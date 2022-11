Cartas al director de HERALDO: El médico y la atención a los pacientes

El médico y la atención a los pacientes

Esto causará escozor, pero lo que voy a contar les ha pasado a miles de pacientes.

Me parece hipócrita que salgan los médicos pidiendo más tiempo para examinar a los pacientes. Que se pidan mejoras salariales y laborales me parece correcto, que quieran menos carga de pacientes, genial para todos, pero meter en el ajo a los pacientes no. ¿A quién no le ha pasado que el médico de principio no levanta la vista del ordenador o no te saluda? Y además se le ha quedado pegada la silla al culo, no se levanta a examinarte ni nada. Mi mujer fue a que le miraran un papiloma que tenía en el dedo meñique del pie, pues la doctora ni se levantó a mirarle el pie, se lo tuvo que enseñar por encima de la mesa. Y luego están las contestaciones o comentarios que te dan. Como solución a mi mujer le ha dicho que se vaya a un podólogo privado y con lo que le diga ya la mandará al dermatólogo. A un vecino con muchas pecas, que tienen que revisarle cada equis tiempo, la médica de cabecera le hace fotos y se las manda al dermatólogo, así se ve todo bien. Una conocida de 17 años fue el otro día al médico acompañada de su hermana mayor, porque sangraba y no le tocaba; pues el buen doctor, sin levantarse, le dice que no se ponga bragas compradas a los chinos. La pobre niña se quedó sin habla, menos mal que la hermana reaccionó y le dijo que le iba a poner una denuncia, ante lo que el médico, sin examinarla y sin levantarse, dijo que eso eran hongos y le dio una crema. ¿Para esto quieren más tiempo? Más les valdría tratar a los pacientes como personas y no como ganado. Sé que la inmensa mayoría de los sanitarios no son así y que de muchas cosas tiene la culpa la pésima organización de la sanidad española. Y gracias que tenemos esta sanidad. Aunque desde la covid parece que han aprovechado para desorganizarla todavía más.

Óscar Aznar Palacín. ZARAGOZA

Sin lucha no hay progreso

Cansado de oír y leer tantas falacias sobre la interminable huelga del transporte público de Zaragoza, que nos culpabilizan a los conductores de secuestrar a la ciudadanía en defensa de nuestros derechos, quisiera aclarar que nuestro convenio colectivo es público, y recoge 31 días laborables de vacaciones anuales, así como las tablas salariales de los trabajadores, a excepción de directivos, cuyas retribuciones también deberían serlo. Nuestras reivindicaciones son mejoras laborales, sociales, de servicio, y disminuir esa brecha salarial de la que tanto nos quejamos los ciudadanos y lamentablemente solo unos pocos defendemos. La inacción del Ayuntamiento con sus encerronas y la presuntuosidad de la empresa prolongan la negociación. Que la ira no nos nuble el juicio a ninguna de las partes y lleguemos pronto a cerrar el acuerdo.

Jesús Oliván López Conductor y delegado sindical de CSIF en Avanza. ZARAGOZA

Hay tierras al este donde tienen poder

Si uno observa la web de la CHE en SAIH Ebro y clica en embalses, verá que la situación es dramática. Yesa a duras penas llega al 12% y Mequinenza al 22%. Esto propicia que Caspe no pueda usar agua del grifo, ni la población ni la industria. Esto contrasta con el casi 90% de reservas que disfruta el pantano, sito en Tarragona, de Ribarroja. Sin duda, esto no se debe a la diferencia de precipitaciones en localidades tan próximas. El cultivo del arroz ya no necesita tanta agua a estas alturas del año... ¿Por qué se quedan con el agua aguas abajo? Eso quisiera saber yo.

Fermín J. Gracia. ZARAGOZA

Experiencia en la sanidad en Madrid

Ante las noticias contradictorias sobre la asistencia sanitaria en Madrid, me permito contar mi experiencia al respecto en dicha Comunidad. Me desplazo a esa ciudad con frecuencia, en donde resido durante cortos periodos de tiempo. He vivido en primera persona la asistencia que me han prestado a mí y a familiares míos en atención primaria, en varias ocasiones en el centro de salud que nos corresponde. Dan fecha a los dos o tres días de solicitar una consulta y en ella te hacen la historia, la exploración y las pruebas complementarias elementales, incluyendo ecografías. Si hay que hacer análisis te dan un volante y se realiza a los dos o tres días. Si hay que hacer pruebas más complejas, como por ejemplo aplicando técnicas de imagen (tomografía, resonancia), y hay demora en la sanidad pública, te remiten a la privada y las realizan en un plazo inferior a los siete días. Se vuelve a la consulta a los dos o tres días y ya está el diagnóstico, con lo que ya se puede empezar el tratamiento. Esta rapidez también la he comprobado en casos de solicitar asistencia urgente. Estos hechos demuestran que el sistema sanitario aplicado es rápido, el trato es correcto en todo momento y la relación entre el sistema público y el privado funciona con mucha eficiencia. No veo justificadas la crítica y el menosprecio de una sanidad que funciona y con excelentes profesionales, aunque debo reconocer que se deben solventar algunas deficiencias que también aparecen en otras partes de nuestro país. Naturalmente, mi experiencia no es representativa y hay que admitir que otros pacientes pueden valorar la sanidad madrileña de otra manera.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

No a la chapuza del ‘solo sí es sí’

Quiero decir no a la chapuza de la Ley del ‘solo sí es sí’ del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada por todos sus socios sin tener en cuenta los dictámenes pertinentes que emitieron diferentes instituciones en los que, en alguno de ellos, se avisaba de la posible reducción de penas de los delincuentes abusadores. Quiero decir que ‘no es solo no’ a una ley que está ya reduciendo las penas de condenados por delitos muy graves contra las mujeres. ¿Dónde están ahora las feministas y los movimientos de izquierda que presionaron legítimamente para proteger a las mujeres víctimas de abusos sexuales? ¿O es que las consecuencias que está provocando esta ley ya no son objeto de manifestación? Quiero decir no y solo es no a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a todos los jueces, a los que han tachado de machistas y de prevaricar, solo para tapar la gravísima equivocación que han cometido en el diseño de las penas de esta ley. Quiero decir que no es solo no a la falta de apoyo por parte del Gobierno de Sánchez y de los movimientos feministas a todas aquellas mujeres víctimas de agresiones sexuales que ahora ven de nuevo abiertas sus heridas al saber que sus agresores ya se benefician de esta ley. Solo diré sí y solo es sí cuando el Gobierno asuma su responsabilidad y los movimientos feministas vuelvan a clamar justicia en las calles.

Francisco Peña Ardid. ZARAGOZA

