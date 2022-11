Sí, pero no, y también

Un profesor de secundaria me comentó el otro día que su librillo de maestrillo incluía exagerar la seriedad ante sus alumnos a principio de curso, y relajar ese adusto rictus al llegar fechas especiales; en su caso, se plantaba en el colegio con camiseta de Iron Maiden en los días previos a las vacaciones navideñas, para ver con los alumnos un concierto metalero o una película.

La fórmula le funcionaba; debajo de su coraza ‘seria’ late un corazón ‘heavy’, que año tras año descubre su alumnado... pero al parecer, tal revelación no le trae nunca una merma de respeto tras el día de Reyes, cuando deja en casa el disfraz de Bruce Dickinson para volver a ser parecido a Colin Firth; al contrario. En la misma charla, una compañera suya daba las gracias a la serie ‘Stranger things’ por haber descubierto el ‘Master of puppets’ de Metallica o esa maravilla llamada ‘Running up that hill’ de Kate Bush a toda una generación. Yo acababa de lamentar la capacidad rimadora de cierto Quevedo nacido en 2001, ‘antípodo’ del otro Quevedo, fanal de las letras en el Siglo de Oro: 367 millones de reproducciones en Youtube de su sesión junto a Bizarrap, el famoso ‘Quédate’. El puente de la canción dice «y nos fuimos en una, empezamos a la una». Nada que añadir, su señoría. Esas dos revelaciones retro me sacaron una sonrisa, pero justo antes de sentar cátedra como lo hubiera hecho mi padre, renuncié al secreto de confesión, como hago ahora. Me gustan Arca, Rosalía, Isla Kume o Ana Tijoux: gente que me saca de mis casillas musicales a golpe de calidad. Además, el ‘primadonismo’ de los sentenciosos es muy aburrido. Muy.