Soy de barrio y me gusta.

En los barrios ocurren muchas cosas que apenas salen en la prensa ni en los demás medios, salvo excepciones. Cuando hay un crimen o un accidente en un barrio, se señala una y mil veces la calle, el número y las credenciales de asesino y víctima. Pero las cosas buenas no son noticia, especialmente si ocurren en un barrio obrero y sus protagonistas son lo que a muchos medios les gusta llamar ‘personas anónimas’. Detesto este sintagma mentiroso: hay creaciones y actos anónimos, pero no ‘personas anónimas’. Las personas del barrio tienen nombre y apellidos, sean pensionistas que sufren para sacar su dinero de un malhadado cajero, sean niños que asisten a actividades que organiza el centro cívico o la biblioteca de su centro escolar, o sean señoras que acuden a un curso o a una conferencia en el colegio del barrio. Los centros cívicos y algunos institutos organizan actividades para personas de todas las edades. Actividades culturales que llenan las aulas y los salones de actos. En una semana he visitado el Centro Cívico de Delicias y el IES Blecua de Torrero, dos de nuestros barrios más populares y olvidados. En ambas ocasiones, me ha emocionado el nivel de trabajo, de esfuerzo y de entusiasmo que ponen tanto los organizadores como los participantes, cuyas edades oscilan entre los tres y los noventa y cuatro años. Los barrios, aunque periféricos, son los centros neurálgicos de la ciudad, y de ellos depende que la ciudad no se caiga a pedazos.