Violencia contra las mujeres

Las llamadas por violencia de género al teléfono gratuito del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) se han incrementado un 12% desde el pasado año. Este es el balance que hace este organismo, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia de Género. A pesar del esfuerzo de concienciación social y también económico, no se están logrando todos los objetivos previstos. La sociedad debe frenar los riesgos de retroceso a que nos enfrentamos si no se planta cara a aquellos que banalizan y niegan esta violencia que destruye tantas vidas. La violencia sobre la mujer es una realidad innegable, que no disminuye y que es injustificable. En las últimas décadas ha habido avances, pero no cabe conformarse con celebrar los logros ya alcanzados. Hay que detectar los factores que impiden seguir progresando.

En medio de una tensa polémica por los fallos jurídicos de la recién estrenada ‘ley del solo sí es sí’ y por la advertencia del Consejo General del Poder Judicial de que el proyecto de ley de protección animal puede acarrear que sea más penado el maltrato a la mascota que una agresión a la pareja, los datos revelan la crudeza de la realidad de muchas mujeres: de enero a septiembre de 2022, en el IAM se han recibido 2.239 comunicaciones por violencia de género, frente a las 1.944 del año pasado. Es necesario seguir implementando nuevas medidas para detectar a tiempo el maltrato.

Los especialistas plantean que hay que hacer valoraciones policiales del riesgo de los agresores. Lo cierto es que es preciso actuar en todos los frentes, desde el educativo al policial, pasando por internet. Los mensajes negando la violencia de género a través de las redes sociales y otros medios alcanzan a todo tipo de usuarios, también a los que no cuestionan dicha información y la asumen como cierta, aun cuando carezca de fundamento.