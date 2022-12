Cartas al director de HERALDO: Pobreza frente a exaltación del consumo

Pobreza frente a exaltación del consumo

Como cada año para estas fechas, por mi condición de voluntario, he estado colaborando en la recogida de alimentos y así como también a través de donaciones económicas en varios de los comercios de nuestra ciudad.

Quizás tuviera algo que ver la celebración del Black Friday en las mismas fechas, pero si he de ser sincero las recaudaciones no estuvieron a la altura de años anteriores a la pandemia.

El alza de los precios a causa de los efectos devastadores del virus, junto con la guerra de Ucrania, ha hecho que hoy nuestro poder adquisitivo sea menor y, por lo tanto, que se resienta la economía de muchos de esos clientes, en su mayoría población trabajadora, que fieles a la cita colaboran con sus donaciones de una forma desinteresada.

A pesar de que estas donaciones ayudan a mitigar tantas carencias, la pobreza está en su grado más alto de gravedad. Es tan terrible que sacar al pobre, al marginado, al vulnerable en nuestras calles a veces llega a ser una quimera. Pero hay otra pobreza añadida, esa que no se ve en las calles, la soledad. Personas que, después de una vida de lucha, viven sin ayudas y mueren solas sin que nadie se dé cuenta de su ausencia.

Ya de noche, finalizada mi colaboración, me despedí de mis altruistas compañeros. Al regresar a casa, vi las calles llenas. Recordé que era el ‘viernes negro’, cultura yanqui que hoy la hacemos nuestra. Tiendas llenas en sensación de abundancia, estas no para donar, pero sí en una exaltación y fiebre de consumismo alocado, alentado en la creencia de que todos los productos están rebajados y donde pocos escapamos de discernir entre lo accesorio y lo necesario.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Traer baldosas desde Barcelona

Ahora que tengo tiempo, me gusta pasear todas las mañanas por mi ciudad, saludar a mis amigos y, como todavía me queda algo de mi antigua profesión, me intereso por las obras y la evolución de los barrios. Pues bien, el otro día caminando por las cercanías de la avenida de Navarra me acerqué a ver el material que iban a colocar y comprobé que las baldosas procedían de Barcelona. Y digo yo, ¿es necesario traer un material que pesa tanto desde más de 300 kilómetros? ¿No habrá baldosas en cien kilómetros a la redonda? Por un lado, se nos llena la boca haciendo alardes de sostenibilidad, creando un departamento y hasta un sello de circularidad por parte del Gobierno de Aragón para fomentar las buenas prácticas en este sentido, favoreciendo el consumo de proximidad, minimizando la huella de carbono y todo eso, y por otro el Ayuntamiento tiene que traer materiales catalanes para embaldosar nuestras calles, teniendo seguro materiales similares mucho más cerca y seguramente más baratos. Mucho Aragón Circular, muchas charlas divulgativas, mucho sello circular y mucho de todo, pero a la hora de la verdad quien tiene que predicar con el ejemplo no lo hace, ¿por qué? Para más inri, el material para pavimentar Zaragoza, catalán, cuando nuestros productos tienen todo tipo de problemas para llegar a aquel mercado. Allí básicamente se consume lo que ellos llaman ‘productos del país’. Además, después de lo acontecido recientemente con la candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, donde Cataluña nos la jugó, qué podemos esperar. Mira que somos ingenuos los aragoneses, ¡con la que está cayendo!

Jesús Calavia Almau. ZARAGOZA

Los efectos de la huelga de autobuses

Quiero presentar mi queja por la duración exagerada que ha tenido la huelga de autobuses urbanos de Zaragoza. Dependo del bus para desplazarme a mi trabajo y debo tomar dos líneas. Yo soy interina en Educación, de Formación Profesional, y tan pronto estoy en Zaragoza como en Teruel o Barbastro, lo que no me importa, porque me gusta mi Comunidad y su gente. Mis horas de trabajo son superiores a otras comunidades autónomas, gracias a recortes que no se han revertido, por no hablar de horas extra en casa o en el centro, y el sueldo es menor en Aragón. Además, se reciben opositores del resto de España que no tienen problema para presentarse aquí, cuando nosotras no podemos presentarnos en comunidades con lenguas vernáculas. Actualmente hay un clima añadido de crispación, a causa del oscuro proceso de estabilización del funcionariado. Y encima, te puedes poner enferma y no poder corregir, ni preparar clases, ni cumplir con la inmensa burocracia que nos han asignado. A todo esto se ha sumado, durante meses, que debía salir con más de una hora de antelación para no llegar tarde al trabajo por la dichosa huelga. Me pregunto qué hubiera ocurrido si todas las profesionales de la educación hubiéramos dejado de trabajar para reivindicar lo antes mencionado: ¿Dónde hubiesen llevado las personas afectadas a sus hijas e hijos y demás familia mientras trabajaban? ¿Qué pasaría si se cerraran institutos y colegios? Ahora les voy a hablar de responsabilidad. Tengo alumnado que viene de barrios rurales o de pueblos, que depende igualmente del bus para llegar a tiempo a las clases. Son gente joven, con un futuro que no es muy halagüeño dadas las circunstancias actuales. Muchas compatibilizan sus estudios con un trabajo. Este esfuerzo supone, por añadidura, un desembolso económico para sus familias. ¿Había que ponerles aún más trabas para su formación? Cuando trabajaba de auxiliar, tuve una compañera cuyo padre era trabajador de Tuzsa que me ayudó mucho: me acercaba en coche a un instituto donde cursé una FP. Gracias a su generosidad, llegaba a algunas clases y eso no hubiera sido posible yendo en bus. Siempre la recordaré con cariño. Por consiguiente, pienso en el compromiso, en el respeto, en la solidaridad, en el apoyo mutuo. Concluyendo, este asunto (que al final parece ser que ha terminado) ha durado demasiado y ha afectado a muchas personas sin tener culpa alguna, provocando pérdida de tiempo, pérdida monetaria y pasando factura a todas y todos.

Ana Isabel Pontaque Pérez. ZARAGOZA

Peras al olmo

En el Congreso reside la soberanía nacional y allí el debate y la palabra debieran ser los protagonistas. Sin embargo se parece más a una corrala. No me extraña, muchos de nuestros representantes carecen de la formación necesaria para desarrollar la labor encomendada por el pueblo. ¿Qué es eso de aplaudir a los correligionarios y abuchear a los contrarios? Los españoles, que somos a quienes representan, merecemos su respeto y consideración. Por eso les digo que me avergüenzo de su comportamiento chabacano y chulesco. Y les rogaría que se comportasen como personas civilizadas, pero me temo que eso sería como pedirle peras al olmo.

Miguel Ángel Marqueta. ZARAGOZA

