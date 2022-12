Cartas al director de HERALDO: El interesante misterio de la cueva de Moncín

El interesante misterio de la cueva de Moncín

Desconocía la existencia y la importancia del yacimiento arqueológico de Moncín, ahí mismo, en la vecina Borja, y me ha parecido fascinante.

Más si cabe por el misterio que ha divulgado el equipo forense del programa ‘Antecessor’, de Aragón TV, al indicar que los cuarenta cráneos encontrados en una cueva funeraria, ordenados de manera ritual, no corresponden al hombre actual que pobló el asentamiento entre los años 2600 y 1300 a. C. y al que se debe el origen de la mayoría de los restos encontrados, sino que son de seres humanos mucho más arcaicos, como se deduce de sus rasgos óseos y sus medidas anatómicas. Todo esto según el programa, de cuya veracidad uno no está en condiciones de dudar, claro está, pese al sensacionalismo que la tele siempre busca resaltar. El hecho de encontrar en nuestros humildes paisajes esteparios, en los que puede parecer que la historia del Hombre no ha encontrado demasiado interés para dignarse mostrarse con muestras espectaculares, una muestra así de interesante ya despierta mi imaginación y ‘veo’ a un grupo de agricultores y ganaderos sedentarios de la Edad del Bronce haciendo de ‘protoarqueólogos’ al descubrir un enterramiento de cazadores y recolectores, apenas salidos de la etapa de los Homínidos, comprobar que sus cráneos difieren de los de sus coetáneos difuntos e imaginar que eran de semidioses sobrenaturales o de hombres-bestias que se transmutaban a la luz de la luna y cuya memoria convenía honrar... ¡Un misterio apasionante tanto para nuestros abuelos de hace cuatro milenios, que sólo podían creer en la magia, como para nosotros, que tenemos fe ciega en la ciencia!

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

Jesús Andreu

Hace menos de un mes tuve la última conversación con Jesús; una larga charla en la que me dijo que seguía luchando con fuerza y con la esperanza de aguantar hasta ver a su primer nieto. Hablamos de arquitectura, de Aragón, de viajes, de los hijos, de la paz, del mar Cantábrico… de muchas cosas que importan en la vida y que no tenían nada que ver con las difíciles circunstancias que nos llevaron a colaborar hace años. Nuestras conversaciones –menos de las que debieron ser en los últimos cuatro años– siempre terminaban con una frase de esperanza y lucha, «no te preocupes por mi ánimo, con ánimo estoy siempre». Jesús luchó siempre por todo lo que entendió que merecía la pena, por un mundo justo y limpio, y trabajó con gran eficiencia en las empresas privadas y públicas de las que fue responsable, siempre defendiendo sus valores y con un trabajo serio y constante. Jesús trabajó también con fuerza para recuperar el buen hacer de algunas instituciones y corregir graves problemas en el control del gasto en algunas empresas públicas, y a pesar de que su labor no fue reconocida por todos pudo conseguir que Aragón recuperara una parte de lo desviado; esperemos que también haya conseguido ayudar a que en el futuro no se repitan casos como los que él denunció. Jesús, estoy seguro de que tu profunda fe católica te está llevando a un mundo mejor donde podrás disfrutar de tus nietos. Un abrazo y gracias por todo.

Rafael Fernández de Alarcón Herrero. ZARAGOZA

Mejor llamar al teléfono 061

Las mamás están alarmadas por esas bronquiolitis que llevan a sus hijos a la UCI. En lugar de llamar al 061, corren al hospital y llega el bebé en las peores condiciones posibles. La bronquiolitis ocurre en estas fechas y nada tiene que ver con la covid, pero genera una justificada alarma. Les cuento qué debe hacer una mamá o un papá. Ante todo, llamar al teléfono gratuito 061, donde un operador tomará primero su teléfono y dirección mientras el médico de emergencias se dispone a escuchar para valorar la gravedad del problema. En el caso de un bebé, ¿qué es una fatiga alarmante? Puede ser una bronquiolitis: Primero por su edad (menos de un año); segundo, no está tranquilo sino agitado y ‘se ahoga’ al mamar; tercero, labios y cara amoratados; cuarto, las clavículas y el centro de su pecho se hunden cuando respira. Si se dan esos síntomas, el médico enviará una UVI móvil a su casa para que el bebé sea trasladado con total seguridad a la UCI del hospital. Si no es así, un niño con fatiga será valorado por el médico de urgencias o de cabecera que se envíe al domicilio, se aconsejará acercarlo a su pediatra o se le dará un sencillo y completo consejo telefónico que tranquilice a la madre y evite una espera de horas.

Emilio Guzmán Sánchez. LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA)

Premiar la infidelidad

Entidades bancarias, aseguradoras, telefónicas o energéticas nos han acostumbrado a tentadores anuncios precedidos del eslogan ‘solo para nuevos clientes’. Esta frase equivale a premiar la infidelidad. Al desconocido le ofrecen ventajas que niegan a sus más fieles clientes. Si, ante esta contradicción, usted opta por darse de baja, le pasarán con el departamento mal llamado ‘de fidelización’, cuyo objetivo no es premiar a los clientes para que permanezcan fieles, sino disuadir a quienes quieren dejar de serlo; allí le propondrán algunas ventajas que guardaban bien calladas mientras usted se comportaba como un inocente. Si, finalmente, decide cambiar de empresa, no se haga ilusiones: aunque todo sean alfombras de rosas para acceder, en breve volverá a su antigua condición de ‘cliente-objeto’ para ser explotado. La única solución es convertirse en cliente infiel, cambiando con frecuencia de empresa y evitando largos compromisos de permanencia. Que las empresas intenten birlar clientes a la competencia es legítimo; pero no es aceptable la hipocresía de hacernos creer que se desviven por nuestro interés.

Miguel Ángel Blasco López. ZARAGOZA

Luz ámbar intermitente

La Dirección General de Tráfico ha puesto su punto de mira en la luz ámbar intermitente de los semáforos ante el incremento de siniestros. Se da la equívoca circunstancia de que la fase intermitente de la luz ámbar coincide con el verde para peatones, con peligro de atropellos. La prioridad de paso la tienen siempre los viandantes, pero al funcionar de manera simultánea ambas luces más de un conductor impaciente pisa el acelerador, hasta el punto de poder generar situaciones de riesgo. Y es que, pese a ser nuestro país el único que mantiene esta luz ámbar en los semáforos, pues favorece la fluidez del tráfico, al ser competencia exclusivamente de las administraciones locales la regulación de los semáforos, ellas son las que deben valorarlo.

Mar Ramos Navarro. ZARAGOZA

