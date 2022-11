Cartas al director de HERALDO: Berna, en el alma de Ramón J. Sender

Berna, en el alma de Ramón J. Sender

Ramón J. Sender nuevamente. Después de ofrecernos en otra ocasión ‘Réquiem por un campesino español’, nos sorprende Berna, en el Teatro Principal de Zaragoza, reviviendo y revisando el espíritu de este escritor y exiliado aragonés. Esta pareja de bailarines expresa las emociones a través del lenguaje no verbal, como es el movimiento en danza, con una sensibilidad exquisita que nos llega a todos los públicos de la sala, o como un maná bajado del cielo para transmitirnos en directo la magia y el embrujo de unos pies que resuenan mutuamente en el escenario y nos sobrecogen en un silencio clamoroso. Ese duende artístico con el que solo los verdaderos artistas nos hablan bailando, en un puro diálogo de sentimientos, al son de la música que acompaña como elemento fundamental al espectáculo, con el don de acercarnos al carácter propio, valiente y tenaz de una novela social con referencias autobiográficas y de una narrativa que reflejaba las primeras décadas del siglo XX. Recuerdo, y recordar es una forma de reconocimiento y agradecimiento, mi correspondencia con Sender en mi juventud, cuando las dudas surgen sobre la escritura creativa. Él, siempre amable, me animaba y me decía que aunque no lo supiera era poeta. Desde entonces he mantenido una actitud exigente y desvinculada de todo mundillo literario, valorando la obra literaria e ingente de Sender. Por lo que su memoria, cuando aparece traducida en danza y movimiento musical, manifestada por dos increíbles artistas y toda su compañía, me permite salir con el alma crecida y agradecida a la cultura de mi tierra, que es universal. Calificada aquí y ahora como bien, bueno, bello y bravo. ¡Enhorabuena!

Menchu Gil Ciria. ZARAGOZA

Un turno de noche en el hospital

Estás en el hospital, en sus habitaciones, en todas las plantas y servicios. Todas ellas tienen un olor característico. Todas ellas tienen un olor intenso, muy difícil de quitar y sobre todo de olvidar al llegar a casa. Son olores corporales; de orinas, heces, exudados... No pasa nada, los sientes como si nada. Aparte de que es tu trabajo, tú y nadie más que tú lo ha elegido; es el trato hacia la persona que necesita de tus cuidados. Estás porque te necesitan y quieres darles, ayudar en lo que, con todos los medios necesarios allí, puedes hacer. Si lo piensas bien, es un trabajo duro, sacrificado, lleno de momentos y escenas muy duras, cuando un paciente se va. Si no lo piensas es mejor, porque en esos momentos tan delicados no te hundes ante la situación. Muchas veces tenemos que tener sangre fría, no porque no sintamos, sino porque tenemos que alejarnos del sentimiento para no hacernos daño a nosotros mismos. Ahí reside nuestra fuerza para estar al lado de los pacientes, las personas a las que atendemos con todo el cariño y atención que les podemos dar. A veces hay que tratarlos de diferente manera para que no nos afecte el dolor. Aun así, esa ha sido nuestra elección. Para mí, toda una experiencia nueva en el mundo de la sanidad. He salido de mi turno de noche, he llegado a casa, me he duchado y me he tumbado en la cama con el fin de descansar... El olor penetrante de la noche seguía inundando mi olfato.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Las reflexiones de Oscar Wilde

Dicen que rectificar es de sabios y digo yo que rectificar también es de personas con dos dedos de frente. Oscar Wilde, según leo en un artículo de J. Manuel Prada, escribe una carta larga desde la prisión de Reading, condenado a trabajos forzados, a lord Alfred Douglas, el causante de su desgracia. Wilde ha dejado de ser ese hedonista elegante que nuestra época podrida gusta tanto de homenajear. Ahora es un paria, execrado por quienes antaño lo endiosaron. Esto me hace recordar la jota aragonesa que dice: «A las orillas del río me puse a considerar, las vueltas que daba el mundo y las que podría dar». Oscar Wilde confiesa en su carta ‘De profundis’ que el error más craso de su existencia consistió en querer saborear tan solo los frutos del lado soleado del jardín. Entonces piensa en Jesucristo y pide perdón. Las páginas que Wilde dedica a su reconciliación con Jesucristo se cuentan entre las más hermosas jamás salidas de la pluma de un escritor. Le preguntaron a un filósofo qué era filosofía, y contestó: Filosofía no es otra cosa que prepararse a morir. Pues como morir, según Marco Aurelio, es un acto de la vida y tanto en este como en los demás lo esencial es hacer bien lo que se está haciendo, un servidor quiere recibir en ese mi día los Santos Sacramentos.

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

El hueco de la escalera

Cuando estaba a punto de entrar en la adolescencia, mis padres compraron una bonita vivienda en un buen edificio. Una de las singularidades que le daban carácter era la disposición de dos ascensores en el hueco de la escalera. El arquitecto había reinterpretado las escaleras de principios del siglo XX y había dispuesto los ascensores envueltos en una original estructura de metal y cristal. Cuarenta y siete años después, la bonita estructura singular no ha podido superar la inspección técnica de edificios y ha sido tapiada con paneles de vulgar yeso laminado. Ahora la escalera envuelve una pared blanca, sin gracia. ¿Hasta qué punto está bien que una estricta norma considere peligrosa una estructura que lleva medio siglo cumpliendo su función sin ningún problema? ¿Eran peligrosos los minúsculos huecos que dejaba entre cristales enmarcados en metal? En la práctica no se han mostrado nunca peligrosos, y a mí me han destrozado parte de mis recuerdos. Ahora, cuando voy a casa de mi anciana madre, no reconozco la escalera de mis años adolescentes, sino que veo una vulgaridad absoluta.

José Manuel Almarza Ramírez. ZARAGOZA

Vibración fantasma

En este mundo tecnológico un síndrome nuevo ha hecho su aparición: la vibración fantasma. ¿Quién no ha sentido alguna vez la sensación de que el móvil vibra en el bolsillo o en el interior del bolso o encima de la mesa donde lo mantenemos vigilado, cuando, ¡ojo!, solo ha sido fruto de nuestra imaginación? En efecto, ese salto a la yugular del móvil, casi automático, nos provoca ansiedad por una inmediata respuesta, como si estuviera en juego nuestra vida, cuando, en realidad, o bien no ha existido vibración alguna o bien es producto de un mensaje publicitario sin importancia. Esta acción-reacción representa un trastorno psicológico encubierto, una preocupación vana añadida que perjudica nuestra salud y no está aún reconocida, aunque el mundo científico la está investigando.

Mar Ramos Navarro. ZARAGOZA

