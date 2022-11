Primero lo primero

Hace mucho, antes de las cadenas privadas, había en la televisión un programa infantil cuyo recuerdo perdura entre quienes estábamos en edad y algunos que ya eran mozos entonces.

Se trataba de ‘Barrio Sésamo’, o ‘Sesame Street’, una creación norteamericana de muy a finales de los sesenta con pretensiones de educar en los valores de respeto compartido. Años después la serie tuvo una secuela dirigida a un público más mayor (‘The Muppet Show’), incluso un ‘remake’ o ‘spin-off’ de factura española que duró bastantes temporadas. Fácilmente elegíamos favoritos entre los ‘Muppets’ (como se llamó al grupo de marionetas). La rana Gustavo, Coco, Triqui ("¡galleta…!") y, por supuesto, Epi y Blas, que tenían un lugar protagonista. Sus diálogos simples no solamente pretendían hacer gracia, enseñaban a los niños principios básicos de urbanidad, sentido común, y hasta de aritmética: arriba-abajo, día y noche, despierto-dormido, un juguete o muchos juguetes, etc. No me extrañaría que también aclarasen la diferencia respecto de ‘lo primero’ y el resto de cosas, ya que es algo útil y mejor saberlo pronto. Seguro que, con excepción de los que cultivan alguna forma de ‘pensamiento lateral’ (método no desdeñable por completo, que reclama el interés de los expertos) la mayoría estamos de acuerdo en que lo primero es primero y lo demás se sitúa detrás. Mera lógica lineal, pero nos gusta lo lógico.

En medio de tantas incertidumbres y problemas resulta cada vez más complicado establecer un orden de prioridades en los asuntos que debemos abordar colectivamente

La cuestión de colocar las preocupaciones en el sitio que les corresponde es más complicada hoy en día. La pandemia trastocó nuestras prioridades al demostrarnos crudamente que nadie podía considerarse a salvo. El mes de noviembre, a pesar de las calabazas sonrientes y la bulla importada, trae añoranzas en proporción directa a los años cumplidos. Aunque nos resistamos, es natural elevar la perspectiva: …cuando se cumplan tus días en la tierra y te recuestes con tus padres…

Tal vez necesitamos que alguien nos recuerde que ‘primero lo primero’

En el día a día, cuando apenas habíamos alcanzado una relativa normalidad sanitaria, abundó en las incertidumbres una guerra que está resultando –colateralmente cuando menos– muy cercana. Ojalá se quede en eso. En suma, en el orden de las inquietudes colectivas no es sencillo decidir cómo encabezarlas: paz, economía, empleo, salud y sanidad, política, educación, seguridad, deporte, ocio, consumo y nivel de vida, etc. En la prensa nos costaría decidir qué titulares son lo primero, no siempre estamos conformes con la primera plana, y existe diversidad de puntos de vista. En realidad, aquellos titulares sin duda interesantes no son lo primordial. Lo que me interesa no es siempre lo que me importa (Paul Valéry). Lo que más nos importa, las cosas que de verdad importan. Algún autor que da vueltas a estas cuestiones se refiere a los cuatro motivos por los que nos levantamos cada mañana. No creo que haya problema en que sean dos o tres nada más. Parece obvio, pero no lo es tanto: fácilmente tendemos a perder amarres mientras nos desenvolvemos en mitad del lío diario, olvidando qué es lo primero. Podemos hacer una prueba de cuánto nos cuesta recordarlo, con lápiz y papel para que resulte más definitiva: ¿cuáles son mis prioridades?