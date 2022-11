La política de las tres ‘p’

Con el ensayo ‘El fin del poder’ (2013), el politólogo Moisés Naím se consagró como una referencia mundial.

Sostenía que, en el siglo XXI, el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más sencillo de perder por la fragmentación entre una multiplicidad de actores. Casi una década después, el que fuera director de la revista ‘Foreign Affairs’ avanza en su análisis con un nuevo libro: ‘La revancha de los poderosos’ (2022). Su tesis es que hay tres ‘P’ que están reinventando la política del siglo XXI: populismo, polarización y posverdad.

Estas tres ‘p’ se pueden encontrar en todo tipo de políticos, desde Trump a López Obrador pasando por Erdogan. También son visibles en España. Pablo Iglesias fue su principal instigador hace ya siete años y Vox le siguió más tarde. Mas allá de los partidos de los extremos, los moderados no escapan al coqueteo con el populismo. Isabel Díaz Ayuso es el último ejemplo de cómo se pueden lanzar falsedades para polarizar al electorado. Basta con analizar sus declaraciones hiperbólicas de estas semanas, del tipo: "Sánchez está urdiendo un golpe para echar a la Guardia Civil y para tener a la oposición en la cárcel, como en Nicaragua". No hay ningún dato o hecho que avale estas graves acusaciones. Al contrario, España está considerada una democracia de primer nivel, donde se respetan los derechos individuales y el imperio de la ley. Sin embargo, esto no es óbice para que la presidenta de Madrid diga públicamente que en España se pretende encarcelar a los opositores. El único líder de la oposición que ha sido borrado de la escena es Pablo Casado y fue porque ella misma abrió una batalla interna en su partido.

Trump, Bolsonaro o Boris Johnson son la demostración de que quien miente

la paga, al menos en la política de 2022



La presidenta madrileña juega, pues, a ganar las elecciones de mayo con buenas dosis de populismo, polarización y posverdad. De paso le genera un grave problema de credibilidad a Alberto Nuñez Feijóo, casi al mismo nivel del que viene arrastrando Pedro Sánchez desde que pactó con quienes había prometido que nunca lo haría. ¡Otra mentira!

El líder del PP esquiva de momento un choque con Ayuso, pero en el comité ejecutivo del lunes lanzó su réplica: "No estamos aquí para insultar a Sánchez, no estamos aquí para combatir el radicalismo con más radicalismo, ni para dar a España más histrionismo y estridencias".

Feijóo se sabe de memoria el catecismo demoscópico: las elecciones las gana quien conquista el centro electoral, la mayoritaria ‘tercera España’, por utilizar la expresión que ha popularizado Andrés Trapiello con ‘Las armas y las letras. Literatura y guerra civil’. De hecho, es el primero en las encuestas gracias a este estilo moderado. El PSOE ha intentado contrarrestar el ‘efecto Feijóo’, pero es Ayuso quien puede torpedearlo con ‘fuego amigo’.

Sin embargo, persiste el misterio

de que quienes mienten sigan resultando atractivos para los votantes



La lección que acaban de dar las urnas en Brasil y sobre todo en EE. UU. es que, frente a candidatos polarizadores, los votantes premian la moderación. Por eso, si Trump se ha convertido en un lastre para el Partido Republicano, la ‘lideresa castiza’ también lo puede ser para el PP en unas elecciones generales. Ayuso ganó en las últimas autonómicas, pero si Feijóo quiere mudarse a la Moncloa no solo tiene que vencer en Madrid sino también en el resto de España.

Maquiavelo sostenía que una de las principales cualidades de un político para conquistar el poder era saber "simular, fingir y engañar". Pero quinientos años después, las democracias se sustentan sobre el principio de que el fin no justifica los medios. Hannah Arendt le dio la réplica al florentino: "Si todos siempre te mienten, la consecuencia no es que creas las mentiras, sino más bien que ya nadie crea nada". En ese momento, la vida social y política se torna imposible.