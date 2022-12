Cartas al director de HERALDO: Bernués, otro pueblo marginado

Bernués, otro pueblo marginado

Cada vez que oigo a algún político hablar de la España vaciada no entiendo: dicen que quieren hacer cosas y no las hacen.

Mil millones de euros gastados en el monasterio de San Juan de la Peña y a 10 km hay pueblos como Bernués cuyos vecinos pisan barro para salir de sus casas: Calles sin pavimentar ni arreglar hace más de 200 años. Hay calles arregladas por vecinos y otras que están sin arreglar. Las únicas calles arregladas las han puesto de hormigón, mientras que a los vecinos nos obligan a mantener el patrimonio, ya que estamos en el Parque Cultural de San Juan de la Peña. Muros caídos por todo el pueblo y sobre todo los que sujetan la carretera de entrada. Sin contenedores de plástico (ni en los 30 pueblos pedáneos del ayuntamiento de Jaca). Los que hay están rotos y justo en la entrada del pueblo, sin ninguna protección ni estructura de ocultamiento. Mala o nula conexión móvil (teniendo una antena de telefonía en el mismo pueblo). El centro social, con tejado y suelo deteriorados. Caminos de acceso a fincas y huertos en muy malas condiciones (desde que la CHE delegó estos acondicionamientos al ayuntamiento, no se ha vuelto a acondicionar ningún camino). Carretera de Bernués a Jaca en muy malas condiciones (DPH). Solo se han preocupado de arreglar la que va a San Juan de la Peña. La Comarca de la Jacetania nos remite al Ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Jaca hay una iniciativa de presupuestos participativos, se les enviaron 15 propuestas y responden que al estar referidas a núcleos rurales no han podido ser incluidas en la tramitación. Ni para la comarca de la Jacetania, ni para el Ayuntamiento de Jaca, ni para la DPH, ni para la CHE entramos en los planes de mejora. Lo dicho, olvidados. Y luego se preguntan cómo y por qué se vacían los pueblos y por qué la gente no viene a vivir a ellos.

Pablo Tierraseca García BERNUÉS (HUESCA)

Aprender idiomas en el medio rural

Hace unos días tuvo lugar la jornada del Orgullo Rural. Esta celebración tiene como objetivo romper clichés y promover la idea de que la vida en el campo puede ser igual de gratificante o más que en la ciudad. En contraposición, nos encontramos con la realidad del día a día de los pueblos de Teruel. Me gustaría denunciar la situación precaria que vivo como docente interino en la Extensión en Utrillas de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Teruel. No podría imaginar cuando acepté el puesto que tuviera que batallar de este modo con el Departamento de Educación, sito en Zaragoza, a través de la dirección de la EOI y de la inspección del Servicio Provincial de Teruel por conseguir una jornada completa para que los alumnos puedan recibir las horas que les corresponden por ley. La reducción de horas lectivas en el presente curso hace que, en la extensión de Utrillas, haya un único profesor para las dos lenguas que se ofertan y, además, que la plaza haya sido creada a tres cuartos de jornada o lo que es lo mismo: contratar a un profesor y pagarle 15 horas lectivas semanales para que haga frente a la demanda de 27 horas semanales de 6 grupos. La situación más grave se da con los alumnos de Francés A1, que reciben 1,5 horas semanales solamente frente a sus compañeros de Teruel que asisten a 4,5 horas de clase, además de a actividades culturales. El examen final, sin embargo, será el mismo para todos, con independencia de la extensión en la que estudien. La respuesta del Servicio de Educación frente a este agravio comparativo es que no hay presupuesto para ampliar las horas al profesor a jornada completa, es decir, no están las cosas para hacer frente a unos 600€ más mensuales para mamandurrias, que es lo que debe de pensar el Servicio de Educación en Zaragoza de la extensión de la Escuela Oficial de Idiomas en Utrillas, cuando no vela por la promoción y continuidad de un servicio que no solo está orientado a la capacitación y al desarrollo los ciudadanos de Utrillas sino a todos los de la Comarca de las Cuencas Mineras.

José Céliz Cánovas PROFESOR DE LA EXTENSIÓN EN UTRILLAS DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TERUEL

¿Salas de espera vacías?



Desde hace dos años, los sanitarios en general y Atención primaria en particular nos estamos viendo sometidos a comentarios por parte de miembros del Gobierno de Aragón que nos hacen dudar de sus intenciones. Hemos pasado de ser causantes de brotes de covid en centros sanitarios en nuestros ‘momentos de café’ y ‘entretenernos’ haciendo EPI con bolsas de basura, a tener agendas infrautilizadas. Y ahora el presidente Lambán declara que hay centros de salud con salas vacías a mitad de mañana. ¿Acaso ha contrastado esta información? ¿Acaso ha pensado en las consecuencias de esas declaraciones? Invito al Sr. Lambán a que compruebe él mismo el estado de las agendas de los centros de salud, a que visite los centros de Atención Primaria, los Puntos de Atención Continuada. Compruebe y de fe de que la Atención Primaria está al borde del colapso: agendas con más de 60 pacientes citados; profesionales que tienen que ver a los pacientes de su cupo más los del compañero que no está sustituido; domicilios urgentes a los que hay que acudir sin demora; consultas ‘no presenciales’ en las que no hay pacientes en la sala porque están siendo atendidos vía telefónica; espacios en agenda para el interminable trabajo administrativo con informes de toda índole, y citas solicitadas a las que luego el usuario no acude. La casuística es amplia. Por eso le ruego al Sr. Lambán que piense antes de hablar y contraste la información. La Atención Primaria está sufriendo un acoso y derribo. Pido por favor dar prestigio a la Atención Primaria, porque lo merece, y valorar a los profesionales. Y explicar a los usuarios que si quieren una Atención Primaria de calidad aprendan a hacer uso de ella y a cuidarla.

Elena Javierre Miranda. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Discapacidad e integración laboral

Hoy 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la actualidad, a pesar de los avances en las políticas de integración, la inclusión laboral de la que es considerada la minoría más amplia en el mundo continúa siendo todo un reto. ¿El problema? La ignorancia. Esta es la principal e injusta causa de discriminación que todavía sufren las personas con discapacidad que luchan por tener un hueco en el mercado laboral. Nos encontramos inmersos en un panorama social que todavía juzga y trata de manera diferente a personas que pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad y que solamente necesitan una oportunidad para demostrarlo. Es hora de evitar que el reclamo de un aumento de las posibilidades de inserción laboral recaiga sobre ellos y sus familias, normalizando y visibilizando de una vez por todas sus infinitas capacidades.

Diana Peralta Fernández

ZARAGOZA

