En la última convención anual de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), ponentes como Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y vicepresidente de la CEOE, y Julio Rodríguez, consejero delegado de Cementos Molins, hablaron del complicado panorama que tenemos por delante para el desarrollo de la actividad económica. Planificar el próximo ejercicio, apuntaron, exige tener en cuenta muy distintas variables, algunas de ellas con interrogantes imposibles de despejar a día de hoy, entre ellos los relacionados con la geopolítica -la duración y el alcance de los efectos de la guerra en Ucrania, el posicionamiento de China o la actuación de los proveedores de materias primas- y otros de índole más local, como el que genera un escenario político marcado por la celebración próxima de elecciones.

En el foro de ADEA comentaban que ante esa tesitura, elaborar un mapa de riesgos (algunas empresas están en ello hoy, mirando al 2023) se ha convertido en una tarea que incluye más dificultades que nunca. Esa herramienta, basada en distintos sistemas de información y con la que se pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, que intenta cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia, puede ser menos efectiva que en otras ocasiones y hay que contar con ello.

A estas alturas ya deberíamos saber que los cisnes negros existen. Que hechos inesperados como la aparición de una pandemia que paraliza al mundo o incluso la invasión de un país en Europa que se anunció pero que no creímos que se daría pueden producirse y trastocar de repente los planes de cualquier empresa o gobernante. Pero un buen mapa de riesgos no sobrará. Lo saben bien en grandes compañías.

El perfil profesional de los cerca de 60.000 parados registrados en Aragón no parece encajar con lo que están ofreciendo las empresas

En Aragón, el mundo empresarial y los analistas advierten ante 2023 de dos realidades que ralentizarán su actividad más allá de lo que se consideraría lógico en un escenario de crisis. CEOE, Cepyme y el servicio de Estudios del BBVA coinciden en señalar los riesgos derivados de una inflación que se mantiene muy alta (por encima del 7%) y subrayan las dificultades que tienen las empresas de encontrar al personal cualificado que necesitan para sus negocios. María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón, sumaba en un evento celebrado el pasado miércoles en la Cámara de Comercio de Zaragoza un tercer problema, la falta de relevo generacional en las pymes, en particular en aquellas que trabajan en el medio rural.

El difícil encaje de oferta y demanda de empleo es un problema más estructural que no se termina de resolver. Cuando fue elegido en febrero pasado para presidir CEOE Aragón, Miguel Marzo prometió un plan de choque para solucionarlo pero la realidad es tozuda y no cambia. En la Comunidad, el número de parados ronda los 60.000 (58.322 registrados a 30 de octubre, 60.800 según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre), pero el perfil profesional de esas personas no parece encajar con lo que ofrecen las empresas.

María Jesús Lorente reveló en el citado foro de la Cámara que, según un informe de Cepyme Aragón, en el primer semestre se presentaron 26.000 demandas de empleo y solo se cubrieron 14.000. En CEOE y más concretamente en sectores como el vinculado al ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) reconocen que no son pocas las empresas que están creciendo menos de lo que debieran por no contar con las personas adecuadas para sus proyectos.

Con estas realidades incluidas en su mapa de riesgos, el futuro de la economía aragonesa tal y como se plantea -con inversiones anunciadas que crearán miles de empleos- corre peligro.