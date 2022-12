Cartas al director de HERALDO: Goya en el Hospital Miguel Servet

Goya en el Hospital Miguel Servet

En una visita a Traumatología del Hospital Universitario Miguel Servet, he visto una exposición itinerante denominada ‘Arte ambulatorio’ de la Fundación Cultura en Vena, localizada en la tercera planta.

Ha sido una sorpresa muy agradable ver una muestra de la obra de Goya en un gran hospital, patrocinada por Salud, el Museo del Prado, la Fundación Ibercaja y Reale Fundation. Se trata de un fotomontaje de nueve cuadros propiedad del Museo del Prado, realizado muy acertadamente por Jorge Salgado. En el primer cuadro aparece un conocido retrato de Goya realizado por Vicente López Portaña en 1826; el pintor de Fuendetodos, de medio cuerpo y sentado, está con bata blanca, tarjeta de identificación y fonendoscopio al cuello, cual facultativo experto, y con sus manos sostiene una bandeja con material quirúrgico, en lugar de pinceles y paleta. En cinco de los nueve cuadros expuestos aparecen niños y en los otros cuatro aparecen paisajes y pájaros varios. Los cuadros con niños son ‘El verano’, ‘Niños con perros de presa’, ‘Muchachos trepando a un árbol’, ‘Las gigantillas’ y ‘La vendimia’. Excelente muestra representativa del significado e importancia que Goya otorgó a los niños en su obra; recordemos que este pintor representó al niño rey, príncipe, noble, de la calle, pordiosero, enfermo e incluso muerto; también a niños de su familia. Cada cuadro aparece de pequeño tamaño en un panel junto a un texto lleno de ingenio y en la parte superior del panel aparece un detalle del cuadro en mayor tamaño con unas medidas de 50 por 40 cm. Felicitaciones a la dirección del Hospital por la organización de la exposición; no me cabe duda del beneficio que la visión de la obra de Goya produce a los enfermos y visitantes que la contemplan.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

A Pablo Milanés

Bonito, este sentimiento y hermosa frase, Pablo, en una de tus canciones junto a Víctor Manuel: "No sé qué tiene el deseo que me consume el silencio". Mis palabras hoy son para ti en tu ausencia. Tú ya escribiste muchas y todas llenas de amor y sentimiento; como todas esas tus bellas canciones que nos han ido acompañando durante tu existencia. Lo seguirán haciendo porque nunca se podrán olvidar. Nos ha dejado tu cuerpo, pero tu alma estará en nosotros presente con tus preciosas melodías; con ese acento cubano único y especial que tan solo tu voz podía transmitir. Gracias, Pablo, por dejarnos un legado maravilloso, lleno de tus vivencias, las que padeciste, amaste y transformaste en deliciosas sintonías que llegaron hasta lo más hondo de nuestros corazones. Nunca olvidaremos tu ‘Yo pisaré las calles nuevamente’, ni el ‘Yo no te pido’, ni ‘Yolanda’... tantas y tantas expresiones salidas de tu vivir, de tu sentir tu Cuba, de amigos de tu querido país. Se te llevó la muerte que transformó en vida tus grandes y maravillosas composiciones. Un gran testimonio como regalo; toda una filosofía de vida, tu pasión por ella. Muchos hemos llorado tu pérdida; te recordaremos siempre.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Nos quieren quitar el agua

Pensaba que estas cosas solo sucedían en las películas del Oeste, pero nos está pasando en El Frago como consecuencia de la instalación de una macrogranja en Biel. Nos robarán el agua que bebemos los de El Frago para dársela a 8.000 lechones. Nuestro pueblo, de gente emprendedora y solidaria, sueña con seguir viviendo y cada mañana sostiene un pulso con la despoblación. Pertenece a esa maldita España vaciada que, en breve, los políticos empezarán a nombrar a bombo y platillo. Claro, es que nos querrán sacar el voto. Pero, a la hora de la verdad, no ponen lo que hay que poner encima de la mesa. El caso es que río arriba se encuentra Biel, con unas gentes hospitalarias y generosas con las que, desde hace siglos, hemos mantenido unas relaciones de vecinos bien avenidos. Esperamos que sigamos como pueblos hermanos. Todo andaba bien hasta que un señor decidió colocar dos granjas de 3.000 y 8.000 cerdos en un paraíso cercano a la Sierra de Santo Domingo. Y pretende captar 28.552 metros cúbicos de un acuífero del río Arba que nos suministra el agua de boca. Es decir, pretende dejar sin agua y sin futuro a una población con once siglos de historia. El río está completamente seco y el pozo de la nueva macrogranja vaciará el acuífero. La CHE debe ser el juez que aplique la ley y tiene que ver la aberración que se pretende. Si la justicia es justa velará por los intereses de los vecinos humanos y no de los porcinos. Hemos pedido ayuda al Ayuntamiento de Biel para obtener un informe desfavorable al pozo. Y contestan: "Amigo, la ley es la ley". Nos hemos ofrecido a contratar un perito para hacer una auditoría ambiental, pero tampoco les interesa. La película está a mitad, ¡quién sabe cómo terminará! Pero El Frago está vivo, y muy vivo. Y así seguirá mientras haya una fragolina o un fragolino que alce la voz.

José Ramón Reyes. EL FRAGO (ZARAGOZA)

La edad de la inocencia

Yo también tuve una. Llegó aquí, la viví con mi familia, algunos lejos ‘emocionalmente’, otros muertos. Fueron años buenos, protegida, a pesar del desastre de las amistades, que se explicaba por ese acoso al hogar. Fue una etapa analógica, de hablar, leer y escuchar, mientras que ahora es todo ‘secretos’: claves, contraseñas y contraclaves parecen decirte "no te fíes de nadie". Y lo peor de todo es estar solo. No solo en sí, sino en los dígitos, números, datos que callamos para acabar pensando: ¿no estaba mejor todo antes? Yo creo que sí.

Raquel Broto. HUESCA

Un gran equipo

Mi reconocimiento al equipo de Retina Quirúrgica del hospital Miguel Servet de Zaragoza, capitaneado por el Dr. Abecia, y en particular, al Dr. Rodríguez, por su profesionalidad, por su cercanía y por sus clases didácticas. Este equipo seguro que será cantera de excelentes profesionales. ¡No cambien! Gracias.

Javier Navarro Lostal. ZARAGOZA

Ramón Borobia

Quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Zaragoza, al HERALDO y a todas las personas que me han acompañado en mi insistente petición, pues ya luce una placa con el nombre de D. Ramón Borobia Cetina (1875-1954) en la entrada de la glorieta del Quiosco de la Música del Parque Grande, a quién está dedicada. Músico, organista del Pilar, de San Pablo, director de la banda de la Diputación de Zaragoza, director del Conservatorio y... mi abuelo.

José Manuel Laborda Borobia. ZARAGOZA

