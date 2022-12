Decadencia occidental

Michel Onfray y Michel Houellebecq, dos de las grandes mentes de la Europa actual, dialogan en la revista ‘Front populaire’ sobre la decadencia de Occidente.

Parecen dos veteranos agentes de la policía científica examinando el lugar del crimen, que no es otro, claro, que el Viejo Continente. Cuarenta y cinco páginas de diálogo brillante y apasionado, sin desperdicio. Hablan del transhumanismo, de la descristianización, de la americanización, de la burocracia europea, del ecologismo y de la guerra en Ucrania. Onfray, con su retórica vibrante, y Houellebecq con su característica flema schopenhaueriana, como si estuvieran tomándose unos calvados en una terraza del distrito XV de París. "Estoy dispuesto a defender Occidente, pero todavía tiene que merecer ser defendido", dice Houellebecq. Uno es ateo y el otro agnóstico, pero ambos coinciden, de acuerdo con Auguste Comte, en que la religión es indispensable para la supervivencia de una sociedad. "Solo la religión es capaz de aglutinar una civilización, al proponer una trascendencia última", asegura Onfray, que no es precisamente un chupacirios. También coinciden en algo no por obvio menos relevante: que el declive de Occidente obedece sobre todo a su declive demográfico. "La decadencia de Francia no es mayor que la de otros países europeos, pero ella tiene una conciencia excepcionalmente elevada de su propia decadencia", concluye Houellebecq.

La pregunta que uno no puede evitar hacerse es si somos los españoles conscientes de nuestra decadencia. Yo, la verdad, no lo tengo claro. A fin de cuentas llevamos tanto tiempo instalados en ella que ni la vemos ni nos preocupa.