo comida y el lunes la supervisora de planta me dijo que me traerían comida. No es la primera vez que me pasa. La anterior, con una operación programada, habiendo avisado a la trabajadora social; y pasado un año en hospitales también tuve problemas cuando casi todas las camas de esa planta estaban libres. ¿A quién se le niega un plato de comida aunque sea abonándolo? Luego hacemos cursos de cuidar al cuidador. Todo esto debería cambiarse. El cuidador es parte esencial en que el dependiente pueda estar bien cuidado, ¿y si este no duerme ni se alimenta? La vida fuera del hospital es casi igual de dura que dentro y deberían cambiar las normas en algunos casos.

Beatriz Julián Guardiola. MONZÓN

Los datos del paro y los fijos discontinuos

Con los últimos datos del paro ha surgido la polémica entre el Gobierno y la oposición sobre los trabajadores que tienen ‘contrato fijo discontinuo’. La oposición sostiene que los datos del paro están manipulados y el Gobierno alega que la ley dice que los fijos discontinuos no pueden contar como parados mientras tengan un contrato fijo discontinuo, pues están ligados formalmente a la empresa. La pregunta clave que habría que hacerse es: ¿cobran el subsidio de desempleo los trabajadores con contrato fijo discontinuo cuando no trabajan? La respuesta es sí. Entones está claro que no son parados al cien por cien pero sí son parados estacionales, así que los datos de paro no son los correctos. Para hacer una estadística no manipulada habría que establecer en qué proporción estos trabajadores están ocupados. Así, un trabajador fijo discontinuo que trabaja seis meses equivaldría a medio trabajador en paro, uno que trabaja cuatro meses al año equivaldría a 2/3 de trabajador en paro y así sucesivamente. Finales de noviembre es un mes idóneo para hacer bien la estadística, ya que prácticamente se ha acabado el año y se conoce casi al cien por cien cuál es el porcentaje de meses trabajados durante el año. Incluir como se ha hecho en esta última encuesta a 283.000 trabajadores como si estuvieran trabajando sin saber el porcentaje de meses trabajados, si no es una manipulación de los datos es algo muy parecido.

Jesús Martín San José. ZARAGOZA

Retraso en la detección de un tumor

En días pasados el Gobierno nos informó del coste de diversas intervenciones quirúrgicas a través de la Seguridad Social, pero no tuvieron en cuenta el ahorro que puede suponer una prevención eficiente. En una revisión ordinaria de urología efectuada en enero me detectaron restos de sangre en la orina y solicitaron una ecografía. Esta ecografía me la realizaron el 22 de noviembre (once meses después de la solicitud). A los dos días me llamaron de Oncología del Miguel Servet para decirme que habían detectado un tumor en la vejiga y que en su mayoría estos tumores son cancerígenos. Me informaron de que si el tumor es superficial o con poca infiltración es suficiente con un tratamiento quirúrgico único. En caso de que haya infiltración ha de completarse con cirugía mayor, quimioterapia o radioterapia. Sin entrar en el riesgo que corre el paciente, que es lo principal, está claro que de atajarlo en una fase o en otra el coste para la Seguridad Social es muy diferente. Mientras espero que me llamen para la intervención, es posible que el tumor se siga desarrollando.

José Luis Blasco Cardiel. ZARAGOZA

Rampas que no funcionan

Mi amiga tiene la movilidad reducida y se desplaza por la ciudad en silla de ruedas. Se queja de que a dos de cada tres autobuses urbanos de Zaragoza les funciona mal la rampa. ¿Exagerado? Pues es lamentablemente cierto. Se aproxima a la parada el autobús, indicamos al conductor que necesitamos el despliegue de la rampa e inicia el proceso. Tras varios intentos, se extiende, pero no se acopla al bus. Imposible subir. Nos pide disculpas y tiene que seguir ruta sin nosotros. Al siguiente vehículo le vuelve a pasar lo mismo, maniobra baldía, de nuevo en tierra. Por fin, a la tercera va la vencida; ojo, sin pedir ayuda a Houston. ¡Menos mal! A la vuelta, dos veces más se repite la secuencia. Decidimos el regreso por otros medios. ¡Lamentable! Me explica mi amiga que le sucede con frecuencia. Hace unos días, al no poder recogerse la rampa una vez desplegada, se organizó un verdadero bochinche en Glorieta Sasera, obligando al transbordo de viajeros, retrasos, nervios, etc. Pienso que no es incompatible el desarrollo sostenible, la modernización de nuestra flota de transporte urbano con el mantenimiento y buen uso de la actual, pensando en los usuarios y sobre todo en las personas más vulnerables. ¿Zaragoza avanza? Eso querríamos todos los zaragozanos.

Carlos Buil Juan. ZARAGOZA

Deterioro democrático

De las palabras de Javier Lambán y Felipe González se desprende que el PSOE se está deslizando por el iliberalismo en sintonía con los separatistas, e incluso con la extrema derecha. A lomos de su crítica al capitalismo oligárquico y global, arremete contra la neutralidad de las instituciones y blande el valor relativo de la Constitución frente a la gente. El ‘gobierno de la gente’ reza su lema. «¿Quién es la gente?», se preguntaba Ortega y Gasset. Pues «todos, nadie determinado». Masa inarticulada que necesita un líder que interprete su sentir y se identifique emocionalmente con ese todo indeterminado. Una deriva que arrumba la deliberación cívica y los frenos jurídicos frente al poder. Al minusvalorar el Estado de derecho, deteriora la democracia.

Elías Ramírez Aisa. HUESCA

