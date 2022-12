Cartas al director de HERALDO: La mítica ascensión a Shangri-La

La mítica ascensión a Shangri-La

Patrick Modiano cita en ‘En el café de la juventud perdida’ numerosas veces la novela ‘Horizontes perdidos’ de James Hilton.

Me he prometido buscarla en las librerías, aunque siempre me fascinó una vez llevada al cine. La vi por primera vez en una Semana Santa con mis padres, en el cine Rex, era la de 1974, con Peter Finch, Liv Ullman y Michael York. Más tarde, ya en vídeo, vi la versión de Frank Capra de 1940. Era memorable ver a esas personas que subían por las montañas del Tíbet al monasterio de Shangri-La para descubrir los secretos de la vida y de la sabiduría. Allí veíamos que en el valle de Luna Azul, Shangri-La, oculto del resto del mundo, era un santuario de paz y tranquilidad. Recuerdo que yo también busqué mi Shangri-La en el yoga, y debo decir que la mente es muy poderosa y armoniosa. De todos modos, sólo hay que ir al Museo Arqueológico de Madrid para ver la evolución del hombre. El desarrollo de la paleontología, la antropología y la arqueología, así como el de la medicina y biología me centra mucho, y me lleva a Heidegger en su ‘estar en el mundo’ y su ‘temporeidad’. Y más tarde, me lleva al desarrollo que hace Sartre, donde la conciencia hace que el ser es lo que es, siendo rechazado luego a la nada. Dejémonos llevar por Shangri-La, donde la gente es feliz y no envejece. Sócrates diría que yo sólo sé que nada sé. También es verdad que hay campanas que no tocan a muerto, sino que tocan a vida, cae una hoja y cae de alegría en su belleza otoñal, eterna nota melancólica. Como escribiría Walt Whitman, del océano rodante de la multitud, una gota llegó a mí suavemente, y me dijo al oído, te amo, pronto moriré, he recorrido una gran distancia únicamente para mirarte y para palparte, porque no podía morir sin haberte mirado una vez, porque temía perderte.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

La DPH y la ‘climatología’

Se oye una cuña radiofónica de la Diputación de Huesca en la que se habla de "climatología de invierno". Ignoro quién es el autor, pero ¡ya está bien! Se usa alegremente el término ‘climatología’, por moda tal vez, cuando debería ser meteorología o, directamente, el tiempo. Señores, el clima necesita miles de años para cambiar; es en estos últimos cincuenta años cuando ha subido la media mundial un grado a causa de la obra humana y ha habido una alarma, pero siguen siendo 50 años. Empecé a advertir y a educar a mi hijo, que está haciendo el COU, del mal uso de los términos, que solo aplican correctamente los meteorólogos, y jugamos, en las noticias televisivas, a ver quién se cree cultureta usando mal los términos. Es fácil oír a presidentes de cooperativas, ciudadanos en general, a algún político y, lo que es peor, a algún periodista, usar ‘climatología’ alegremente. El mayor pufo lo soltó una periodista el año pasado en la siembra del cereal, que, en un campo de Alcubierre dijo: "Si la climatología lo permite, se podrá plantar la cebada". ¡Por favor! Sería si la meteorología lo permite, se podrá ‘sembrar’ la cebada. Pobres agricultores si la cebada hubiese que plantarla como un árbol o alguna hortaliza. Golpe a la cultura. Señores de la Diputación Provincial de Huesca, que contribuyen a la ignorancia popular usando este término: la nieve es un meteoro, así como la lluvia o el viento. Aunque suba la temperatura terrestre un grado, el clima polar se da en los polos, el clima tropical en los trópicos, el mediterráneo allí mismo, y el templado de interior, en nuestras tierras… desde hace miles de años. Pidan consejo a los expertos antes de desinformar como hacen. El clima no cambia entre estaciones, como dicen en su cuña, se necesitan unos pocos miles de años; sigue siendo templado, usen meteorología, o el tiempo.

Ramón Escartín Orús. HUESCA

La Almozara, un barrio moderno

Leí hace unas semanas una carta de una vecina de la Almozara quejándose de que era un barrio degradado y no coincido con ella en absoluto. El barrio de la Química, con motivo de la Expo Universal de 2008, dio un salto cualitativo en cuanto a infraestructuras se refiere, se comunicó con Delicias y Actur y se modernizo el entorno de plaza Europa, que da entrada al barrio desde el centro. Es cierto que en determinadas calles hay pisos o viviendas de los años sesenta, donde viven extranjeros, pero como en muchos otros barrios la convivencia es normal y en parte nos enriquece la multiculturalidad. Contamos con un centro de salud nuevo que ya lo querrían para sí otros barrios; y si además para 2025 nos construyen el nuevo centro deportivo municipal, con piscinas y pabellón incluido, el barrio dará otro salto de calidad muy importante. Por lo tanto, y como dijo una vez el vicepresidente Guerra sobre España, al barrio de la Amozara y toda la parte nueva de Puerta de Sancho no lo va a conocer ni la madre que lo parió. La Almozara, hoy por hoy es un barrio moderno, céntrico, abierto, seguro, bien dotado de servicios, donde se vive y se convive bien y en armonía.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

En el castillo de Sora

El castillo de Sora, que se asienta en Castejón de Valdejasa, muy cerca del término municipal de Ejea de los Caballeros, tiene una historia milenaria. Seguro que ya existía como punto fuerte hace dos mil años para proteger la calzada romana de Caesaraugusta a Pompaelo, Zaragoza-Pamplona. Hace años que la renacentista torre del homenaje tiene una tremenda grieta en la cubierta, desde la que se puede ver un trozo enorme de cielo. Si no se acometen pronto obras de consolidación de la misma, perderemos para siempre esa hermosa torre del homenaje, ancestral silueta y referencia durante siglos y, lo que es peor, una parte importante de nuestra historia se precipitará con ella al vacío terrible del abandono y del olvido.

Antonio Blas Villa Berduque. EJEA DE LOS CABALLEROS

Días críticos

Hace tres semanas mi esposa sufrió un infarto que se le manifestó con un dolor intenso en la boca del estómago. Fue ingresada en cuidados intensivos de Cardiología del hospital Miguel Servet. Después de un cateterismo, el equipo médico la ingresó para realizar dos ‘bypass’ y revisar la válvula mitral. La operación fue delicada y con complicaciones, pero la profesionalidad del Dr. Manuel Vázquez y el equipo salvaron la vida de mi esposa. Después de una semana en la uci y otra en la planta de Cirugía Cardiovascular, convalece ya satisfactoriamente en casa. Queremos expresar la familia nuestro profundo agradecimiento al doctor Vázquez así como a todos los médicos, enfermeros y enfermeras, auxiliares y todo el personal que la han atendido en estos críticos días.

José Antonio Escalona Santafé. ZARAGOZA

