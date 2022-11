Cartas al director de HERALDO: La soledad que crece a nuestro alrededor

La soledad que crece a nuestro alrededor

Me ha impactado en gran medida, un anuncio que he leído en varias marquesinas de los autobuses urbanos de Zaragoza.

El mensaje del que habla dicho anuncio es la soledad. Según puedo leer, nadie nos ha preparado en nuestra juventud para estar solos. Quienes viven de esta manera disfrutan y hablan de su estatus con gran desparpajo. Entro y salgo libre, hago y deshago lo que quiero, no doy explicaciones a nadie, nos dicen, y señalan otras muchas ventajas más.

Pero… ¿estamos preparados para soportar una soledad impuesta? Creo que no. Aunque se presume constantemente de ello, los seres humanos necesitamos percibir el contacto de nuestros semejantes. Recordar de vez en cuando que nos quieren y que amamos a los nuestros. Como mujer observadora que soy, me doy cuenta de que cada vez hay más personas a nuestro alrededor que viven y se mueven en el anonimato de su soledad. Unas veces, por temor a que podamos apreciar sus sentimientos, y se avergüencen, y otras por, no querer dar explicaciones, dejan que la vida vaya pasando en silencio, inmersos en su tristeza y sin ningún tipo de ilusión por nada.

Por increíble que parezca, existen personas que han perdido a toda su familia. Son ellos realmente quienes más nos necesitan. Y creo que no cuesta tanto pararnos un momento y observar a nuestro alrededor. Un vecino del mismo edificio, del barrio, aquel que cada día se toma su café en una mesa y que para nosotros es un desconocido que nos mira discretamente… Algo tan sencillo cómo tener una charradita con ellos, puede ser la mejor medicina. Vamos a intentarlo.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Mirando la pantalla

Cuando mi chaval me dijo que se había comprado un mini-gimnasio, con su banco, sus mancuernas y sus pesas, me dije qué bien, aunque sabía que había trampa. Me soltó: "lo he comprado en Wallapop", a lo que añadí: "y habrá que ir a buscarlo a Orense", "no, a Soria", respondió él. "Vale, pero tú gestionas la furgoneta, y corres con todos los gastos". Y así fue. Pero el viaje fue una prueba de fuego. Le dijo a un amigo, veinteañero también, que lo acompañara para ayudarle a cargar. Se pasaron el viaje viendo el móvil o conversando de juegos y cosas suyas. Para absolverlos, yo hablaba de Pink Floyd o de Visconti. Puse Gabinete Cagliari y cuando sonó ‘Camino Soria’, sonrieron. Al llegar a Soria apareció la señalización de Numancia. Preguntaron que qué era eso. Lo buscaron en el móvil y cuando la primera palabra que apareció fue ‘arqueología’, se olvidaron del tema. Esto me indujo a pensar que a pesar de tener un móvil, con la sabiduría al alcance de la mano, optan por seguir un pseudoanalfabetismo. Lo cual podría estar bien, si no lo hubieran convertido en una especie de opiáceo más adictivo que muchos otros prohibidos. Pero esa adicción no es privativa de una edad, ha colonizado a todos los sectores. Sin ir más lejos, el otro día vi cómo una jovencita detuvo su patinete en medio de la calzada para leer un mensaje. Cuando le dije "pero niña que te van a atropellar", mientras el coche de atrás le pitaba y frenaba, se limitó a decir "perdón" y continuó. Pensé que es de juzgado de guardia que los patinetes lleven algo para colocar el móvil. Al montar en un bus de línea, me pregunto cómo es posible que todo el mundo se tenga que enterar de la conversación de alguien que no puede esperar a bajar para hablar por teléfono; o cómo es posible que el 80% del pasaje viaje contemplando una pantalla. Tampoco entiendo que alguien corra por el campo o la ciudad con los auriculares puestos. Debe de ser la edad lo que me impide entender, máxime cuando Bill Gates dice sin ambages que sus hijos no tuvieron un móvil en sus manos hasta la mayoría de edad. Ellos tocan la música y el resto bailamos a su son.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO (ZARAGOZA)

Los cambios en el Zaragoza

La nueva dirección del Real Zaragoza ha comprendido que con las personas que llevaban el equipo iba irremediablemente al grupo inferior. Y creo que con gran entereza ha puesto a Escobar y Generelo al frente. Creo que vamos a tener importantes alegrías, la cuestión es colocar a cada peón en su sitio y los jugadores que no dan la talla apartarlos. Hasta el portero, que ha dado señales siempre de serenidad, ha cometido fallos que han costado puntos. Y es el nerviosismo, al no confiar en los jugadores de la defensa. Generelo fue jugador del Zaragoza y cumplió; ahora, con la experiencia de Escobar, espero que triunfe en nuestro equipo y vayamos a más. Somos el equipo más importante de la Segunda División, por eso todos los demás se esfuerzan en derrotarnos. Este cambio puede ser importante. El Zaragoza tiene que buscar también los hombres-gol, Simeone es primordial. Tiene que tener jugadores en la línea media que aguanten los noventa minutos sin inmutarse y saber hacer los cambios oportunos. Así el club llegará a lo más alto, por lo menos a jugar la promoción. Hay que evitar las faltas cerca del área, hay que inculcar a los jugadores que en la liga del Zaragoza hay gente de primera, hombres un poco mayores pero enormemente efectivos y con clase para tirar faltas. La afición del Zaragoza es la mejor de España, cuando vean que el equipo funciona se volcarán y pronto llegaremos a los 25.000 espectadores. Es simplemente saber colocar los peones cada uno en su sitio y animar al equipo, y los triunfos vendrán sobre la marcha.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

La tecnología y la oralidad

Las tecnologías suponen un cambio vertiginoso en la sociedad. No solo está cambiando nuestra vida individual, sino que a nivel social la manera de relacionarnos es mediante mensajes, en lugar de conversaciones cara a cara. Me pregunto si no estaremos perdiendo habilidades como es la escritura, nuestro medio de expresión más rico. El mal uso del lenguaje en las redes sociales es constante, tal vez porque está impregnado de oralidad. No sé si muchas personas se detienen, después de escribir un mensaje, a rectificar errores. Parece ser que el hecho de que la ortografía y la sintaxis estén distorsionadas no escandaliza a nadie. Al utilizar la lengua de manera informal, se suelen acortar multitud de palabras y también van saliendo términos que no tienen sentido alguno y que se van añadiendo, formando parte de una especie de argot propio de las redes. Tampoco hay una reflexión previa al envío del comunicado. Contrariamente a lo que se habría podido predecir con los avances tecnológicos, se ha pasado de un uso más oral de la lengua a uno más escrito, pero esta traslación se ha realizado con los vicios e incorrecciones que se cometen en el habla.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

