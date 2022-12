Solo hay que mirar

Vivimos rodeados de equivocaciones.

Siempre. Y hay muchas. Por ejemplo, para conocer lo que es un ser humano, eso tan simple y a la vez tan complejo, no resulta esencial leer a Platón o a Nietzsche. Nada de eso. Centrémonos. Lo primero que hay que hacer es ir a las reuniones de la comunidad de vecinos. Porque ahí conviven el egoísta y la generosa, Tarzán ante el frío y los boy scouts, el que habla como si bloqueara la puerta del coche y los pelmas. En las Facultades de psicología deberían mandar a sus alumnos a esas reuniones, igual que los futuros médicos van a un quirófano para observar cómo gestiona un cirujano la operación de apendicitis o la de prótesis de cadera.

Otra equivocación es el Ecce Homo de Borja, sobre el que un turista francés, hace pocos días, me dijo que lo tenía anotado como visita obligada. Ese Ecce Homo no es arte, no lo es, solo un periscopio que te acerca a la marisquería del absurdo. No produce el síndrome de Stendhal, pero la entrada debería venderse entregando, a la vez, un Nolotil.

Dos que cometen equivocaciones son los presidentes Sánchez y Díaz Ayuso. El primero, con su tupperware ideológico, considera que las encuestas son igual que lanzamientos de córner y ahí está él para cabecear. La segunda, a veces más que hablar salta a la comba, algo que antes hacían las niñas, sí, pero que también, ojo, practican los boxeadores cuando entrenan.

No obstante, la gran equivocación la confesó Humphrey Bogart cuando dijo lo que alguno le atribuye como últimas palabras antes de morir: Nunca tenía que haberme pasado del whisky al Martini. ¡Qué contundencia!