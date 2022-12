Aragón y la España territorial: una hoja de ruta para el futuro inmediato’, es el título de las jornadas que la semana pasada realizó la Fundación Giménez Abad en nuestra ciudad.

Dicho encuentro se enmarca dentro de las variadas celebraciones de los cuarenta años de nuestro Estatuto de Autonomía. Como es habitual se caracterizaron por la competencia de los participantes. Empezó el encuentro con el análisis de las tres Españas territoriales y terminó con balance y mirada de futuro desde el ejercicio de la responsabilidad política, realizado por Javier Fernández y Juan Vicente Herrero, expresidentes de Asturias y Castilla León. Fueron dos días que sirvieron no sólo para conmemorar sino también para hacer memoria, recuperar lo transitado y, sobre todo, explicar y diagnosticar el presente, para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro.

Hace 40 años comenzaba un proceso de construcción institucional que ha conformado la sociedad aragonesa que conocemos hoy en día. En aquel momento era difícil aventurar hasta qué punto la evolución del país iba a permitir el desarrollo social, económico e institucional que las autonomías tendrían pasados unos años. Debido a las progresivas transferencias de competencias, Aragón ha cambiado mucho en estos años. Nos lo recordó magníficamente el profesor Julio López Laborda en su ponencia: ‘Una hacienda pública para afrontar los retos del autogobierno’.

Cuarenta años de nuestro estatuto y cuarenta y cuatro de nuestra Constitución, que en su artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Las celebraciones son interpretadas y valoradas de distinta manera por los distintos actores que en ellas intervienen. La generación que aprobamos la Constitución valoramos la importancia de ésta pues nos permitió pasar de una dictadura a una democracia y fuimos capaces de llevar adelante un compromiso con el país, con generosidad y responsabilidad, olvidándonos de las consignas de grupo.

Algunos dirán que era tan claro y evidente el objetivo que era difícil no lograr el acuerdo: recuperar la democracia. Pero para lograrlo fue necesaria la renuncia, la cesión. Pero también supuso cambio, innovación y una nueva posibilidad para nuestro país, una nueva forma de ver y entender la política. Supuso un consenso y el compromiso de trabajar conjuntamente para construir un país mejor. Nos homologó a nuestros vecinos europeos, nuestra referencia permanente en aquellos años Todo ello lo acompañamos de una importante transformación social, en cuanto a valores y costumbres, que ha hecho que la España de hoy no tenga nada que ver con la de hace más de cuatro décadas.

Contamos con un Estado de bienestar, con problemas de sostenibilidad pero que produce resultados; una experiencia de gobernabilidad y rendimiento institucional que han traído en poco tiempo una modernización indiscutible. No vivimos bajo la amenaza de involución o la resistencia de poderes fácticos no democráticos y tenemos la fortuna de haber doblegado al terrorismo interior. Tenemos, por tanto, un gran capital político a preservar, que nos debe de servir de palanca para afrontar los nuevos retos. Poseemos incertidumbres, como entonces, pero hoy son muy distintas, lo que no implica que no sean abordables, ni superables. El resultado de todos estos retos evidencia la capacidad para el cambio de la sociedad española. Pero también es cierto que esta capacidad de la sociedad no se ha visto acompañada de la habilidad del sistema de partidos para dar cauce a la demanda de cambio político. Defender hoy el pacto constitucional obliga a llevar a cabo la reforma política que necesita la sociedad española y que puede asumir. En este encuentro se han detectado los problemas. Ahora los responsables públicos deben de hacerles frente. En la clausura el presidente Javier Lambán se ha pronunciado por qué las comunidades autónomas deben trascender el ámbito territorial que le corresponde y sentirse concernidas en el futuro de España desde el Título VIII de la Constitución y atendiendo a la España federal, que no "es de derecho, aunque es de hecho". En sus manos está el ser capaces de abrir un debate en el que se integren y participen nuevos sectores emergentes, hoy alejados de los partidos, y, entre todos, construir un proyecto que sea capaz de integrar complementariamente lo local y lo autonómico, lo nacional y lo global.