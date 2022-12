Cartas al director de HERALDO: Algunas paradojas de nuestros días

Algunas paradojas de nuestros días

Cuando hay palabras que se utilizan poco y suenan mucho, las busco en el Diccionario, como en este caso, aun sabiendo que ‘paradoja’ es contradicción: hecho o dicho aparentemente contrario a la lógica.

Así pues, paradoja es que habiendo millones de personas en paro se quejan de que faltan trabajadores. Paradoja es erigirse en defensa de las mujeres contra el maltrato y a la vez hacer una ley que saca de la cárcel a maltratadores. Paradoja es castigar igual el maltrato a los animales que a las personas. Paradoja es gobernar en un Estado y a la vez intentar destruirlo. Paradoja es que saquemos dinero fuera de nuestros país, para no pagar impuestos, y decir que nuestro país nos roba. Sobre el paro, entre los ciudadanos que lo sufren los hay sin suerte y otros sin ganas de trabajar en un sitio u otro, ¿y ser unos bien pagados? Hoy tampoco es aquello de cuando cientos de emigrantes llegábamos del campo a las ciudades con hambre de comernos el mundo. Andabas por las calles de Barcelona, por ejemplo, y no parabas de ver carteles que decían: ‘se admite personal’. Y te agarrabas a lo que había, daba igual lo que fuese, si lo sabías hacer, y si no lo aprenderías, pues no se nos caían los anillos, porque era muy necesario comer y dormir bajo un techo. No teníamos estudios ni oficio. Ni vicios. Ni un gobierno demócrata caritativo, dispuesto a regalar dinero a cambio de votos. Ni hogares rurales con niños de hasta treinta años. Habíamos sido labradores y pastores. Pues hoy, cuando se organiza alguna tertulia familiar o entre amigos, alguna vez se me ha escapado el viejo dicho olvidado "cualquier tiempo pasado fue mejor". Pero me miran con cara de extrañados, se ríen y me contradicen. Entonces les digo: hala, pues, cómprate hoy un piso, y un apartamento para las vacaciones, como hizo la generación de tus padres.

Luis Buisán Villacampa. BARCELONA

Cruces en dos tiempos

Como peatón habitual de Zaragoza, he notado que en ciertos paseos, como la Gran Vía, Fernando el Católico y la bulliciosa avenida de Goya, no es posible cruzarlos de una vez, y debes esperar en el andén central a que se ponga el semáforo verde para cruzar al otro lado. No entiendo que sean precisos dos tiempos para atravesar dichas vías. ¿Acaso los coches, buses y tranvías tienen más prisas que el sufrido peatón y no pueden estar parados ni un minuto más? Los peatones no somos ciudadanos de segunda, tenemos los mismos derechos y necesidades que los que van motorizados. ¡Movilidad igual para todos!

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

La crisis del PAR: volver a la esencia

El PAR está en unos momentos complicados. Es un análisis compartido por la inmensa mayoría de las personas que emiten su opinión al respecto. Unos perplejos, otros dolidos… la mayoría creyendo que se pueden hacer mejor algunas cosas. Si las dinámicas internas siguen haciendo jirones lo que queda del PAR, quizá no haya PAR para mucho tiempo. Quizá la ciudadanía, en su condición de electores, lo deje morir por inanición. Y algunos pensamos que sería una auténtica pena. Hay que reivindicar el legado del PAR: su capacidad de sentar en torno a una mesa a personas con ideologías y puntos de vista muy distintos. Las reformas del Estatuto de autonomía de 1996 y 2007 se pueden considerar hitos al respecto. Que nadie olvide los recelos y las dudas que tuvieron los dos grandes partidos españoles en su momento. El decrecimiento electoral constante del PAR quizá tenga más que ver con sus dinámicas internas de mirarse demasiado hacia adentro y salir poco a la calle a escuchar las necesidades de la gente, exponiendo el punto de vista del PAR. La receta que necesita el PAR exige una vuelta a la esencia: a sentarse en torno a una mesa, cuidando mucho las formas, y debatiendo sobre ideas para llegar a acuerdos en beneficio de los aragoneses, que es el objetivo meridiano del PAR. Y eso debería manifestarse en estos delicadísimos momentos entre las diferentes sensibilidades del PAR. Si dentro de casa no se es capaz de dar ejemplo, de llegar a acuerdos y de cuidar las formas, la confianza de la ciudadanía puede que se pierda irremisiblemente. EL PAR es una parte importante del pasado y del presente de Aragón. Ojalá también lo sea del futuro.

Jesús Juan Usón Ballestar. PERDIGUERA (ZARAGOZA)

Pasará a la historia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se atreve a comparecer en público dado el rechazo que produce su presencia. Aquella campaña anunciada a bombo y platillo del ‘gobierno de la gente’ la abandonó nada más iniciarse al ser abucheado. Sus comparecencias se reducen a actos cerrados, como el homenaje a Almudena Grandes, en el que ha dicho que pasará a la historia por la exhumación de Franco. Sánchez va a ser recordado por otras muchas cosas. Entre ellas, por su nefasta gestión de la pandemia, la peor de Europa y con decretos declarados inconstitucionales. Por los indultos a quienes intentaron romper España. Por su sumisión a independentistas y a Bildu. Por su desmesurado gasto en ministerios y asesores, cuando muchos españoles lo están pasando mal. Por sus favores a condenados de ETA por asesinato de españoles, incluidos socialistas. Por su nefasta gestión en el tema de Marruecos. Por presidir un gobierno de coalición desnortado, con ministros enfrentados entre sí. Por su desprecio a la Jefatura del Estado. Por sus intentos de control del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Por derogar el delito de sedición y desproteger a España. Por su enfrentamiento con los presidentes autonómicos socialistas. Por su adicción a la mentira y prepotencia. Por enfrentar a los españoles rompiendo la convivencia democrática. Por no respaldar la enseñanza del español. Por su nefasta ley del del ‘solo sí es sí’ que beneficia a condenados. Por el enorme daño causado al PSOE, al que ha transformado en otro partido, el sanchista. En definitiva, Sánchez sí pasará a la historia por el gravísimo daño que está causando a los españoles y a España.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Operación Romareda

La operación Romareda es un proyecto ilusionante para que la afición zaragocista se sienta cómoda. Que quede el campo propiedad municipal es extraordinario; que se financie con los negocios en las inmediaciones, singular. A ver si de una vez se consigue este proyecto. Qué menos que el club más representativo de Zaragoza disponga de un campo acorde con su categoría. Entre todos tenemos que sacar al Zaragoza adelante y el factor público es el mejor de España. Todos los triunfos del Zaragoza se han fraguado entre el club y los aficionados. Veo un equipo apañado, pueden dar muchas alegrías al público y oírse el nombre de Zaragoza en toda España.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

