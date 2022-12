Cartas al director de HERALDO: Pruebas médicas a los mayores de 80 años

Pruebas médicas a los mayores de 80 años

Tengo 81 años.

Desde hace muchos años el Dr. Sanjuán (urólogo del Ramón y Cajal, ya jubilado) me hizo ver la necesidad de tener un control, como mínimo anual, para estudiar la evolución de mi adenoma de próstata, hasta la fecha benigno. Pero resulta que en la revisión de este año, el doctor que me atendió me comunicó que no me hacían más revisiones, toda vez que había cumplido los 80 años. No obstante y para quitarse de encima mis protestas, educadas pero consistentes, sobre la decisión de no revisarme por tener más de 80 años y a la pregunta de si estaba exento de padecer cáncer de próstata, me comunicó que de ninguna manera, que puedo tenerlo como cada hijo de vecino. Entonces la decisión salomónica fue la siguiente: mire, le cito para dentro de 18/24 meses y nos vemos. Al solicitarle, como hacen cada año, el volante para la analítica de control, me comunica que no me lo da ya que cuando nos volvamos a ver solo hablaremos, pero pruebas no me hacía ninguna más. Comento esto toda vez que si el responsable de la unidad de próstata mira mi historia verá que tengo pendiente una cita con el urólogo, sin fecha a determinar, pero que sepa que no tengo la posibilidad de que me vuelvan a mirar, entre otras determinaciones, el PSA. Quisiera que alguien me explicara por qué las personas con 80 años estamos fuera de los controles del Salud. Esto me ocurre con alguna otra especialidad, como en la consulta de Digestivo, donde me dijeron que es absurdo gastar tiempo y dinero en hacerme pruebas por tener más de 80 años, ya que de salir algún problema no me aplicarían el tratamiento o intervención necesaria. Es por eso que pregunto: ¿Sr. Lambán, estaríamos mejor si no estuviera al frente de la DGA?

José Luis Salvador Murillo. ZARAGOZA

Confinamiento forzoso

Debo en primer lugar agradecer al Ayuntamiento la mejora de mi calle, el fondo, pero no la forma en la que se hizo. A principios de noviembre mi portal en la calle Jacinto Benavente, 1 quedó completamente aislado debido a unas obras municipales. Era como un segundo confinamiento. Todas las catorce esquinas de las calles adyacentes estaban cerradas y se tenía que acceder por la calzada, con el riesgo de ser atropellado. Ni los carros de bebé ni las sillas de ruedas, como la que utiliza mi hijo, podían salir con normalidad. En Goya, como había una valla en el carril bici, las bicis y patinetes se subían a la acera por el paso de cebra. Por falta de civismo no llevaban la bici o el patinete en la mano, y un patinete rozó la silla de mi hijo que casi se lo lleva por delante. Llamé a Infraestructuras y sólo se puso la secretaria. La Policía Local me dijo que ya pasarían las obras, y otro día que no tenían efectivos porque había manifestación. El Ayuntamiento e Infraestructuras se pasaban la pelota y parecía que esto no era competencia de nadie. Les pregunté por qué no hacían la obra por partes y me dijeron que así salía más rápido. Por fin sí que pusieron alguna rampa con tablas, pero al final de la tarde, cuando se iban los operarios, con el riesgo de tropezarse o engancharse la silla. Concluyo pidiendo que no pase lo mismo en otras obras y sirva esta mala experiencia para evitar trastornos a los ciudadanos.

Susana Marín-Yaseli. ZARAGOZA

Nuestra democracia

El término democracia deriva del griego ‘demos’, que significa pueblo, y ‘kratos’, gobierno o poder, es decir el gobierno del pueblo, lo que hoy entendemos como gobierno de la mayoría, la expresión de la voluntad de ese pueblo en las urnas y ejercida a través de los elegidos mediante representación política. Ya tenemos dos posibles asuntos a considerar, quienes forman el pueblo y cómo se elige a los que lo van a representar. Me referiré al segundo. Detengámonos en el resultado de las generales de 2019, en ellas Cs obtuvo 1,6 millones de votos en toda España, mientras que el más votado en Cataluña obtuvo 0,7 millones de votantes; sin embargo, el primero se quedó en 10 escaños en el Congreso mientras que el segundo consiguió 13. Según la definición aceptada, Ciudadanos representa mejor al pueblo español que ERC, pero ello no se corresponde con el número de diputados. He aquí un asunto sobre el que reflexionar. En lo que atañe a la salud de nuestra democracia podemos compararla con otras, habiendo estudios al respecto. En el del año 2021 España aparece en lugar vigésimo cuarto, con una puntuación global de 7,94 sobre 10, por lo que es calificada como ‘democracia deficiente’ (en la serie disponible desde 2006 es la primera vez que no alcanza el 8, obteniendo un máximo de 8,45 en 2008, y un mínimo de 8,02 en 2011). Se estudian cinco apartados, con hasta sesenta preguntas. Cito los apartados y las notas adjudicadas a España en 2021 y en años anteriores: 1.- Proceso electoral y pluralismo, 9,58 (9,58 en 2008 y 9,17 en 2019); 2.- funcionamiento del gobierno 7,14 (7,86 en 2008 y 7,14 en 2019); 3.- participación política 7,22 (6,67 en 2008 y 7,78 en 2019); 4.- cultura democrática 7,50 (8,75 en 2008 y 7,50 en 2019); 5.- libertades civiles 8,24 (9,41 en 2008 y 8,82 en 2019). Pero más que el índice de 2021 es interesante ver la tendencia; en 2008 estábamos en el lugar 15º; en 2019 bajamos al 19º. Aunque mantenemos una buena nota en proceso electoral y pluralismo, notable en libertades y aceptable respecto a participación y cultura democrática, el empeoramiento se produce en funcionamiento del gobierno. He aquí otro punto sobre el que invito a reflexionar.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

El tesoro del pensamiento

Estas fechas son propicias para recordar vivencias que, desde su sencillez, han dado sólido contenido a nuestras vidas. Aquellos cristales cubiertos de hielo rameado que, despierto ya por el canto del gallo, veía en el balcón desde mi alcoba, mientras disfrutaba de la tibieza del lecho entre las sábanas de hilo aromadas con efluvios de membrillo, bajo pesadas mantas que blindaban nuestro sueño del frío invernal. El asomar a la ventana para contemplar en silencio los campos nevados. El salir a la calle pisando la nieve crujiente para ir a buscar una hogaza al horno de leña. Aquel gran belén del salón, con cortezas de corcho figurando riscos montañosos y con jugosos prados de musgo en los valles, el puente de madera sobre el río de papel de plata, la gran estrella, el molino… sus entrañables figuritas de barro y, en el centro, el portalito con el Niño Jesús sobre las pajas del pesebre, entre el buey y la mula, amparado por la Virgen y San José, dispuesto para recibir a los Reyes Magos o huir a Egipto ante el peligro de Herodes. Las alegres reuniones familiares navideñas, la misa del gallo y otras celebraciones religiosas con villancicos, castañuelas, zambombas… Aunque ya tengo 90 años, no me voy con las manos vacías.

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es