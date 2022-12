Simone de Beauvoir dijo que si vives lo suficiente verás que cada victoria se convierte en una derrota.

Eso quiere decir que las derrotas se convertirán en victorias, ¿o no? Vamos por la calle Don Jaime a comprar lotería de Navidad, como esos tres de cada cuatro españoles que la compran mayormente por tradición. Antoine guarda los décimos en su cartera y soñamos que ya somos millonarios. A mí, la idea me da un poco de pereza. Se me ocurre que los golpes de buena suerte anteceden a periodos de desgracias inimaginables. Prefiero quedarme como estoy, o que nos toque una pedrea como mucho. Se nota que los días grises no me sientan bien. Antoine se ríe y abre el paraguas. Hay mucha gente yendo y viniendo bajo los porches de Independencia. Es un continuo fluir de almas desnortadas y también ilusionadas. “Panta rei”, me suelta Antoine como si me leyera el pensamiento. Sí, “todo fluye”, nada permanece inmutable y lo único constante es el cambio, tal como propuso Heráclito en la antigua Grecia. Me acuerdo entonces de las clases de Filosofía de mis años de bachillerato. Heráclito me producía un gran desasosiego y me decanté por Parménides, que afirmaba que todo permanece. Seguimos caminando bajos las luces navideñas, por fuera de los porches. El paseo es bueno para despejar la cabeza. Del conflicto entre los opuestos se nutre la dinámica del mundo. Panta rei, Panta rei, Panta rei, voy repitiendo como un mantra para mis adentros. Y ahí sigue un buen rato, hasta que Antoine me propone cenar un bocadillo de calamares antes de volver a casa.