En silencio

En Barcelona, científicos del Instituto Español de Investigación Biomédica identificaron recientemente las células responsables de la metástasis en el cáncer de colon, y otros del Vall d’Hebron han demostrado en animales la eficacia de un fármaco para evitar la metástasis en dos tumores infantiles y en el cáncer de mama.

En Lausana, un equipo de neurocientíficos del centro Neuro Restore han identificado las neuronas que pueden restaurar la capacidad de caminar en pacientes con médula espinal lesionada. Desde el punto lagrangiano Tierra-Sol L2 en el espacio, el telescopio Webb ha desvelado a los astrónomos el perfil molecular y químico del cielo de un exoplaneta a 700 años luz.

Los medios de comunicación han significado estos y otros hitos no menos excelentes conocidos durante el mes pasado. Eso está bien. Lo está alzar la voz para reconocer logros de tal magnitud. Y aunque un día o dos de gloria poco aporta para que valoremos el esfuerzo y dificultades entre los que la investigación sobrevive y avanza, quizás sus protagonistas prefieran el silencio para trabajar, como, en efecto, aconsejaba Pitágoras, pues favorece el discernimiento. Eso me gustaría pensar. Pero me temo que tiene más que ver con el secretismo propio, no de la doctrina hermética, que suma prudencia y elocuencia, sino de la dinámica especulativa del capitalismo, lo que ayuda nada a que todos seamos conscientes de nuestros mejores empeños. Aun así, ese silencio impone su peso a tanto ruido vacío. Y eso está bien.