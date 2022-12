Cartas al director de HERALDO: Cada día, un cursillo

Cada día, un cursillo

La marca de leche que suelo comprar ha cambiado el tapón.

Antes girabas fuerte y se abría. El de ahora, primero hay que girarlo, luego hay que romper una lengüeta por detrás y después meter la uña en la ranura de delante. ¡Uf, me ha costado cinco minutos! Soy torpe de manos y tengo poca vista. Estoy seguro de que el ingeniero que diseñó el tapón y el director general que lo aprobó han pensado en todo: en limpiar de plásticos los océanos, en frenar el efecto invernadero, en salvar el planeta, en el bienestar de los patos silvestres y en la felicidad de las futuras generaciones. En lo único que no han pensado es en que hay tipos manazas y cegatos que bebemos su marca de leche y tenemos que abrir el tapón. Me las arreglo para gestionar mis cuentas bancarias por internet. Pero mi entidad ha cambiado el diseño de su página web de banca electrónica. Lo que antes estaba en un sitio ahora está en otro, lo que antes se llamaba así, ahora es asá. Datos que antes los veías a la primera ahora requieren siete clics. Mi proveedor de televisión por cable me ha cambiado el decodificador. Con el nuevo podría ver las imágenes con una resolución que quita el hipo... si mi televisor fuera de ultimísima generación y no de penúltima. El mando a distancia también es nuevo, hace más cosas pero tiene menos teclas, lo que estaba abajo ahora está arriba y al revés, y los signos se ven peor. Y en pantalla, la letra que informa del contenido de series o películas es más pequeña, me tengo que levantar y acercarme para leerla. No me quejo de lo mucho que a lo largo de los años he tenido que aprender, continuamente, en mi trabajo. Es normal, es mi profesión. Pero no me parece de recibo que, simplemente para tomar leche, consultar mis cuentas o ver la tele, o para tantas otras cosas, tenga que hacer cada día un cursillo. ¡Ya vale!

José Luis Cabañero White. ZARAGOZA

Un entorno adverso

Nacemos con un organismo que va a precisar de un desarrollo físico, mental y afectivo. Los cuidados en el seno familiar son determinantes para el futuro de nuestro cuerpo. La afectividad, los alimentos, las relaciones con el mundo a través de la escuela y las amistades son piezas clave para nuestra salud. Lo mismo sucede en la conformación de una relación afectiva con una pareja, que puede traernos felicidad o perjudicar nuestra salud mental, por el posible fracaso de esta relación. El mundo laboral, el que tenga la suerte de incorporarse, también afecta a nuestro organismo y salud, porque, depende de cómo sean las relaciones con los compañeros y los superiores, pueden beneficiar a nuestro organismo o perjudicarlo a través de relaciones con personas tóxicas. El paso de los años, y el estilo de vida van a determinar nuestra salud. Si tenemos el hábito de practicar ejercicio físico, los alimentos con los que nos nutramos, las tensiones a que sometamos al organismo, la cantidad y calidad de horas de sueño, todo ello va a ser determinante. En el entorno socioeconómico actual, muchas de estas recomendaciones son muy difíciles de cumplir. Hoy, tener un organismo saludable en un entorno adverso es un privilegio a la altura de muy pocas personas, lo que nos lleva a tensionar a la sanidad pública.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

La ciudad de los mantecados

A medida que se van aproximando las entrañables fiestas de la Navidad, más ganas les entran a los ciudadanos de saborear tanto los deliciosos mantecados como los sabrosos polvorones; especialmente los de la bella ciudad de Estepa, por cierto, monumento histórico-artístico desde el año 1965. Ahora bien, el hecho de que sea precisamente allí donde se lleven haciendo durante ya más de un siglo y de que gocen de una gran reputación mundial no es gracias al azar, sino fruto del esfuerzo y la dedicación de cada una de las generaciones que han venido velando por mantener, mejorar y mimar la calidad de sus mantecas de cerdo, harinas, azúcares y almendras, entre otros ingredientes. Y es que, a diferencia de otras empresas que partieron casi de la nada, luego se desarrollaron espectacularmente por el tesón de unos emprendedores y después acabaron desapareciendo por falta de relevo generacional, toda la ciudad sevillana vive por y para estos dulces tan exquisitos. ¡Que aprovechen!

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Unos Presupuestos imposibles de cumplir

Se acaban de aprobar en el Congreso los Presupuestos del Gobierno para 2023. La ministra M.ª Jesús Montero ha elaborado unas Cuentas imposibles de cumplir, por cuanto ha elevado los gastos ampliando partidas y subvenciones en clave electoralista, en un año en que todos los organismos tanto nacionales como internacionales han rebajado a la mitad las previsiones de crecimiento de la economía. Y con los siguientes agravantes: 1.- Tenemos una estructura institucional que no funciona y no se ha hecho nada para corregir duplicidades y gastos innecesarios. 2.-Arrastramos desde hace años un alto déficit público fruto de un grave endeudamiento, que en este momento alcanza 1,5 billones de euros. 3.- Tenemos un Gobierno social-comunista, gobernando a base de decretos leyes y manteniendo ministerios perfectamente prescindibles y que se han dedicado a gastar dinero público sin control. 4.- La aprobación de estos Presupuestos se ha conseguido en base a importantes cesiones a las formaciones independentistas, tanto económicas como sociales. El escarnio para España es que un individuo como Otegi (condenado por pertenecer a una organización terrorista) ha declarado que España tiene Presupuestos gracias a ellos. 5.- Y lo más grave es que un amplio segmento de la población no se da cuenta de la grave situación social, económica e institucional que está viviendo nuestra nación y a dónde nos puede conducir si no somos capaces de cambiarla.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

‘Multitasking’

Me pregunto cómo ha podido cambiar tanto el mundo en unos pocos años para que la gente no preste atención a lo que está haciendo. ¿Es que nos aburrimos antes? ¿O es la tecnología la responsable de nuestras distracciones? El ‘multitasking’ es cada vez más habitual, realizamos varias cosas a la vez y nunca estamos atentos al cien por cien en las cosas. Hemos perdido la capacidad de atención, de ser conscientes de lo que hacemos y de cómo lo vivimos. Coincido en que ahora mismo tenemos más distracciones, no obstante es tarea nuestra aprender que todo tiene su tiempo y lugar, por lo que tenemos que saber separarlos. Es por ello por lo que, a pesar de que el ‘multitasking’ parezca que nos ha ayudado a ser más eficientes, nos ha desconectado del mundo y tenemos que ser nosotros los que aprendamos a valorarlo.

Elena Gracia Fuentes. ZARAGOZA

