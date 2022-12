He acabado ‘Vengo con tres heridas’ de Violeta Gil, una novela sobre un padre que se suicida y que deja huérfana a su hija de tres meses, una novela sobre la búsqueda del padre, pero también de la madre, que durante años evita contarle a Violeta que su padre acabó con su vida.

Esta semana he sabido que una alumna perdió a su madre a comienzos del curso pasado. Es la segunda vez que coincido con ella como profesora y me rompe el corazón. Ahora entiendo un poco mejor su recién estrenada vulnerabilidad, pero también su fortaleza: tan hecha de zurcidos y remiendos, pero que en definitiva la está poniendo a salvo. Coincidimos en la fotocopiadora y me presenta a su hermano pequeño. Lleva una ficha de Dibujo con la huella de su pie impresa. "Qué pie más grande", le digo. Es mi manera de decirle "no te rindas, niño. Ahí estás, creciendo, haciéndolo genial, haciéndote mayor sin tu madre". Como todo parece girar en torno a lo mismo, estos días escucho en un ‘podcast’ el verbo desmadrarse y no dejo de pensar en su origen: en efecto, proviene de ‘des-’ y ‘madre’, ‘hembra que ha parido’, y en su uso no coloquial significa ‘separar de la madre las crías del ganado para que no mamen’. Quería, con esta columna, mandar un recuerdo a esas madres y esos padres que ya no están. A los progenitores que se han quedado solos. A esas hijas y esos hijos que siendo tan jóvenes han tenido que enfrentarse al desmadre. Porque nada como una madre nos une a la vida. Nada evita tan eficientemente el desorden del mundo y nos salva. Necesitamos esa guía. Que nos digan "hija mía". Necesitamos poder decir "mamá".