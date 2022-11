Cartas al director de HERALDO: La presencia de familiares en el hospital

La presencia de familiares en el hospital

Cuando un familiar ingresa en un hospital, queremos es que tenga una atención médica excelente.

Últimamente he tenido experiencia con el hospital de Barbastro y con el San Jorge de Huesca y esto se ha cumplido, todo el personal nos ha atendido fenomenal. El problema son las normas para entrar en el hospital San Jorge, normas que no he visto escritas en ningún sitio, pero que son las que hacen cumplir las personas que están a la entrada de los ascensores para impedir que subas a las plantas. Te niegan la entrada porque, dicen, cumplen con su trabajo. Según me dijeron la norma es: La persona que está con un paciente debe hacer un turno completo (mañana, tarde o noche) y no puede ser relevado para menos tiempo. Esta norma hace que la estancia en el hospital sea más dura todavía, bastante difícil es tener a un familiar ingresado para que te pongan estas trabas. Entiendo que solo se admita una persona por paciente –es así en casi todos los hospitales (baja uno y sube otro)–, pero no entiendo que la misma persona tenga que hacer un turno de varias horas y que no se permita que otra pueda relevarla durante un rato para que baje a comer o a darse una vuelta. He visto casos en los que el acompañante se queda sin comer por no dejar solo al paciente, ya que no permiten que otra persona suba durante ese rato. Aparte, los pacientes suelen tener familiares que quieren visitarlos (cumpliendo la norma de una persona por paciente). ¿Es lícito que no te dejen visitar a un familiar si sólo puedes ir dos horas, o una hora? Un toque de atención ‘a quien corresponda’, a quien dicta las normas de entrada en el San Jorge, los acompañantes agradeceríamos que nos facilitaran el cuidado de nuestros familiares, cumpliendo la norma de un acompañante por paciente, pero pudiendo adaptarse cada familia a sus circunstancias.

Ana Arcas Castillón. ZARAGOZA

Echo de menos el cierzo

Todo el año deseando que lleguen las dos semanas de vacaciones y cuando llevo diez días fuera ya necesito volver a Zaragoza. Estoy en Tokio, disfrutando del que hasta ahora ha sido el viaje de mi vida. Como gran amante de la gastronomía japonesa que soy, tenía unas ganas tremendas de comerme aquí el mejor sushi, de empacharme de ramen y yakitoris y de probar todo lo que me pudieran ofrecer, que ha sido mucho y muy rico. Y me he llenado también de templos, del silencio de Japón, de sus colores en otoño y de la amabilidad de sus gentes. Pero ha llegado un momento en el que nada me daría más gusto que tomarme una Ámbar, ir a por un pincho al Circo o a por unas croquetas al Tubo, cenarme un buen bocata de calamares, escuchar a los Infanticos o cruzar el puente de Santiago pelada de frío. Si me descuido, echo de menos hasta el cierzo.

Patricia Gabás. ZARAGOZA

Evaluar competencias

La necesidad de justicia extrema en la evaluación académica deja tan señalada la redacción de preguntas de Humanidades que se buscan nuevos tipos de ejercicios para evaluar. La modernidad pedagógica está llevando a las aulas dos fenómenos que van en direcciones opuestas: la justicia extrema en la nota y el aprendizaje por competencias. La evaluación de ciertas materias en la Evau es un problema sin resolver, que no sería tan importante si las notas de corte no seleccionaran con puntuaciones medidas a la centésima; pero por otro lado se impone una pedagogía que valora ‘nuevos descriptores curriculares’ (competencias, saberes…), que reconsidera los tradicionales contenidos y valora cuantas habilidades de descubrimiento o de crítica pueda obtener el alumno con su reflexión, estimando al docente como cooperador de la reflexión más que transmisor de información. La evaluación desde las competencias no puede numerarse con un dígito, ni mucho menos un dígito con dos decimales. El contraste entre estas dos perspectivas tiene muchas aristas, por ejemplo en la forma de organizar las disciplinas escolares: desde las áreas tradicionales o de manera multidisciplinar, con el consiguiente desasosiego por materias que deben reducir su horario, profesores desplazados de su área, modificación de aularios, oposiciones, etc. Pero un asunto en el que este contraste es trascendental es el de la Evau, y la polémica actual sobre el diseño de la futura prueba es un ejemplo. La ideación de una prueba por competencias marcará más el azar de la corrección, que es de lo que se debe huir. Por otro lado no extraña que muchos profesores vean sus conocimientos ninguneados a favor de un revoltijo de conocimientos imposible de ordenar en una programación, y hasta los docentes universitarios se pregunten qué hacen en esa prueba tan distanciada de los conocimientos que enseñan. Sería grotesco que se convirtiera la Evau en un examen en el que la respuesta válida fuera colorear un recuadro entre varias posibilidades. ¿Y eso sería una evaluación de competencias? Ver para creer.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Zaragoza huele mal

Después de cuarenta años fuera de mi ciudad natal y actualmente en una sociedad instalada permanentemente en la queja por cualquier cosa, me sorprende el silencio de los zaragozanos ante un fenómeno que afecta a toda la ciudad: los malísimos olores que desprende la papelera de Montañana, que nos invaden siempre que se cumplen ciertas condiciones atmosféricas. Me extraña que nadie parece notar ni quejarse del fétido olor de la celulosa en descomposición. Creo que la causa es que el olfato de los zaragozanos se ha acostumbrado. Pero no es así con la gente que nos visita y marchan con la mala impresión de que Zaragoza apesta. Tanto que nos gusta que el turismo nos visite y se lleven una buena impresión, ¿por qué no se estudia la manera de mitigar o eliminar tan molesto olor? Por el bien de los de aquí y de los que nos visitan. A pesar de todo… Zaragoza, te queremos.

Ángel Inglés Ruiz. ZARAGOZA

Suciedad insoportable

Llega un momento en que resulta insoportable la esperanza de que se cumpla algo muy necesario para muchos de los zaragozanos. Se trata de la limpieza de aceras y locales cerrados, donde la suciedad que se va acumulando resulta repelente para quienes transitan por esos lugares. Esos locales cerrados, más bien abandonados, ¿no tienen dueños? Los vecinos, que no hace tanto tiempo tenían mejor aspecto, solo ven pasar de largo los furgones de la limpieza, tal vez hacia otras vías perfectamente atendidas. No hace falta mencionar los lugares que nos preocupan, porque no se trata de una zona determinada. Tampoco citar las calles privilegiadas, que todos disfrutamos con agrado. Nos queda tener memoria y suerte con lo que se decida en su momento.

Mary Carmen Alejaldre Cabeza. ZARAGOZA

