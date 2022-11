Cartas al director de HERALDO: La calcenada de otoño

La calcenada de otoño

Tirita la coqueta torre de la iglesia de Nuestra Señora de los Reyes de Calcena (Zaragoza) cuando se mira en el Isuela.

También se estremecen las nubes, las piedras, los árboles, los matojos... Todo lo que en él se refleja.

¿Será que las cascadas saltan de alegría haciendo temblar al agua? ¿No puede ser porque en el pabellón multiusos la gente vibra con un chocolate bien caliente en una mano y en la otra, dos bizcochos?

En fin, el día promete: se levanta fresco, despejado y con un sol radiante. Un río de gente camina bajo una chopera de hojas amarillas que abraza al sendero, que estrecha al Isuela, que conduce a la ermita de San Cristóbal. Me asomo a su balcón y desciendo con la mirada al fondo del barranco en donde Calcena tiene su reino. Las Peñas de Herrera, del Cabo, Albas, Los Moros, el Moncayo y otros son su corona. El Alto del Raso mira de frente a la ‘Cara Oculta del Moncayo’, ¿se llevarán bien?

Pistas flanqueadas de carrascas que conducen a Oseja me acompañan. Desde sus colinas hasta donde alcanza la vista, observo unos extensos y bellos paisajes. En donde por siglos los elementos se pasaron con la tierra. Dejando a esta su indeleble huella en el carácter de sus rudos valles, en sus ariscas cumbres, en su hirsuta vegetación, en sus estrechos y bravos barrancos... Camino lento, dejándome empapar por cada detalle del recorrido.

Llego al precioso pueblo de Oseja, me como una torrija de vino con azúcar, toco su balsa y vuelvo a Calcena. Una vez allí, una sabrosa paella en buena compañía me recompone. Más tarde, dándonos la mano, nos decimos adiós, hasta más ver.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

La situación política

Gracias a Dios, me toca pasar bastantes horas con mis nietos y no puedo ver más que la ‘Patrulla canina’ y similares. Porque de las pocas noticias que puedo leer lo único que me dan ganas es que a Putin se le escape algún misil y se acaben mis agonías, ya que cada día es un sinvivir. Un día arrinconan a la Guardia Civil y cada vez le quitan más atribuciones, siendo que gracias a ellos aún podemos salir a la calle, mientras los delincuentes (los que no llevan corbata) campan a sus anchas, se rebajan las penas por sedición, por violencia de género, imagino que por malversación, y lo que te rondaré. Se hace una manifestación en Madrid por ser Madrid, llamando asesina a la presidenta, y a los asesinos se les llama presuntos. A la cabeza de la manifestación aparece un evasor que va a la sanidad privada, pero eso sí, a las subvenciones no les hace ascos. Y lo vemos tan normal, cuando debería haber una manifestación, no en cada comunidad, si no en cada pueblo, y por más motivos. El presidente del PP dice que hay que retirar 17.000 vehículos de las carreteras, espero que se refiera a los que van sin seguro ni ITV. Como si la economía doméstica estuviera para tirar cohetes. Y los españoles mirándonos el ombligo y esperando las elecciones para votar a los nuestros sin importarnos si valen. Y sin ni siquiera saber quiénes son, que estoy seguro de que en una lista cuelan a Bob Esponja y sale diputado. Como dijo Joseph de Maistre, cada nación tiene el gobierno que se merece.

Mariano Martínez Beltrán. GALLUR (Zaragoza)

Transhumanismo

Trato de entender el significado y alcance del transhumanismo. Pensaba que podría ser un movimiento filosófico, cultural, una nueva utopía, pero va mucho más allá. La asociación internacional transhumanista lo define como un movimiento cuyo objetivo es transformar y mejorar las capacidades del ser humano. Hay un gran debate que desde saberes muy distintos trata de dar una explicación a ésta singularidad tecnológica. En lo que todos coinciden es en que caminamos hacia una superinteligencia artificial en el marco de una disrupción tecnológica exponencial y donde en un futuro no muy lejano convivirán el hombre y la máquina. En una reunión en la Singularity University de Silicon Valley, así como el pasado año en Madrid, que fue capital mundial del transhumanismo, se debatieron trabajos del experto mundial James Lovelock, quien afirmó que estamos dejando atrás el antropoceno (después de 5.000 años) y entrando en una nueva era, ‘ novaceno’, donde vaticinó un progreso sin fin. Por primera vez en estos congresos se habló del término ‘amortalidad’. Donde en un futuro, próximas generaciones podrán decidir vivir al margen de la edad, en una longevidad sin fin consiguiendo una inmortalidad entre el ser humano y la máquina. ¿Se podrá comprar un billete para la eternidad? ¿Será esto la felicidad? Preconizan una desconexión corporal, transfiriendo la mente en un volcado del paquete neuronal a una máquina, para trascender y conseguir dicha inmortalidad. Ya no habrá cuerpo-mente, sino máquina-mente. Una vez visto por donde va el transhumanismo ya se está hablando del posthumanismo, donde habrá seres que ya no serán humanos sino una nueva especie, el hombre-máquina con una velocidad de pensamiento 10.000 veces superior al ser humano. Es de esperar que la bioética tenga mucho que decir ante estos desafíos. Entretanto, creo que es importante saber dónde estamos y hacia dónde caminamos.

José Luis Romanos Marfil ZARAGOZA

Patinete a gran velocidad

El uso de patinetes por la ciudad necesita una regulación urgente. No deberían permitirse (y deberían multarse) que usen aceras y calzadas indistintamente. Escribo estas líneas porque hace unos minutos me he llevado un gran susto al salir a la calle. En ese instante un patinete pasaba por la acera a gran velocidad.

Vicente Velázquez Esteras. ZARAGOZA

Un excelente pediatra

Ha sido un día triste en muchos hogares de Zaragoza, ya que ha fallecido uno de los pediatras más profesionales y humanos que hemos tenido la suerte de conocer, Gerardo Katssenian. Reconozco la suerte que hemos tenido de haber compartido estos años contigo, siendo muchos de nosotros tus pacientes y después nuestros hijos. Siempre recordaré tu amabilidad, tu sonrisa, la tranquilidad que transmitías y la relación tan increíble que mantenías con los niños y niñas que acudían a tu consulta. Han sido muchos años de experiencia y se notaba que trabajabas disfrutando de lo que hacías. Por eso nos dabas la confianza que tantos padres necesitábamos en muchos momentos. Te has ido demasiado pronto y te vamos a echar de menos. Gracias y hasta siempre, Gerardo.

Ana Belén Luna Forcén. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es