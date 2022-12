Hipérboles

Perplejo está convencido de que cada época tiene su retórica dominante.

Por ejemplo: cuando no sabemos por dónde nos da el aire, nos dedicamos a la hipérbole. Es facilona y requiere poco esfuerzo intelectual. Basta con no saber a dónde ir, tener la negación por principio y, sobre todo, no dejar pruebas escritas. Requiere, eso sí, de cierta expresividad que la subraye: un grito, un gruñido, una carcajada hiriente… Si se da el caso de tener un horizonte, ahí empleamos la metáfora. Ojo: requiere más inteligencia pues hay que encontrar semejanzas comprensibles para explicar el camino. La paradoja es la cualidad del civilizado, consciente de que se puede llegar al mismo sitio siguiendo dos caminos opuestos. La ironía es el arte de esperar a la puerta de tu casa a ver pasar los cadáveres de los hiperbólicos y el tuyo propio. Hoy abundan los hiperbólicos. Es una pena porque cuando a la hipérbole le quitas la metáfora, degenera enseguida en estupidez y haces de una bandera, una bandería. Hay gente que abusa de la hipérbole como vacuna porque cree que la corrección es una enfermedad. Confunden la retórica con el eco de las redes e ignoran que el eco distrae contenido a cada rebote. Pero la hipérbole, como la pimienta, también tiene sus límites: contenida, convive con el humor; desmedida, roza el exabrupto; desatada, colinda con la violencia. Perplejo defiende la paradoja donde converge lo divergente. Y lanza una invitación: haz tú mi metáfora y prometo hacer la tuya. No es cosa menor.