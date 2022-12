Pues vaya palabro que hemos buscado como título de esta columna de hoy!

No sé si resulta sugerente, pero sí es admonitorio para el sagaz lector. ¿Que todavía queda casi un mes hasta la noche regia? Ya, ya; pero ¿qué hay de lo mío? Mi próximo artículo no me toca hasta pasado el día de Reyes de 2023, así que… cada uno lucha por su hucha. ¿Y cómo y qué pide un ser morfológico como yo para tales festividades? Pues vamos con ello…

Pido un ‘descañón’ para deshacer todas las guerras posibles, imposibles, actuales y futuras. Y un ‘descalendario’ que nos permita poner al día las listas de espera en los hospitales. También un ‘desatontador’, que nos ayudará a borrar de los mentideros a todos aquellos que hablan contra la democracia, la justicia, la libertad y el amor.

Solicito un ‘limpiarracismo’ que haga que lo obvio pase a ser lo normal. También un ‘corrigeideas’, que conseguirá que los responsables de la nueva Evau reconozcan el error. Y, por favor, apúntenme igualmente un ‘sacamaldades’ que sea capaz de pasar un agua a los corazones cizañosos que en el mundo son. Y poco más: un par de desatornilladorcitos (¡compleja palabra, pardiez!) que pueda usar para aflojar tornillos en las celdas injustas y apretarlos en las mentes dementes.

¿Algo más personal por si suena la flauta? Ahí vamos: el último CD de Springsteen, una reciente edición de ‘Crónicas marcianas’, una cestilla de quesos y… ¡un beso!

Como diría el loco: ¡pídeles mucho a los Reyes: que acaten tus propias leyes!