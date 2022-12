Bartleby 2.0

Como cada año, el diccionario de Oxford ha consultado "una palabra o expresión que refleje el espíritu, el estado de ánimo o las preocupaciones de los últimos doce meses" a los anglosajones y la escogida por abrumadora mayoría es ‘modo goblin’.

Un ‘goblin’ es una criatura fantástica similar a un duende –en la obra de Tolkien en español se tradujo por ‘trasgo’–, y la expresión describe a alguien que se comporta con una conducta "autocomplaciente, perezosa, descuidada o codiciosa y no se disculpa por ello, habitualmente rechazando las normas o expectativas sociales". Es decir, describe el acto de no hacer nada y no sentir ninguna culpa por ello, ni rastro de vergüenza: el placer de parar y disfrutar de un modo egoísta en el que sólo nos preocupemos de nosotros.

En un momento en el que vivimos tan rápido, en el que la productividad laboral se ha proyectado en la vida personal y tenemos el día organizado de una forma totalmente eficiente que no nos deja un segundo libre, en el que en nuestro tiempo libre tenemos que cuidar nuestra ‘marca personal’, difundir en las redes todo lo que hacemos y gestionar nuestra versión en el metaverso mientras preparamos batidos de kale para estar saludables, sorprende que se elija una expresión que reivindica lo contrario: que hay que parar y no sentirse mal por ello, aprender de nuevo a aburrirse y disfrutarlo. Personalmente, a mí me gusta más el "preferiría no hacerlo" de Bartleby; si hay que actualizar a Melville, si acaso lo pensamos después de la siesta.