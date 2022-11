Cartas al director de HERALDO: Los que piden cita y luego no acuden

Los que piden cita y luego no acuden

El pasado 20 de noviembre, domingo, traté de conseguir una cita para el médico de Familia a través de la App Salud Informa, dado que mi esposa, desde el sábado, tenía la piel de su cuerpo enrojecida y unos picores preocupantes.

La cita más temprana me la ofrecía el sistema para el viernes 25, con lo que desistimos. El lunes nos levantamos con los picores más intensos y la piel tenía un rojo más preocupante. Decidimos que había que ir a que lo viera un médico y se presentó en el centro de salud donde la atendieron dos enfermeros, que finalmente decidieron que tenía que ser un médico quien dictaminara.

En este punto, y esperando a que la doctora tuviera un hueco en su agenda, salieron a llamar a personas con cita y seis de ellas no estaban presentes. ¡Bingo!, mi esposa fue atendida, le pusieron una inyección y le prescribieron una medicación que está dando sus frutos. Y ahora digo yo, ¿dónde estaban los que habían solicitado una cita?, ¿acaso, como es gratis, la pido y luego ya veremos? Lo último que voy a hacer en esta vida es renegar de nuestra Seguridad Social, he salido adelante de un cáncer de próstata y otro de colon y me siento obligado a defenderla en todo tiempo y lugar. Ahora parece que hay quien está empeñado en denostarla y yo digo que si las cosas van mal es posible que sea incluso por negligencia de los usuarios.

Desde aquí propongo que se ponga un precio simbólico de 1 euro por concertar visita y, si los que toman decisiones no se lo llevan crudo, a lo mejor conseguimos financiar departamentos que sí necesitan inversión para tener los medios necesarios. Hace seis meses que estoy en lista de espera para una operación de cataratas. No es una protesta, es una propuesta.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

Sabiduría cuidadora

Diversos problemas de salud, padecidos en estas últimas semanas, me han hecho recurrir a los servicios de la sanidad pública. Desde el centro de salud de mi barrio de La Paz y especialistas del centro Ramón y Cajal, hasta urgencias del Hospital Miguel Servet, con ingreso hospitalario en la planta de Cardiología. Sirvan estas líneas como muestra de agradecimiento a los cuidados recibidos por parte de todas las personas que componen el complejo engranaje sanitario. Las que mantienen limpias las instalaciones, las que te trasladan en camillas por pasillos y ascensores, las que te atienden con alimentos y medicaciones, las que practican pruebas sofisticadas para averiguar la situación de tus dolencias. Para todas y cada una de ellas sólo tengo palabras de reconocimiento y gratitud por el desempeño de sus tareas. Me hago consciente del privilegio que tenemos, frente a inmensas mayorías de seres humanos, al contar con un sistema de protección y cuidado de nuestras vidas que, pese a las dificultades que soporta por las inmensas listas de espera, por la falta de recursos humanos y dotación económica, pese a grandes limitaciones, cuenta con personas que siguen esforzándose para ofrecernos lo mejor de su vocación y sabiduría cuidadora. Y también me hago consciente de que mejorar la situación de nuestra sanidad pública es una responsabilidad no sólo de la clase política sino también nuestra, con un apoyo decidido a las reivindicaciones y mejoras que se proponen.

Concha Martínez Latre. ZARAGOZA

Una victoria de la vida

El pasado 13 de noviembre, sobre las 18 horas, el equipo de Atención Primaria de Urgencias del centro de salud de Alfajarín recibía una llamada de teléfono pidiendo ayuda porque un espectador del partido de fútbol, que se disputaba en el campo de Alfajarín, había sufrido una parada cardiaca. Inmediatamente nos trasladamos al campo, todo funcionó de maravilla y el espectador consiguió salir de la parada cardiaca y fue trasladado al hospital. Esto fue posible porque todos los engranajes funcionaron a la perfección: maniobras de reanimación de los miembros del club con una sanitaria que se encontraba allí, la existencia de un desfibrilador semiautomático en el campo, nuestro trabajo allí y la pronta llegada del 061. El resultado, una victoria de la vida. En estos tiempos que corren, cuando continuamente vemos en los medios de comunicación noticias sobre la situación que sufre la atención primaria, las listas de espera, la saturación de los centros, el agotamiento de los profesionales... tantas noticias negativas hacia nuestra especialidad, queremos destacar este hecho, incidiendo en la importancia de contar con equipos de atención primaria en los pueblos, para poder actuar ante este tipo de situaciones, que precisan atención inmediata. A nuestro equipo nos reconfortó y nos recordó durante unos días la importancia de nuestro trabajo. También queremos resaltar la gran actuación que hicieron los miembros del club del Alfajarín, utilizando el desfibrilador con el que cuentan en el campo de fútbol de forma inmediata. No sólo hay que tenerlo, sino que hay que atreverse a usarlo, y lo hicieron. Además de la importancia de formar a la población general en maniobras de reanimación cardiopulmonar y de contar con desfibriladores en los pueblos de nuestra comunidad.

Lucía Cerrada Enciso. ZARAGOZA

Una carretera abandonada

El pasado 18 de noviembre, dos personas perdieron la vida en un choque en la carretera A-126, en el tramo situado entre Remolinos y Alagón. En el artículo que aparecía en HERALDO se hacía notar que es una de las vías comarcales de Aragón con más tráfico –siete mil vehículos diarios– y, además, que el firme está muy deteriorado. Tráfico de miles de coches y cientos de camiones, muchos de ellos transportes especiales que sacan las enormes vigas y paneles de cemento prefabricado producidos en Tauste. Sin contar las decenas de tractores y demás vehículos agrícolas que se ven obligados a usar la carreta al no existir una red adecuada de caminos agrícolas. Un cóctel muy peligroso. Llevó 13 años haciendo el trayecto Ejea-Zaragoza, de lunes a viernes. Efectivamente, el firme de la A-126 entre Tauste y el puente sobre el río Ebro no corresponde a una carretera con ese tráfico y de un país que se llame desarrollado. En trece años no se le ha dado ninguna nueva capa de asfalto y cuando la empecé a utilizar, allá por el año 2009, no parecía el asfalto muy nuevo. El eterno proyecto de autopista Ejea-Gallur puede ocasionar un daño colateral: que siga la A-126 tan abandonada como hasta ahora. No sé los motivos para trazar la autovía por la A-127 en su tramo Tauste-Gallur y no por la A-126, Tauste-Remolinos-Alagón, siendo el tráfico menor. El camino más corto Ejea-Zaragoza es 68 km, si se efectúa por Tauste-Remolinos-Alagón. Por Zuera son 75 km y por Gallur, 90 km.

Adolfo Martín Utrillas. ZARAGOZA

