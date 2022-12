Cartas al director de HERALDO: La belleza de los fiordos de la Patagonia

La belleza de los fiordos de la Patagonia

Leo en ‘En la última’ de HERALDO del lunes día 5 una entrevista con el director del Instituto Español de Oceanografía, Javier Tomás Ruiz Segura; y en el párrafo final, cuando se le pregunta por aquellos ecosistemas marinos del planeta que más le han fascinado, responde que dos, y uno de ellos se refiere a los fiordos de la Patagonia chilena, "de gran belleza y grandiosidad".

Al leer esa afirmación no puedo por menos de evocar el magnífico viaje que, hace en estos mismos días diez años, hice junto a mi recién fallecido marido, organizado por esa entidad tan prestigiosa que es el SIPA (Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón).

Cuando de un modo genérico se habla de fiordos, normalmente evocamos los escandinavos, tan visitados por turísticos cruceros; pero pocas veces se citan los fiordos australes, que tienen características comunes y a la vez distintas.

Desde el estrecho de Magallanes remontamos en dirección norte la impresionante Patagonia chilena, para asentarnos de momento en la ciudad de Puerto Natales, con nieve en su verano austral, y desde allí embarcar para recorrer el fiordo llamado Seno de la Última Esperanza, precioso nombre que aludía a la que los descubridores, con la ilusión de encontrar el anhelado paso de Magallanes, estaban ya a punto de perder. Gratísimo crucero contemplando leones marinos y extrañas aves, para terminar en el mar, pero recorriendo antes dos magníficos glaciares.

La lectura de la entrevista con Ruiz Segura me transportó a esos días felices, y he querido dar a conocer a los lectores un espacio poco publicitado pero lleno de belleza y de misterio.

Ana María García Terrel. ZARAGOZA

La humildad de saber pedir perdón

Estamos a un paso de celebrar las festividades más bonitas del año: la Navidad. Todo serán promesas, buenos deseos, alegría, pero… Deberíamos parar un instante a pensar en las cosas que vamos a prometer, la mayoría de ellas no se cumplirán porque habrá algo que nos haga olvidarlas, o simplemente no las realizaremos por aburrimiento, y porque siempre decimos lo mismo, o es una promesa como tantas otras. ¿Sabemos pedir perdón? Estamos preparados para reaccionar a una mala contestación, escuchar a nuestro interlocutor sin interrupción, disculparnos si nos hemos equivocado, rectificar nuestro arrebato y otras tantas cosas que no requieren más que un poquito de reflexión. Vamos a pensarlo unos segundos. No pasa nada porque en un momento dado nos echemos a llorar. Los hombres también lloran, parece que sea un sentimiento exclusivo de las mujeres y no es así, ni es vergonzoso. O porque a tus hijos, tus padres, tus amigos o a esa persona que tenemos tan cerca y nos comprende mejor que nadie les contestemos de mala manera. Es en esos momentos cuando debemos saber disculparnos, reconocer nuestra mala conducta y mostrar respeto hacia ellos. A los niños les enseñamos desde pequeñitos a decir la verdad, a perdonar al hermano cuando están riñendo, a pedir perdón cuando han hecho algo mal o han contestado; entonces, aprendamos de ellos y actuemos de la misma manera que les pedimos que hagan ellos. Se dice que actuar con el ejemplo es la mejor enseñanza. Seamos humildes, no solo en estas fiestas, seamos todo el año. Y lo mejor de todo, vamos a demostrarlo.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Un local que genera molestias

El Ayuntamiento de Zaragoza está permitiendo desde hace más de un año la actividad sin licencia a un bar-discoteca que incumple la normativa de Bomberos en varios puntos. Además, las molestias por exceso de ruido, vibraciones y olores por salida de aire viciado están creando graves problemas de salud. A pesar de todo se les permite continuar con la actividad en un horario hasta las 7 de la mañana y con un aforo de más de doscientas personas.

Amelia Martínez Cano. ZARAGOZA

Me gusta la imperfección

Siempre en mi vida he andado buscando la perfección hasta que he descubierto que la perfección no existe y, si existe, es perversa, es insolidaria y contamina el medio ambiente. La filosofía japonesa de la resiliencia, ‘kintsugi’, hace que cuando se les rompe un jarrón peguen sus piezas uniéndolas con cola de oro y así tiene más valor. La perfección, no cabe duda, es alimentada por los poderosos y los dictadores. En nuestra sociedad occidental está promovida por el gran capital mundial, que a través de la publicidad nos va educando en los principios del consumismo. Hoy, no concebimos tener en casa cosas rotas, cosas imperfectas. Cuando algo se rompe o se estropea, simplemente se cambia por otra cosa mejor. A fuerza de años he entendido que una taza descascarillada, un mueble con una rozadura, un electrodoméstico al que solo le falta una función son cosas maravillosas. Del mismo modo, una persona que no sea guapa, joven, inteligente, rica y sin defecto físico alguno es una persona valiosa. Por eso prefiero un mundo menos perfecto, pero más solidario y más respetuoso con el medio ambiente. ¡Me gusta la imperfección!

Carlos Hué García. ZARAGOZA

¿Son reales los enfados?

Hemos leído el supuesto enfado de Lambán, miembros de su Gobierno y otras voces procedentes de su entorno, por la decisión del Gobierno de Sánchez de ubicar en Sevilla la sede de la futura Agencia Espacial Española en detrimento de Teruel. Consideran que esta decisión «desacredita» la cacareada, pero inveraz, política contra la despoblación del Gobierno de la nación. ¿No sería mucho más efectivo defender los intereses de Aragón utilizando los seis votos que el PSOE aragonés tiene en el Congreso? Este Gobierno se mantiene a base de concesiones a cambio de votos, lo que se viene haciendo con ERC, PNV, EH Bildu, etc. Por ello, si es cierto que quieren conseguir algo para Aragón, señores diputados socialistas aragoneses, prueben a utilizar sus votos para negociar en este sentido; si esto se hubiera hecho en su momento es posible que la Agencia Espacial hubiera acabado viniendo a Teruel; porque, no se olvide, tienen ustedes el mismo número de votos que el PNV y uno más que Bildu. Y lo mismo podría hacer Podemos con su voto aragonés en el Congreso; y, obviamente con mayor carga de obligación, Teruel Existe. De aquí la pregunta, ¿son reales los enfados o, como casi siempre, todo es farsa y teatro para la galería?

Roberto Gracia Estévez. ZARAGOZA

