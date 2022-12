Cartas al director de HERALDO: Unas normas para la circulación de patinetes

Unas normas para la circulación de patinetes

Camino de las Torres, esquina con Madre Vedruna.

Tal vez uno de los semáforos más peligrosos de Zaragoza. Se abre el semáforo y avanzamos hacia la otra acera. Oigo a mi espalda un fuerte golpe y gritos de dolor. Me vuelvo y veo a un anciano por los suelos, que acaba de ser arrollado por un patinete que, con el semáforo en rojo, ha irrumpido en el paso de peatones y se lo ha llevado por delante. Nos apresuramos a ayudar tanto al infractor como a la víctima. Por fortuna, parece que el golpe no ha sido de importancia y ambos se incorporan. Han ocurrido ya muchos accidentes ocasionados por estos patinetes, por lo que me permito hacer algunas reflexiones. Son vehículos que circulan sin matrícula, sin seguro, sin protección para sus conductores, pero con una grave carga letal en los accidentes que puedan provocar. Hora es de que el Ayuntamiento acometa la regulación de su uso para que circulen con seguridad. Es necesaria una placa de identificación, un seguro y obligar a sus conductores a llevar casco. Además, propongo que se establezca una base de datos única para todas las empresas concesionarias en la que resulte obligado figurar para poder conducirlos, y en el momento que se produzca alguna sanción para sus conductores, bloquear un nuevo alquiler hasta que haya sido abonada. Por otra parte, en el momento en que se produzca un accidente del que sea responsable el conductor, debería impedírseles el uso del vehículo por un tiempo. Algo parecido a lo que ya venimos soportando los conductores de coches. En el caso de que el patinete circulase en dirección prohibida, la sanción deberá ser mucho más severa. Con estas normas y una mayor corrección en los peatones, que también debemos mejorar en el respeto a las normas de circulación, conseguiremos que Zaragoza sea una ciudad más segura.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

Emoción en Jerusalén

Me emociono al leer el relato de María Pilar Martínez Barca sobre su viaje a Jerusalén. Mis emociones se entremezclan con los recuerdos de la peregrinación de mi abuelo, Juan Pablo Forcén, que realizó en el año 1934, a bordo del crucero ‘Manuel Amós’, utilizado, en los años de nuestra guerra civil, como cuartel general del Gobierno de la República, en Valencia. Si en aquella ocasión la situación política era diferente –árabes y cristianos– sin la existencia del estado de Israel, las dificultades del viaje de la escritora y sus acompañantes, con distintas discapacidades, quedan reflejadas en el propio artículo. Y diferentes eran también los tiempos; pues si en esta experiencia está próxima la Navidad del Señor, en aquella ya lejana discurrían los días sagrados de la Pasión del Salvador. Los relatos de mi abuelo señalan el recogimiento, la oración, los sentimientos de dolor por la Pasión, vividos momento a momento, por los mismos lugares del Huerto de Getsemaní y el prendimiento, el Calvario y el Gólgota y la muerte en la Cruz. Guardo como verdadero tesoro los manuscritos y dibujos de mi abuelo, como guardo el reconocimiento y título de peregrino, en un cuadro –en latín– que entonces otorgaban los franciscanos, encargados de velar y mantener los Santos Lugares.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Azcón habla del PAR

No sé si el Sr. Azcón habló como alcalde de Zaragoza o como presidente del PP de Aragón, pero no veo acertado que opinase sobre los problemas de otro partido, el PAR, al que además puede necesitar algún día. Las posibles irregularidades de los partidos son siempre subjetivas, y mira que al que le es más propio se le atribuyen situaciones poco ortodoxas. Pues no, se mete en casa de otro y pide dimisiones, sin consideración ni a la persona ni al partido. Si un juzgado ha considerado la posibilidad de que hubiese irregularidades en la convocatoria de un congreso, será ese partido el que tendrá que regularizarlas, nunca un representante de otro debería entrometerse. La persona de Arturo Aliaga es muy respetada en nuestra Comunidad, especialmente por el sector empresarial en general, y somos muchos, seamos o no votantes de su partido, los que así lo manifestamos continuamente. Y el caso es que hasta ahora el señor Azcón me parecía un político correcto e incluso eficaz en su gestión, pero esta intromisión me parece inadecuada.

Fernando Español Buil. ZARAGOZA

En el palacio de Benedicto XIII

Hace unas semanas estuve en Illueca cumpliendo un lejano sueño, dormir en el mismo palacio donde hace casi siete siglos nació su santidad Benedicto XIII, el papa que se mantuvo firme, sin traicionar su recta conciencia. La hospedería, excelente; que se mantenga es mi ferviente deseo. Muy buen trato, el personal muy amable, con facilidad de acceso, sobre todo para personas con dificultad de movilidad; las habitaciones, para mi gusto, demasiado modernas, esperaba algo más espartano, y completísimas. Solo un pero, la comida: la calidad es buena, pero algo subida de precio. La visita al palacio, muy completa y muy bien explicado todo, aclarando cuantas consultas hicimos, pero también hay un pero. Tanto el Ayuntamiento como la guía se empecinaron tozudamente en tachar a Benedicto XIII con el desafortunado dicho de «mantenerse en sus trece», que en nada le beneficia y que además es erróneo atribuírselo a quien sus más acérrimos enemigos tacharon de «este hombre peca en exceso de virtud». El pueblo me encogió el corazón. Yo que he visto la pujanza de Illueca, verlo ahora mortecino, casas tiradas, otras tabicadas, desiertas calles, sin el bullicio de los bares, el trajinar de los múltiples comercios, es algo que me encogió el corazón. Ojalá Illueca vuelva a ser ese pueblo vital que yo conocí en la década de los ochenta, donde en cada casa había hasta tres coches, unas calles alegres y un ir y venir de gente, comercios para todo, pescaderías, fruterías, supermercados, dos panaderías, carnicería y muchas industria del zapato y de sus complementos. Siguen tan lustrosas como siempre la ermita de San Babil y la iglesia de San Juan Bautista, aunque ya no la regenta don Justo, con el que siempre he coincidido y siempre nos entendimos bien. Nunca me negó una misa en acción de gracias a su santidad Benedicto XIII, por muchos favores que Dios a través de él me ha hecho. Esta vez no me he atrevido a hacerla porque no me queda nadie que me confirme que mis deseos se han cumplido. Después, un visitica corta a Gotor y su convento, que están afortunadamente rehabilitando. Y como no podía ser de otro modo, a Saviñán, donde rendí mi personal tributo de respeto y de gracias al cráneo de Benedicto XIII, al que admiro de corazón desde mis diez años, cuando al estudiar descubrí gracias a mi profesor de Historia a este gran personaje, que murió sin mucha compañía, pero con la dignidad intacta.

Francha Menayo. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es