Cartas al director de HERALDO: ¡Peligro, personas mayores!

¡Peligro, personas mayores!

La OMS define el ‘edadismo’ como los estereotipos, prejuicios y discriminación contra las personas por su edad.

Asociaciones de personas mayores acusan a Interior y la DGT de edadismo por unas señales en las que se ve a dos ancianos de aspecto perjudicado, y que avisarán de la proximidad de gente mayor para que los conductores extremen la prudencia y evitar atropellos. La intención de la DGT es proteger a los mayores. Las asociaciones dicen que todos los mayores no se encuentran en la situación que se refleja en esas señales, las siluetas de dos ancianos encorvados y con bastones. Estas señales son semejantes a las que avisan de la proximidad de niños, por cercanía de un colegio. Cierto es que niños y ancianos forman parte de la población más vulnerable en ciudades en las que el tráfico es intenso, pero a esas señales poco caso hacen muchos conductores de coches, bicis y patinetes. El mismo día que escribo este artículo una persona mayor que cruzaba en rojo un semáforo ha sido golpeada por un autobús urbano y ha fallecido. Los dos semáforos instalados en el lugar del atropello engañan, porque mientras uno permite la circulación en un sentido el otro lo prohíbe en el sentido contrario. No es edadismo tener ciertos miramientos hacia las personas mayores, no es edadismo que en los autobuses se reserven unos asientos a personas mayores, embarazadas y señoras con bebés, aunque es frecuente que se ocupen por gente joven poco amable. El presidente de una de las asociaciones de mayores ha manifestado que no está de acuerdo con que se señalicen como peligrosas las residencias o los centros de mayores. El problema es que en la ciudad se circula, por lo general, a mucha velocidad, la policía vigila poco y por eso toda prevención es necesaria.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Mujeres escasamente protegidas

Que cada policía nacional deba proteger en Zaragoza a cien mujeres maltratadas significa que esas mujeres están poco protegidas. El Ayuntamiento carece de suficiente plantilla para cubrir ese servicio, a pesar de que anunció el año pasado su adhesión al sistema Viogén (sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género). Las consecuencias de ese estado de baja protección las conocemos todos: casi 40 mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Un día son 37 víctimas y al día siguiente suman una o dos más. Cuando una mujer es asesinada, enseguida se investiga si se trata de un delito de violencia machista y si había denuncias previas, como si a la víctima le importara eso. Una denuncia previa tampoco es garantía plena de protección. Los minutos de silencio y las manifestaciones contra los asesinos de mujeres hay que encuadrarlos en una muestra de luto, pero no solucionan ni impiden que sigan muriendo mujeres a manos de hombres machistas, odiadores de las mujeres, sean o no sean pareja de ellas. Por otra parte, la escultura de las víctimas del machismo que se colocó hace años detrás de la plaza del Pilar se retiró hace cinco años de su lugar de ubicación y desde entonces se encuentra guardada por no saber el Ayuntamiento dónde colocarla para evitar las polémicas que provocó su representación, que es la de una mujer humillada.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Resucitar el ‘No-Do’

Estamos asistiendo continuamente a hechos y declaraciones del presidente del Gobierno, Dr. Sánchez, y de sus ministros que preocupan a los ciudadanos. Además de seguir en la Moncloa, de molestar a las energéticas, de fastidiar a los bancos y de jorobar a todo el que quieran, ¿pretenden solucionar alguno de los múltiples problemas que tenemos? Recientemente, una ministra del Gobierno anunció la resurrección del ‘No-Do’. Pretenden que lo que hace el Gobierno, lo maravillosos que son, sus logros, etc., tenga en las televisiones y otros medios un espacio diario especial. Tal como dijo la ministra, "como si fuera el tiempo". En estos No-Do no hablarán, por ejemplo, de lo ocurrido en la valla de Melilla, de la inflación, de los cadáveres desenterrados, del caso de los ERE de Andalucía, de si Griñán entra en la cárcel, de si van a invitar a Alfonso Guerra a las conmemoraciones, etc. A ver si hablan de la disminución de las personas pobres, de la disminución de los abortos o de la inauguración de algún pantano. A mí personalmente me gustaban más las noticias del No-Do de antes. Otro asunto sobre el que el presidente ha cambiado varias veces de opinión es el delito de sedición: primero sí, luego no, después depende, luego ya veremos y más tarde, crearemos una comisión de investigación. ¡Ya vale! La RAE define la sedición como "alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar". Lo que pasó se parece más a esto que a una juerga de despedida de soltero, que es más o menos lo que dicen que hubo. El delito de sedición está penado con penas de prisión de 8 a 10 años de cárcel para las personas que indujeron o dirigieron la sedición o aparecieron en ella como autores; de hasta 15 años si fueron personas con autoridad. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones?

Cesáreo Contín Pellicer. ZARAGOZA

Cementerio sin enterrador

Si triste es perder a un ser querido más triste es que te encuentres con trabas que no te permitan darle una digna despedida. Con esta situación nos encontramos mi familia y yo. ¿Desde cuándo un difunto tiene que esperar a ser inhumado por no disponer en un cementerio de enterradores? Esto es lo que ocurrió en el cementerio de La Cartuja Baja ante la sorpresa de los asistentes. Ni la muerte prioriza a la burocracia y falta de organización en este país. El difunto no se entera de la situación pero es una falta de respeto, por eso funeraria y Diputación Provincial se pasan la pelota. Que nadie se vea en esta situación, que todo el mundo tengamos derecho a una despedida digna y que los muertos no esperen a ser inhumados.

María Gloria Navarro Pueyo. LA CARTUJA BAJA (ZARAGOZA)

Huelga de autobuses

Quiero expresar mi desacuerdo hacia los conductores del autobús. Ya está bien de que los usuarios seamos los paganos de que estos señores no estén dispuestos a llegar a un acuerdo con su empresa. Ya está bien de usarnos como conejillos de indias para conseguir unos salarios que hablan por sí mismos. Y que la señora Ranera deje de utilizarnos a los zaragozanos para conseguir buenos resultados políticos. Siempre está diciendo que "los zaragozanos no se merecen...", "los zaragozanos sufren...", pero poco dijo cuando por implantar el tranvía despidieron a conductores del bus.

Natividad Ayerbe Langa. ZARAGOZA

