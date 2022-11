Cartas al director de HERALDO: A nosotros nos echan, pero el honor permanece

A nosotros nos echan, pero el honor permanece

Cada vez más, las leyes protegen a aquellos que tanto daño nos hicieron y os humillan a vosotros, a quienes pusieron su vida al servicio de la seguridad de los demás.

Cuando ahora compañeros salen de provincias debido a pactos con aquellos que hace años nos subyugaron… no puedo dejar de darte las gracias, papá. Gracias, por no hablar en casa de aquellas cosas que escuchabas en los cuarteles y te asustaban cuando yo era sólo una niña. Gracias, por no explicarme por qué mamá miraba los bajos del coche antes de llevarme al cole. Gracias, por proteger mi parte más inocente, aquella que no entendía por qué no podía hablar de tu trabajo en el colegio. Con el tiempo, entendí muchas más cosas: por qué mamá siempre tendía tu ropa dentro de casa, por qué ya no venías a buscarme al cole con el uniforme, por qué cambiábamos de rutas… y por qué tu matrícula cambió de un día para otro. Entendí que por ser quien eras, por tu profesión, todos estábamos llamados a vivir con miedo. Por pertenecer a las fuerzas del Estado. Ese era tu único pecado: seguir tu vocación e intentar ayudar a la gente. Y os mataban. Así, sin más. No era una guerra, era asesinato. Y conforme me hacía mayor y la sombra de ETA era menos oscura, seguí viendo que todavía no dejabas que mamá hablara en las gasolineras del País Vasco, porque su acento nos delataría. O que sigues colocándote de cara a la puerta en los bares, por si acaso. Porque el miedo y la incertidumbre son sentimientos que calan. Ahora, con esos fantasmas acabados, sigo viendo cómo tu cara cambia cada vez que se habla de un atentado que sucedió tan solo una semana después en el lugar donde cientos de hijos de militares celebrábamos unos campamentos, entre ellos tu propia hija. La emoción que sientes cada 13 de julio. La decepción cada vez que las víctimas son humilladas y vendidas. Papá, muchas veces te he preguntado, con rabia, ¿tanto esfuerzo para esto, para que ellos ganen? Se van agachando la cabeza los que pudieron ser asesinados por llevar un uniforme determinado. Llegan entre vítores los que apretaban el gatillo. La España que humilla y señala al que protegía y enaltece al que mata. Algo falla. Y mi padre me sonríe y recita «el honor es mi divisa», y añade, con mirada tremendamente serena: "A nosotros nos echan, pero el honor permanece… y eso es eterno".

Ana Fuerte Cano. ZARAGOZA

Tierras yermas

Trabajo en las afueras de Zaragoza. Bajo del autobús, cruzo la carretera. El ambiente otoñal marca su estación con los colores de la naturaleza. Respiro hondo, queriendo absorber los olores de la hierba húmeda que piso por el camino. A derecha e izquierda observo los campos abandonados por el hombre. No veo cosechas, la tierra está reseca. Paso por delante de una finca, asoma un perro pastor alemán, me ladra, le echo una gominola. Al otro día ya es mi amigo. Sigo el camino. Alzo la vista y veo unos cables que cruzan de poste a poste. En ellos reposa un grupo de pájaros de distintas especies, tordos, gorriones, al acecho de obtener comida. Emito un pitido deforme dirigido a los pájaros. Unos segundos después me contestan sus gorjeos, me sorprendo. Vuelvo a silbar, sonriendo. Me ilusiona pensar que he establecido una conversación con ellos. Miro a mi alrededor buscando cosechas de trigo, de alfalfa, de borrajas, de girasoles cara al sol, pero todo está yermo. No hay surcos de labranza. Me cuenta un pastor con el que me cruzo en el camino paseando a su rebaño de ovejas que la tierra de Zaragoza es rica al estar regada por las aguas del Ebro. Veo un cartel que dice ‘Vendo terreno’. Sigo mi camino, en la lejanía observo enormes columnas de acero. En su pico, alas gigantes que se mueven al ritmo del viento. Dicen los científicos que la energía eólica no contamina. Los demás días sigo viendo en el cable los pájaros con sus alas recogidas, piando como si me llamasen. Piso la tierra fértil abandonada y me pregunto, «¿esto es el progreso?».

Pilar Valero Capilla, ZARAGOZA

Subidas de precios

Me gustaría que me explicasen la gran diferencia en subidas de precios de muchos productos de los diferentes supermercados (y en alguno en especial que no voy a nombrar). Si el Gobierno dice que más o menos el IPC anual va a ser del 8,5%, ¿por qué hay productos que han subido un 10%, un 20% y hasta un 50% y más? No lo entiendo en absoluto ni lo veo razonable bajo ningún punto de vista. ¿A qué trabajador o jubilado le han subido esos tantos por ciento? A ninguno, ni nos los subirán. Y lo más lamentable es que pasarán la guerra de Ucrania, la pandemia, la crisis energética, etcétera, ¿y saben qué ocurrirá? Que los precios no bajarán a la altura del IPC del año. Y todo ello para tener más ganancias a fin del año en cuestión, porque a esos trabajadores de todos los servicios en general les subirán el sueldo un 2%, un 3% o un 4%, y el resto.... más ganancias.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

No solo de pan vive el hombre...

"No solo de pan vive el hombre...". Esta frase es conocida en el mundo entero, pero solo en esta primera mitad. Los alimentos son necesarios para seguir vivos, pero la vida humana debe ser algo más que una mera existencia física. Estos días, aparte ya de covid, invasión, economía en picado y crímenes varios, desayunamos, comemos y cenamos política, metiendo mano a la justicia; ¿pero la dama no es de piedra y tiene una espada? ¿Qué es más importante, un partido, un fulano o una nación? Yo voy esquivando ese pan duro y acabo rápido el periódico; lo mismo me pasa en la tele, que ya casi no soporto. Gracias a Dios, tengo amigos para hablar de otras cosas, amigos hasta en el infierno; el infierno de esta vida, se entiende, porque no hay otro. ¿Por qué hacer sufrir eternamente a alguien que no tiene arreglo? Además de cruel es absurdo; lo que hay es esto: "Estos irán a la destrucción eterna, pero los justos irán a la vida eterna" (Mateo 25:46). ‘In-fér-no’ (latín), ‘seol’ (hebreo) y ‘hades’ (griego) se refiere siempre en la Biblia a la sepultura común de la humanidad, lo de Dante es otra cosa. Si se tienen amigos, se puede disfrutar de las conversaciones más sentimentales, ensoñadoras y estratosféricas del universo conceptual. Yo no podría vivir en este mundo de pan y telebasura si no hubiese conocido el otro lado de la vida. Somos los humanos seres físicos, pero también inteligentes, emocionales y espirituales. Se confunde espiritualidad con religiosidad, pero para darle de comer al espíritu dependemos de ‘la verdad’. La verdad solo puede ser una, y hay 5.500 religiones en el mundo, con sus ritos y tradiciones humanas; más y más pan duro. "Un Señor, una fe, un Dios" (Efesios 4:5,6). Voy con la frase entera de Jesús: "No solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios" (Mateo 4:4; Juan 17:17).

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es