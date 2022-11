¿Se acuerdan?

Escribo esta columna diez días antes de que ustedes la lean.

Un sello del PCE retenido de manera preventiva. Una estampita que ya no sirve ni para enviar cartas. Los sellos los carga el diablo. Queipo de Llano vs Lluis Compays. Es domingo o lunes o sábado, da igual cuando lean esto: manifestación en Madrid por la Sanidad Pública. Toca elevar la ceja con la cercanía de las elecciones. Mi doctora es cariñosa, me receta cortisona para que la afonía me permita seguir dando clase. La pediatra de mi hijo recorre tres pueblos de la comarca a la semana para que los pocos niños estén perfectamente atendidos. Es un ángel en la frontera, entre Castilla y Aragón. Casuística o política.

Miro el calendario, confirmo que cuando ustedes lean esto habrá comenzado el Mundial de Catar. Aire acondicionado para dictaduras. Xavi Hernández, que jugó con España y ahora es independentista, dice que es un país feliz. Catar, digo.

Pronto España también lo será, porque no hay nada que nos acerque más a la felicidad que armonizar con Europa los delitos de sedición. Iluminados afirman que desde que manda Pedro Sánchez no ha habido declaraciones unilaterales de independencia. El socialismo mesetario se queja. Con la boca pequeña. La democracia reducida a gracia es la que termina sublimada en tragedia.

¿Algún cabestro se pegará a una obra de arte para luchar contra el cambio climático? En diez días lo único que permanece es la tos de mi hijo, la tos de todos los hijos del mundo. Y sus padres despiertos. Velando su sueño. El sueño del mundo.