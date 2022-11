Cartas al director de HERALDO: El maltrato a los médicos de la sanidad pública

El maltrato a los médicos de la sanidad pública

Soy un veterano médico que aún ejerzo por amor a la profesión.

De la primera promoción MIR, cobrando 10.000 pesetas al mes, tras seis años de carrera, preparación del examen, etc.; y una enfermera cobraba con 21 años 21.000 pesetas. Por una guardia de 24 horas percibía 120 pesetas y el lavado de un coche costaba 150. Tras obtener plaza en propiedad, mediante examen, y fundar la UCIP del Hospital Infantil Son Dureta de Palma de Mallorca, percibía con guardias 70.000 pesetas al mes. Un obrero de Baracaldo en Bilbao, tío mío, recibía 100.000. La ilusión de las primeras generaciones MIR permitió y apoyó esta situación. Obtuve la plaza de jefe de Servicio de Pediatría, mediante examen nacional, del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Me nombraron director del Hospital, en plenas obras de remodelación, y cobraba menos que de jefe de Servicio: lo aceptaba por amor a la profesión y al sistema público: era un trabajo angustioso y complicado. Durante diez años no se convocaron plazas médicas en propiedad, a pesar de nuestras peticiones y protestas: todos los médicos, en el aire. Durante años se nos jubiló a los 65 años, antes a los 70, estando en plenitud de capacidades. Siendo jefe recibí ofertas de trabajo de hospitales en Francia y Alemania que cuadriplicaban mi sueldo: las rechacé por amor a la sanidad pública española. Los políticos nos han tratado fatal y con sus deficiencias se están cargando, o se han cargado, la envidiable sanidad pública de España. Que se lo hagan mirar con esa multitud de cargos, consejeros y acompañantes sin función definida. Que insulten a los médicos de Atención Primaria es un dislate. La historia les juzgará como se merecen.

Miguel Labay Matías TERUEL

La Zaragoza del futuro próximo

La ubicación estratégica de Zaragoza en la geografía española nos concede una posibilidad excepcional para convertirnos en una gran ciudad. Pero convertirnos en una gran ciudad puede llevarnos a un modelo urbano nada deseable. Madrid y Barcelona pueden ser dos grandes ciudades o macrociudades, pero no es el modelo deseable para disfrutar de una buena calidad de vida. Es necesario crear un nuevo plan urbanístico que nos convierta en un modelo de ciudad envidiable y sostenible, y tenemos esta posibilidad si sabemos aprovecharla. Lo primero que debemos hacer es un nuevo plan urbanístico que cierre las cicatrices urbanísticas creadas a causa de la burbuja inmobiliaria, para a continuación expandirnos no de forma concéntrica, como es el caso de Madrid, sino aprovechar los corredores fluviales del Huerva, del Gállego, del Ebro y del Canal Imperial, con el objetivo de expandirnos con una fórmula urbanística residencial basada en urbanizaciones con extensas zonas verdes y servicios de transporte, sanitarios, de enseñanza… públicos y sostenibles, que sirvan para crear la corporación metropolitana de Zaragoza con unos límites que pueden llegar hasta Muel, Casetas, Zuera, Alfajarín, Fuentes de Ebro y Pinseque.

Eduardo Félez Gutiérrez. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

Grandes profesionales

Hace dos meses sufrí un ictus hemorrágico grave mientras dormía en mi casa de Used (Zaragoza). Hoy escribo estas líneas ya casi recuperado para expresar públicamente mi reconocimiento a todos los profesionales y al excelente sistema sanitario aragonés, que ha hecho posible que así sea. Desde el Punto de Atención Continuada de Used al servicio del 112 con el helicóptero que me trasladó al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, la Unidad de Ictus de dicho centro, y por último el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, donde todavía tendré que seguir acudiendo a rehabilitación algunas semanas. Médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, auxiliares, celadores, personal de limpieza... quiero expresar mi agradecimiento a todos ellos. Me he sentido tratado como un ser humano en el más amplio sentido de la palabra y he sido testigo de la pasión y el amor por su trabajo de todos estos grandes profesionales que forman el sistema sanitario aragonés. Siempre os estaré agradecido por ayudarme en este proceso que me parecía interminable. Sirvan estas líneas para que todos, como sociedad, seamos conscientes de la enorme labor que desarrollan quienes se enfrentan a casos tan o más difíciles que el mío cada día.

José Andrés Sánchez Pardos. USED (ZARAGOZA)

Sánchez y el Metaverso

Hace tiempo que se habla del término Metaverso sin tener científicamente una definición exacta. Lo mismo nos ocurre con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, dice una cosa y hace otra. He encontrado una definición del Metaverso: situaciones reales o ficticias para que las personas puedan disfrutar de nuevas experiencias. (Con Pedro Sánchez, todas). Canta bajo el árbol, la hierba y el Metaverso, si las ramas no te dan nada, te lo dará el Metaverso. Conclusión, Pedro Sánchez, Metaverso.

Julián Viñas Pallarés. ZARAGOZA

Que se haga la luz

Aunque vivo en Zaragoza, cada fin de semana vuelvo a mi pueblo de visita. Monegrillo no es un pueblo recóndito, sino un municipio precioso y lleno de vida situado a menos de cincuenta minutos de la capital. El otro día, mientras comíamos, la luz se fue varias veces. "Es normal, igual no vuelve", comentó mi hermano. Pero tuvimos suerte y volvió. Más tarde, ya con el café, la luz se fue y nos quedamos a oscuras en el bar. Los dueños de los negocios no saben dónde meterse: cámaras frigoríficas con alimentos, máquinas que pueden verse afectadas y todos los parroquianos que uno a uno fuimos vaciando el local y volviendo a Zaragoza. Hace unos años fueron las cigüeñas las que provocaron el apagón, este corte desconozco a qué era debido, pero desde que tengo memoria en la capital nunca hemos sufrido algo así. Está claro que no se está prestando un buen servicio a estas localidades de menos de quinientos habitantes, y que saben las grandes operadoras que poco ruido harán; sin embargo me consta que pagan las facturas religiosamente y son considerados clientes como todos los demás. Ahora que tanto se aboga por el medio rural, estaría bien demostrarlo con las reparaciones oportunas y generadores de emergencia que paliasen las consecuencias. Si tan cierto es que todos los ciudadanos somos iguales, podíamos empezar porque tengamos todos los servicios mínimos cubiertos. Confiemos en el refrán que dice que después de toda oscuridad hay luz.

Úrsula Campos. MONEGRILLO (ZARAGOZA)

