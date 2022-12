Cartas al director de HERALDO: El maestro y la educación

El maestro y la educación

"La educación es la clave del futuro, la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo mejor" (Kennedy).

Maestro o maestra es aquella persona que ya ha alcanzado el más alto conocimiento o competencia y está dispuesto a transmitirlo a los demás. Ser maestro implica unas funciones y supone unas determinadas cualidades personales, porque educar es apasionante. "La educación es un proceso que no termina nunca" (Josefina Aldecoa). De un buen maestro no te olvidas nunca. Al igual que muchísimas personas, los tuve y siempre los recuerdo con cariño. Los buenos maestros son los que enseñan desde el corazón. "El principio de la educación es predicar con el ejemplo" (Turgot). Un buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el bueno en superior. Transmitir los conocimientos que el profesional tiene que desarrollar a lo largo de los cursos que marca la Ley de la Educación con arreglo a la capacidad intelectual de sus alumnos es muy importante, sin olvidar la transmisión de otros valores que son importantísimos en la vida de las personas y de la sociedad, como la honradez, la prudencia, la honestidad, la responsabilidad, etc. "Lo que se les da a los niños, los niños darán a la sociedad" (Karl A. Menninger). Para obtener una educación perfecta es de suma importancia velar por que las condiciones de todo lo que rodea al educando durante el período de la formación, es decir, el conjunto de todas las circunstancias que suelen denominarse ‘ambiente’ corresponda bien al fin que se pretende. El primer ambiente natural y necesario de la educación es la familia, precisamente para este fin. "La educación en valores es la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a toda la humanidad" (R. Puig).

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Infracciones reiteradas

Hace unos días, un patinete procedente de Matías Pastor Sancho a gran velocidad tomó la curva para acceder a la pasarela que va hasta Adolfo Aznar, el mozalbete perdió el control y se llevó por delante a una señora mayor. Mi esposa y yo asistimos a la señora despreocupándonos del autor del atropello, que puso patinete en polvorosa. Afortunadamente, además del susto, solo fue un golpe contra la barandilla. Le ofrecimos llamar a la Policía Municipal, que nada hubiera hecho. Llevo peleando, con resultado nulo, por las constantes infracciones de estos malditos cacharros. En las pasarelas peatonales han colocado unas señales de prohibida la circulación, y debajo bicicletas y VMP; esas señales deberían poner explícitamente algo así como "prohibida la circulación de patinetes y bicicletas bajo sanción de equis euros". Estoy seguro de que reduciría las infracciones, de las que el Ayuntamiento, su alcalde y el jefe de la Policía Municipal pasan olímpicamente.

Luis A. Vallés Gascón. ZARAGOZA

El ICA en la comarca del Aranda

El ICA es un impuesto antisocial que puso el Gobierno de Aragón. ICA significa impuesto sobre la contaminación de las aguas, con una finalidad ecológica, afectado a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración. En la Comarca del Aranda tenemos una potabilizadora en Jarque de Moncayo que el ciudadano ha pagado, y un colector que recorre todos los municipios y lleva el agua a una depuradora en Brea de Aragón, que también la hemos pagado los ciudadanos. Depura esa agua y la suelta limpia al río Aranda. Entonces, ¿quién contamina el río?, ¿por qué se ha puesto este impuesto? Los ciudadanos estamos hartos de impuestos y los políticos deberían mejorar la economía del ciudadano, que cada día va a peor por muchos aspectos, uno de ellos los impuestos. A ver qué otro se inventan.

Francisco Tofé Andrés. ILLUECA (ZARAGOZA)

Problemáticas talas en los montes

Soy seguidor de lo que escribe, con sentido común, el profesor Chaime Marcuello en HERALDO. De las cruentas talas de pinos en la sierra de Albarracín ya mandé en su día una carta para solidarizarme en contra de ese crimen ecológico que se está cometiendo en una zona despoblada, preciosa, única, y en el que no participan provincias limítrofes como Guadalajara y Cuenca (sus políticos están, o son, más cuerdos y honrados). Paseo por zonas en las que veo pasar camiones llenos de maravillosos troncos que llevan a lugares desconocidos: todo esto permitido por las autoridades políticas y de lo que casi nadie habla. Me indigno y pienso en que sus promotores y los que lo permiten no contarán con mi voto. Son unos malvados. Teruel ¿existe?, como partido. Y otros partidos, ¿no tienen conciencia del daño irreparable que se hace a la naturaleza? Que digan la verdad y a quién benefician estos desmanes. Tomo nota y no me olvido.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Doña Berenguela

El primer trimestre de 2023 estará terminada la nueva y segunda residencia de la tercera edad de Híjar. Quizás ya tenga destinado su nombre. Mi sueño siempre ha sido ‘Residencia Doña Berenguela’. Berenguela Fernández, madre de don Pedro Fernández de Híjar, señor de Híjar, hijo de Jaime I, el Conquistador, de los muchos hijos que tuvo este rey con sus amantes, de las cuales una fue Berenguela Fernández. La dinastía de Don Pedro, el señor de Híjar, llegó a ducado y duques de Híjar, que fueron gloria de España.

Diego Lasala Gerique. HÍJAR (TERUEL)

El delito de malversación

El Gobierno y sus amigos impulsarán la reforma del Código Penal para modificar el tratamiento del delito de malversación. Ejemplos del tratamiento dado a este delito en algunos países: 1.- Reino Unido: Está considerado como un tipo de robo. 2.- Francia: Castigado con penas de hasta 10 años y un millón de euros de multa. Hay casos como el del presidente Sarkozy con el asunto de los sondeos. 3.- Alemania: La malversación es un delito financiero castigado con pena de privación de libertad o con multas. 4.- Italia: Se castiga con penas de 4 a 10 años de cárcel para funcionarios que se apropian de dinero u otros bienes aprovechándose de sus cargos. Berlusconi ha sido acusado de este delito en más de una ocasión. Podemos seguir con otros ejemplos pero ninguno legisla como pretende hacerlo el Dr. Sánchez. Señor Pedro Sánchez, ¡no modifique las leyes para dar gusto a sus socios!

Cesáreo Contín Pellicer. ZARAGOZA

