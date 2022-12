Las chicas de la Transición

Sobre todo desde hace unos años, en que, posiblemente a causa de la edad, no puedo (ni quiero) evitar ‘hacer memoria’, suelo encarar el ‘puente festivo’ de la Constitución y la Inmaculada Concepción (curiosa e imposible pareja) con el mismo pensamiento contradictorio: satisfacción por haber podido vivir en un país que ha cambiado tanto y para bien en los 47 años que han transcurrido desde la muerte del dictador Franco (44 desde la aprobación de la Constitución), mezclada con cierta perturbación triste porque, aunque este tiempo ya supera en duración a los 40 años de dictadura, el daño y el dolor que ésta supuso fue de tal hondura que todavía se deja sentir hoy en día.

No obstante, yo participo de la convicción de que la Transición fue una aventura de éxito en términos generales y a pesar de las transacciones y elipsis entre las que hubo que navegar, algunas muy crueles para quienes ya venían de haber sufrido durante décadas. Pero está claro que, por mucha injusticia histórica y moral que contenga la situación, pensar que quienes habían detentado poder absoluto aflojarían la mano a través de un encaje de ajedrez, sin conservar en alguna forma parte de ese poder, sería demasiado ingenuo. Ahora bien, y es realmente lo que me importa, la Transición no fue solo un juego de piezas en el tablero de la política, aunque se suela contar así. Los movimientos y estrategias políticas allanaron los caminos normativos e institucionales, propusieron las líneas del urbanismo de nuestra democracia. Una labor de políticos, difícil y totalmente necesaria. Sin embargo, como decía el otro día la periodista y escritora Rosa Pereda, en unas jornadas sobre ‘El pensamiento de las mujeres, 1975-2025’, celebradas en la Institución Fernando el Católico, los demás también estábamos allí. Incluso yo, con toda mi adolescencia y juventud, también estaba allí (ya les advertía al principio sobre esta trampa agridulce de la memoria y la edad). Y quizás sean esos relatos, los de la Transición a pie de calle, de reunión sindical, de célula política, de parroquia, de aula, de bloque, de asociación de barrio, de sala de estar, los que faltan por realizar y sobre los que deberíamos ya reflexionar. Relatos sobre cuánto nos costó cambiar las cosas pequeñas y las costumbres del día a día, las inercias y los temores que ocupaban los cerebros y cómo los ocupaban.

La Transición no fue únicamente una operación política que culminó con la Constitución de 1978

Alguna vez he contado que estudié Bachillerato Superior en la Universidad Laboral. Cuando llegué allí, yo no sabía mucho de mi país, del país que vivía en el límite de la vida permitida, sólo conocía la mitología oficial. En las aulas, pasillos y habitaciones de la Laboral, compañeras de otros lugares me fueron contando cosas que ocurrían en sus pueblos, a sus familias. Además, algunos profesores empezaron a hablarnos de otro cristianismo distinto del que nos habían enseñado, de las plusvalías, de las crisis económicas, también de la historia de nuestro país: ellos pusieron en mis manos libros como los de Tuñón de Lara.

Fue también una experiencia vital a través de la que los jóvenes, chicas y chicos, descubrimos la realidad de nuestro país y empezamos a vivir en libertad

En casa no me atrevía a preguntar sobre todo esto que estaba aprendiendo y nunca aparecía en televisión. Silencio. Pero ocurrió al día siguiente mismo de la muerte del dictador: mi padre habló también y lo hizo con rabia y dolor. Ese día supe que mucha gente sencilla como él había vivido con miedo toda la vida. A punto de entrar en la universidad, todo había cambiado definitivamente para mí. Fue duro, por ejemplo, comprender que el franquismo había convertido a las mujeres, a nuestras madres, en prisioneras de sí mismas a través de una moral castradora, que seguían trasladándonos a sus hijas. Para las chicas de mi clase social y edad, el comienzo de la libertad iba a consistir en algo tan simple y complicado como decir muchas veces que no: no a llegar obligatoriamente a las 10 de la noche a casa; no a la prohibición de viajar con amigos del género masculino; no a las tareas de casa por ser mujeres; no a casarnos, sin más. Qué absurdo parece ya todo eso desde aquí. Mientras la legislación iba dibujando las avenidas de la libertad, la verdad es que ocuparlas con nuestras vidas nos costaba lágrimas, afectos, y bastantes renuncias. Sí, las chicas de la Transición también estuvimos ahí. Como tantos y tantos cuya aportación silenciosa al tejido de la democracia queda por contar.