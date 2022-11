El viernes negro de Sánchez y Montero

Este año el Gobierno de Sánchez ha querido adelantarse a los grandes almacenes y ha lanzado las rebajas en noviembre, sin esperar a las navidades.

O es que tal vez se ha apuntado a la moda del ‘black friday’, puede ser. Ahora bien, lo que rebajan Sánchez y compañía no son los precios -ya nos gustaría- sino las penas, las del Código Penal. Nosotros seguiremos pagando la luz y el gas a riñón, pero a un montón de delincuentes sus fechorías les van a salir bastante más baratas gracias al Gobierno progresista. Teníamos ya rebajas de penas en los delitos de sedición, en los de malversación y ahora llegan para los delitos sexuales. Y para más inri, de la mano del Ministerio de Igualdad y de su ley de libertad sexual. El mundo al revés. El escándalo por la reducción de condenas a abusadores y agresores de mujeres le va a costar a Podemos un buen jirón de su ya decreciente predicamento. La incoherencia y la impericia de la más visible de sus representantes ha quedado de manifiesto. Y seguro que muchos militantes o simpatizantes -inscritos los llamaban antes- se estarán preguntando cómo es posible que la ministra de Igualdad haya llegado a ser, y siga siendo, la más visible de sus representantes. El coste electoral de las rebajas en sedición y malversación Sánchez lo da ya por descontado. El de los delitos sexuales va a absorberlo Irene Montero, y sus salidas de tono o las de su ex Pablo Iglesias no harán más que empeorar las cosas. Así que Sánchez puede pasearse impertérrito por la Internacional Socialista. Pero parece que la carrera política de los señores de Galapagar no da mucho más de sí.