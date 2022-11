Massanés y la jota

Ahora que la jota salta, baila y da los pasos necesarios para que un día pueda convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, bien estaría que nos acordáramos de la escritora Josefa Massanés Dalmau.

La autora nació en Tarragona en 1811, pero vivió en Zaragoza durante algunas temporadas. Conocido es el prólogo de su primer poemario, ‘Poesías’, pues está considerado uno de los textos pioneros del feminismo español. No lo es tanto el ‘Diccionario de voces aragonesas’, que Massanés redactó en su primera estancia en la capital aragonesa, en 1847, como un instrumento auxiliar para escribir algunos textos costumbristas ambientados en Aragón, sobre todo, leyendas.

Menos sabido aún es que, en esa misma y temprana fecha, completamente integrada en el círculo de intelectuales formado por Jerónimo Borao, Domingo Doncel o Mariano Ponzano, Pepita, como cariñosamente la llamaban estos prohombres aragoneses, con los que mantuvo la relación en el tiempo, compuso unas jotas. Sirvan estas líneas para recordar unos versos de aquellas coplas: "A la jota jota / del canto del gallo, / que la mejor copla / es la que me callo […]. Quien come cebolla / le huele el aliento; / quien fía en mudables / escribe en el viento; / quien moras recoge / se mancha el pañuelo; / quien ama a un ingrato / no espere consuelo; / cuanto más oculta, / más viva es la llama; / quien menos se expresa / es quien mejor ama". Y sirvan, por tanto, tales versos para recordar que la jota también se escribió en femenino.