Esta columna podría llamarse ‘niebla’, pero quería añadirle ese matiz que incluye la RAE: "niebla poco espesa y baja".

Es decir, no nos tapa completamente la visión ni nos hace perdernos en su inevitable espesura, sino que insinúa la silueta que emerge al fondo y cala levemente —nuestra piel mojada— aportando ese sabor de posibilidad o incertidumbre de sombras que surgen en el horizonte. Nos identificamos a menudo con los estados atmosféricos, hasta tal punto que bastan unos momentos sometidos a ellos (rara vez dependen de nosotros) para condicionar nuestro comportamiento inmediato: abrir el paraguas, embadurnar la piel de protección, sacar el abrigo más grueso del armario. Me he visto varias veces reflejado en la niebla (y más aún en su hermana pequeña la neblina), supongo que hay algo personal en esta afirmación que dice que no somos tanto certezas como quizás o acasos, un ejército borroso que surge de pronto a algunos metros de distancia y que se hace verdaderamente visible cuando lo tenemos encima. Existe el peligro en esta afirmación, a nadie le gusta no conocer lo inmediato cuando estamos conduciendo, achicamos los ojos y activamos las protectoras antinieblas, pero en otras circunstancias es esa neblina la que es aliciente y motiva, exactamente igual que muchas veces no es el destino del tren sino la estación intermedia la que activa el mecanismo del deseo, la pulsión de huida, la incertidumbre del viaje. Así podemos decir, sin miedo o con cierta seguridad, "no sé lo que espera al girar la próxima esquina, cómo cambiará la vida que siempre está dispuesta al cambio, pero no, eso no me asusta, tengo la piel levemente calada y estoy dispuesto a caminar en la neblina".