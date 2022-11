Cartas al director de HERALDO: El hospital de Alcañiz no es comarcal

El hospital de Alcañiz no es comarcal

A menudo leemos, cuando se habla del hospital de Alcañiz, denominarlo como ‘hospital comarcal’, cuando no lo es, pues el hospital de Alcañiz atiende a pacientes de seis comarcas de Teruel (Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín, Cuencas Mineras, Maestrazgo y Matarraña) y una de Zaragoza (Bajo Aragón-Caspe).

Seguramente este error se produce porque permanece, a pesar de la comarcalización oficial, la idea de un Bajo Aragón geográfico que va más allá de la comarca administrativa. Se evitaría esa equívoca denominación si, como la mayor parte de los hospitales, tuviera un nombre que lo identificara. Lo que serviría también para reconocer el trabajo de quienes se han ocupado, a lo largo del tiempo, de la salud de las personas. Me atrevo a sugerir un nombre para este hospital: el del médico y filósofo Andrés Piquer. Andrés Piquer Arrufat (Fórnoles, 1711-Madrid, 1772) estudió las primeras letras en su localidad natal y los estudios secundarios en La Fresneda; en 1727 inició sus estudios de Filosofía y Medicina en la Universidad de Valencia. Después de años de docencia y práctica de la medicina en la capital del Turia, se trasladó a Madrid (1751), donde, además de su labor docente, fue médico de cámara del rey Fernando VI. Entre sus libros destaca su ‘Lógica moderna’ (1747), así como numerosas obras de medicina que alcanzaron difusión europea, como ‘Praxis’ (1770) y el ‘Tratado de las calenturas’ (1751). Destacó por su metodología, basada en la razón y la libertad de pensamiento, por su actitud experimental, por la incorporación del planteamiento psicológico en la medicina y por el fondo pedagógico de su obra. La Universidad de Zaragoza honró su memoria, a fines del siglo XIX, erigiendo su estatua en la fachada de la Facultad de Medicina, junto a Miguel Servet, Ignacio Jordán de Asso y Fausto de Elhuyar.

José Ignacio Micolau Adell ALCAÑIZ

Los mayores y el carné de conducir

En relación a la carta ‘Pruebas más duras para conducir’, publicada el día 9: Tengo 79 años y creo que conduzco perfectamente. Los reflejos que he perdido los suplo con mayor prudencia. Dice esa carta que el 23% de las muertes en accidentes de tráfico son de personas mayores de 65 años. Pero es que, a mis 79 años, puedo morir a causa de un golpe que para un joven de 25 años se quedaría en un golpe sin más. Es una gran diferencia. Tengo una amiga de 90 años con carné francés. En Francia, una vez que tienes el carné de conducir, lo tienes para toda la vida, nadie te molesta. Y otro detalle, un amigo rondando los 100 lo ha renovado hace poco en Barcelona y se lo han dado limitado, mientras que en Aragón se lo denegaron. Mi carné es mi vida y lo defenderé en cualquier circunstancia mientras me funcione la cabeza. Dejen que seamos felices los abuelos.

Benigno Buisán Cabero. ZARAGOZA

Ingresado en el Servet

Quiero dar las gracias a todo el personal de la 8ª planta del hospital Miguel Servet de Zaragoza, en especial al doctor Santiago García y su equipo, a los enfermeros, auxiliares, limpieza, anestesistas, cardiólogos, cirujanos y medicina interna, que, durante cuarenta días, han cuidado con gran profesionalidad y cariño de mi marido, Jesús Monreal. Gracias a todos ellos, ahora puede volver a disfrutar de su familia y amigos en casa. Gracias también al hospital San Jorge de Huesca, al personal de urgencias y de la cuarta planta, por los días que le atendieron y cuidaron. Gracias a todos por vuestra profesionalidad y cariño.

Inés Yoldi Núñez. Zaragoza

Madrid y la sanidad

Vemos que estos días están atacando a la Comunidad de Madrid por su gestión de la sanidad pública. Todo comenzó por la reapertura de 80 centros de urgencias extrahospitalarias, como si esto fuera algo malo. Si no han funcionado correctamente es porque un porcentaje alto de los médicos cogió la baja laboral. No obstante han atendido a más de 25.000 pacientes. Da la casualidad de que Madrid es la comunidad autónoma con menos listas de espera de toda España, con más médicos por habitante, donde menos tiempo hay que esperar para operarse, siete veces menos que en Castilla-La Mancha y cuatro veces menos que en Aragón y Andalucía. También es la comunidad donde por 100.000 habitantes hay menos personas en lista de espera quirúrgica. En este capítulo también Castilla-La Mancha y Aragón salen muy mal paradas. En fin, estos datos son del Ministerio de Sanidad y están al alcance de sindicatos y usuarios, también de los políticos. Entonces, ¿a qué viene el ataque a Madrid y más concretamente a su presidente? No se debe admitir que jueguen con la sanidad por motivos políticos. Esto solo pasa en este país.

José Salvador Bertol Deito. ZARAGOZA

Sobre los impuestos

Se escucha con frecuencia hablar de la necesidad de los impuestos, y de que debe aportar más quien más tiene. De acuerdo, pero la clave está en el cómo se lleva a cabo la recaudación. Si se fija el mismo porcentaje a todo contribuyente sobre los ingresos conseguidos o sobre las propiedades, por ejemplo, el 18%, lógicamente aportará más quien más tiene, el de 100 aportará 18 y el de un millón, 180.000, con lo que se cumple lo acordado. Ahora bien, se pueden fijar diferentes impuestos a diferentes capitales, como ocurre ahora, exigiendo mayores porcentajes a mayores ingresos; por ejemplo, exención del IRPF a los de menos de 20.000 € y un 35% a los de más de 60.000. El peligro es que estos últimos piensen que no vale la pena esforzarse para reunir esos 60.000 €, de los que 21.000 serían para el fisco, y se conformen con ganar 40.000 y que coticen 10.000, por ejemplo; o bien que busquen lugares fuera de España en los que la presión fiscal sea menor. Las autoridades juegan haciendo esos cálculos, pero además tienen en cuenta el número de cotizantes en cada franja, y en ocasiones ‘castigan’ a la franja más numerosa, que siempre es la clase media, con cargas algo superiores a las que podrían corresponderle, porque al ser elevado el número de contribuyentes la recaudación total es mayor.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

El dibujo, tradición y pedagogía

El ser humano ha sentido siempre la necesidad de plasmar lo que ve a su alrededor. Así, el dibujo, origen de todas las artes, se ha erigido en esa especie de lenguaje universal o recurso comunicativo internacional que ha inmortalizado a muchas personas. Desde la edad más temprana, cuando los niños realizan, negro sobre blanco, sus primeros garabatos, el dibujo les proporciona un espacio para volcar sus sentimientos, favorecer su empatía, aumentar su confianza y fomentar su imaginación y creatividad, además de aprender a apreciar el trabajo y esfuerzo personal.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

