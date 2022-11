Cartas al director de HERALDO: Cuando las palabras confunden

Cuando las palabras confunden

El lenguaje está tomando un protagonismo inverso: en lugar de crearse para entendernos mejor, como debe ser, parece que se utiliza para todo lo contrario.

La cosa empezó cuando el inglés nos invadió con total descaro dividiéndonos en dos grupos: sabiondos e ignorantes. Los primeros fardaban en plan finolis y los otros nos quedábamos a dos velas bajo la dura mirada de los sabios. Antes nos pasaba con los latinajos pero estaba la excusa de que aquello era cultura de verdad. Ahora te dicen que tu información es ‘fake news’ (noticia falsa) y te desconcentran. El método sigue pero más castizo. Por ejemplo, se oye en abundancia ‘desjudicializar’, reservada a políticos, pues son los únicos que la saben decir de corrido sin equivocarse: será por su experiencia. En cuanto me la aprenda yo quiero que también me la apliquen a mí. Una muestra: si me paso un pelín de la velocidad permitida me gustaría que la máquina no me juzgara y con un ‘disculpa que no lo volveré a hacer’ me quitara la multa. Lo mismo podría suceder si tardo un día en pagar la Seguridad Social. Las últimas palabrejas que debemos aprender son ‘desorden público agravado’, aparentemente fáciles pero que necesitan una explicación. Por ejemplo, cuántas carreteras se pueden cortar, aeropuertos cerrar, ferrocarriles interrumpir o aspectos similares para que el lío se agrave: así se podría valorar hasta dónde llega la libertad de expresión de los desordenantes y a partir de entonces aplicar la ley. A nuestro presidente Lambán no le ha gustado el término nuevo y con razón. Ve en peligro su puesto en las próximas elecciones. Así puede suceder, aunque a grandes males, grandes remedios. Si en las Cortes aragonesas preparara una moción en contra de tanto léxico impertinente e improcedente salía elegido por aclamación, entre otros con mi voto. En sus manos está.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

Los horarios del tren Zaragoza-Huesca

Como usuario habitual de la línea ferroviaria Zaragoza-Huesca y viceversa, me he tenido que enterar por los comentarios del revisor del tren de que, a partir del día 21 de noviembre, el servicio que sale de Zaragoza a las 6.30 de la mañana, con llegada a Huesca a las 7.24 quedará suprimido será sustituido por un tren que saldrá de Zaragoza a las 8.45 y llegará a Huesca a las 9.45. El nuevo horario no nos da ninguna opción a los usuarios del tren de las 6.30, la gran mayoría, estudiantes, militares y, en mi caso, trabajadores que debemos desplazarnos todos los días de Zaragoza a Huesca para trabajar, puesto que llegar a las 9.45, no es opción. Renfe debería valorar el número de viajeros que usan sus trenes y estudiar por qué poner un nuevo tren con salida de Huesca a las 6.24 para llegar a Zaragoza y enlazar con el AVE de Madrid es más importante que dejar sin opción a tantos usuarios que usan el tren que sale de Zaragoza a primera hora para a ir trabajar o a estudiar, un tren que va prácticamente lleno. Espero que Renfe vuelva a poner este tren.

Jesús Tejada Muñoz. ZARAGOZA

Una huelga egoísta

Esta huelga, además de política, ya es insoportable, inmoral y egoísta por parte de los empleados de Avanza. Empleados que están llevando en sus autobuses a usuarios con unas condiciones laborales la mayoría bastante inferiores a las suyas. No sabemos por qué aceptaron los sindicatos las condiciones que el Sama estableció (incremento del 16% y 45 días de vacaciones) y después las rechazaron. Y los usuarios empiezan a estar amenazados en sus empresas con sanciones por llegar tarde a trabajar e incluso despidos. Ya es hora de que alguien de esos sindicatos se solidarice con los los usuarios y deje de jugar con su sustento.

Estefanía Vidal Zapater. ZARAGOZA

Dos parques

Voy paseando al Parque Grande, a visitar a mi amigo el árbol. Le cuento que he estado en el Millennium Park en Chicago, un parque con obras de arte, como ‘La alubia’ de Anish Kapoor, que refleja el cielo y los rascacielos o a ti mismo si te acercas; como la ‘Crown fountain’ de Jaume Plensa, dos torres de ladrillo de vidrio que proyectan las caras de ciudadanos, o el Pritzker Pavilion diseñado por Frank Gehry, precioso con su manto verde, o también de Gehry el BP Bridge, una luminosa pasarela de placas de acero. Es un parque culturalmente muy potente, como todo Chicago, pero donde me encuentro con la poesía es en el verde y frondoso Lincoln Park, donde puedes hablar con las ardillas, que te escuchan de pie con sus patitas delanteras entrelazadas y la profunda mirada de sus ojos negros, o puedes pasear por encima de estanques llenos de ranas, o pasar bajo la mirada de los patos por el puente a las playas del lago Míchigan. Sonríe mi amigo el árbol, se lo contará a los pájaros. Dejo el parque por las Ocas y llego al Canal Imperial, en dirección a Cuéllar. La vista es hermosa, pero conforme avanzas se nubla de cañas, ya no puedes ver el canal, no puedes disfrutar de los patos, todo son cañas. Algo se tendrá que hacer para limpiarlas, que volviera a ser el canal y su belleza afrancesada, este bonito rincón de Zaragoza maltratado por la desidia de alguien que no disfruta de un bonito paseo, de una agradable vista, de un soplo de belleza calcada de patos revoloteando en su nadar.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Reformar la sedición

La traición de Sánchez a los españoles y a España se ha consumado con el anuncio de que va a suprimir el delito de sedición. Ha decidido despenalizar la alta traición. Lo venía preparando desde tiempo atrás, engañando y mintiendo como en él es habitual. Los independentistas sediciosos sabían que cedería, dado que bien lo conocen y saben que es persona sin principios, que lo único que le importa es él mismo y mantenerse en el poder. Resulta increíble que en un país democrático el presidente de su gobierno no lo defienda. En España, con un presidente como Sánchez, todo es posible. Ahora bien, el principal responsable es él, pero cuenta con la colaboración de aquellos españoles que, en su condición de diputados, votarán a favor de esta nefasta iniciativa que deja a España a merced de aquellos que quieren destruirla. También van a ser corresponsables de esta ignominia, los llamados barones socialistas, si no ordenan a sus diputados en el Congreso que se opongan a semejante agresión a la unidad de España. Es llegado el momento de que cada uno decida si está con España o contra España. Es una responsabilidad personal, con independencia de la afiliación política, porque el ataque al orden constitucional no es un problema de orden público, atenta contra los derechos fundamentales de los españoles y contra la indisolubilidad de España. No todo vale para conservar el poder.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

