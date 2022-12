Cartas al director de HERALDO: Enfermeras especialistas en Pediatría

Enfermeras especialistas en Pediatría

Desde 2012, en Aragón se está formando a enfermeras especialistas en Pediatría.

Parece una buena noticia, pero al terminar estas enfermeras su formación esta no es tenida en cuenta a la hora de la contratación en el Salud. Esta formación cuesta dinero y tiempo. El Hospital Infantil vive tiempos duros, al incremento de patologías respiratorias y la escasez de personal se suma la dificultad que conlleva el trabajo en determinadas áreas, como la UCI pediátrica. Es difícil encontrar hoy personal entrenado en estas áreas, y si encima tienes ese personal capacitado con su especialización en Pediatría pero no priorizas su contratación en estas áreas, la cosa se complica mucho más, tanto para los niños que ingresan como para los profesionales que trabajan ahí, que tienen que ver que se cubren los turnos de enfermería con personal nuevo y sin experiencia. En 2021, el Justicia de Aragón nos dio la razón e instó al Salud a la creación de plazas para especialistas. A día de hoy, seguimos igual. El Salud dirá que han dado pasos, se han convocado las bolsas para cubrir estas plazas, pero esto no sirve de nada si no aprueban la creación de estas plazas de forma estructural en los hospitales de Aragón, previo acuerdo con sindicatos. Lo que a priori suena sencillo no debe serlo tanto cuando llevan diez años sin hacerlo. Todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza si un cardiólogo estuviera contratado para un puesto de anestesista. Pues esto es lo que pasa a día de hoy con las enfermeras especialistas en Pediatría, pero parece que da igual porque está aceptado que una enfermera vale para todo. Necesitamos que se empiece con la reconversión de plazas inmediatamente, por la salud de los niños, sus padres y de todas las enfermeras que han dedicado su tiempo y ganas a realizar esta especialización.

Cristina Genzor Ríos. ZARAGOZA

Salud y responsabilidad

Estos días están conviviendo la covid, la gripe y el virus sincitial, causante de la bronquiolitis en los niños; por cierto, ya se están dando casos en adultos. Las urgencias de nuestros hospitales están al límite, los profesionales exhaustos y las plantillas agotadas y sobrepasadas. Y con frecuencia comprobamos que en lugares como restaurantes, cines, conciertos, clases, transportes… hay un número de personas que tosen y estornudan a discreción en una actitud de insolidaridad ciudadana. ¿No es hora de que nos exijamos de un modo voluntario responsabilidad y nos quedemos en casa cuando tengamos esos síntomas? Evitaremos en gran medida contagiar a la población. De lo contrario entraremos en un proceso de reinfección expandiendo los virus a nivel epidémico. En tal situación, hay especialidades que se dedican a otros menesteres que los desvían para solucionar este gran problema. Esto también tiene que ver con el aumento de las listas de espera. Y si no tenemos esa responsabilidad, deberíamos facultar a profesores, camareros, bedeles, acomodadores… para recomendar que salieran fuera de estos recintos los posibles ‘contagiadores’, pues con esta irresponsabilidad están provocando que el sistema colapse.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

La rectificación de Lambán

El 1 de diciembre, los aragoneses nos sentimos defraudados con el comportamiento de nuestro presidente. El día anterior nos había pasado todo lo contrario, parecía que nuestro presidente se enfrentaba con valentía al desastre que está ocasionando el Gobierno de la nación; ya saben, negociar con Bildu, con el separatismo, la ley del ‘solo sí es sí’, el desempleo juvenil y una sucesión de situaciones nada positivas. Pues no, nuestro presidente reculó de lo que aparentaba ser un acto valiente y lo convirtió en un acto de todo lo contrario. Ya no se puede caer más bajo, además nos ridiculizó a todos los aragoneses. Nosotros somos gente muy noble, de palabra, madura, valiente, tozudos y con valores, pero nuestro presidente parece que no comparte con nosotros todos estos buenos atributos. Señor presidente de la Comunidad autónoma, usted no merece serlo, no me siento nada orgulloso de usted y debería pedir perdón a todos los aragoneses por un comportamiento tan vacío de nobleza. Dimita y váyase a su casa.

José Bertol Deito. ZARAGOZA

Cuidar al cuidador

Ajustado, el análisis que Rogelio Altisent hace, si bien centrado en los profesionales de la salud, del abandono de nuestro Sistema Nacional de Salud (HERALDO, 8 de diciembre). No se trata sólo de aumentar la financiación, sino de un cambio de actitud de la gestión sanitaria que atienda a las necesidades tanto de sanitarios como de usuarios. Es necesario un cambio de paradigma que el columnista explicita en el título al hablar de cuidador y no de profesional sanitario, que, no lo olvidemos, incluye a todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario. Este cambio de paradigma debe empezar ya con unos planes de estudio que aúnen la curación con los cuidados, una medicina, en definitiva, humanizada y no solo tecnificada. Este deterioro del sistema sanitario es extensible a todos los aspectos que definen el Estado del bienestar (educación, servicios sociales, vivienda, transporte, etc.). Hace décadas que en España, como en el resto del mundo, se ha renunciado al Estado del bienestar en virtud de la razón económica, de la rentabilidad económica. Y ya nos advertía Edgar Morin de "la primacía de lo cuantitativo de los tecnócratas y los economistas, que disuelven la humanidad de los humanos en las cifras".

Joaquín Fernández Cacho. ZARAGOZA

Esto es la Almozara

El día 7 se publicaba una carta titulada ‘La Almozara, un barrio moderno’. Pues como vecino de la Almozara le invito a que se dé un paseo y observe la cantidad de pintadas que hay en bancos para sentarse, fachadas de edificios, puertas de garajes y, sobre todo, la Escuela Infantil del Tren, en la calle Reino. Carece de piscinas municipales, en 2019 el Sr. Azcón decía que por falta de voluntad política, y el Sr. Belloch y el Sr. Santisteve tampoco pensaron en hacerlas. Así que 2023 es año electoral y es imposible saber si en 2025, como se dice en la citada carta, se van a realizar las piscinas, sin saber quién será alcalde. El centro de salud está en la zona mas periférica, donde no hay viviendas, y cuando sopla el aire y hace frío los mayores lo sufren en sus carnes. Mal comunicado, se podría alargar el autobús 34 y hacer parada en el mismo centro de salud, pero no hay voluntad política. No hay policía, ni Local ni Nacional, el viejo centro de salud lleva ocho años inutilizado y hay suciedad en las calles y hay que llamar muchas veces al 010 para pedir que vengan a vaciar los contenedores de cartón y envases. Esto es la Almozara.

José Miguel Viu Ferrer. ZARAGOZA

