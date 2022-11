Cartas al director de HERALDO: El Infantil se nos cae

El Infantil se nos cae

El pasado día 15 HERALDO publicaba: "La UCI pediátrica del Infantil está llena y las urgencias aumentan por virus respiratorios".

Hoy, el equipo médico del Servicio de Pediatría del Hospital Infantil Miguel Servet se dirige a la sociedad aragonesa para contrastar algunas de las afirmaciones recogidas en la noticia. Como facultativos del Hospital Infantil, queremos hacer constar nuestro desacuerdo con determinadas afirmaciones que no coinciden con nuestra realidad diaria. El Hospital Infantil es el centro de referencia en Aragón. Contamos con secciones únicas en la comunidad autónoma, con actividad asistencial muy exigente. La información publicada reduce la actual saturación a "hechos puntuales, virus respiratorios y catarros". El Hospital debe estar preparado para afrontar los picos epidemiológicos cuando se producen. A diario, se atienden patologías crónicas complejas que se pueden ver agravadas por esta situación epidemiológica. Como consecuencia, hay demoras en la atención, aumento de ingresos en planta y en las unidades de cuidados intensivos. Desmentimos la afirmación de que "se están utilizando todos los recursos posibles". Entre otros ejemplos, desde diciembre de 2021 existe un proyecto para ampliar la UCI pediátrica, y no se ha realizado. También se afirma que "no ha sido posible contratar pediatras por la falta de personal en la bolsa de empleo". Se han reducido efectivos y no se han ofertado plazas. Hemos pedido reiteradamente a las autoridades sanitarias adaptarse a las crecientes exigencias. Los facultativos insistimos en la necesidad de aumentar los recursos humanos acorde a las necesidades asistenciales de todo el año, y acometer la renovación estructural y tecnológica necesaria para una asistencia de calidad. Nos hemos visto obligados a derivar a niños aragoneses a UCI de otras comunidades, con el consiguiente trastorno para el paciente y sus familias, lo que es especialmente doloroso. Se han demorado o cancelado cirugías programadas, por falta de camas. Vivimos con tristeza y desánimo trabajar al límite. El Hospital Infantil, que es de toda la Comunidad autónoma, precisa desde hace mucho una reforma estructural y de personal. El Infantil se nos cae, queremos y es necesario un Hospital Infantil acorde con las necesidades y realidades del siglo XXI.

José Ignacio Labarta Aizpún, Carmen Campos Calleja, Juan Pablo García Íñiguez, Javier López Pisón, José Luis Peña Segura y Segundo Rite Gracia, jefes de diversos servicios y secciones del Hospital Infantil de Zaragoza, en nombre del equipo médico de Pediatría del Hospital Universitario Miguel Servet. ZARAGOZA

La población de la Tierra y la desigualdad

Cuando él bebe dominicano Damián nació el pasado martes, la Tierra alcanzaba los 8.000 millones de habitantes. Hicieron falta miles de años para alcanzar los mil millones de habitantes; sin embargo, en poco más de dos siglos, esa cifra se ha multiplicado por ocho. Despegue numérico y desigual de la raza humana que ha llevado al planeta Tierra a vivir en la actualidad una amenazante sobrepoblación.

Este nuevo escenario genera inevitables incógnitas en países donde habita la mayor parte de la población mundial. El 40 por ciento de los habitantes del planeta se concentra en la India junto con China. Etiopía, Tanzania o Nigeria, entre otros países del África subsahariana, experimentan un creciente incremento de población. Todo ello ocurre en un mundo de consumo desigual y desmedido de recursos, que hace más difícil la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y la desnutrición o la expansión del sistema de salud y educación.

Aumenta, además del cambio climático, la generación de toneladas de residuos sólidos, los cuales muchos no son depurados, y los bosques tropicales, pulmones del planeta, se ven convertidos en zonas de cultivo. Esto podría agudizar el problema de las migraciones masivas hacia los países desarrollados. Al contrario que aquellos, estos mantienen un crecimiento sostenible, su baja natalidad es compensada por su baja tasa de mortalidad y alta longevidad debido a los avances en la medicina.

Una migración desmedida es un símbolo poderoso de la desigualdad que existe en el mundo, en lo que se refiere a las formas de vida, oportunidades económicas y posibilidades de superación.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Devuélvannos las aceras

La RAE define el término ‘acera’ como, y cito textualmente, «orilla de la calle o de otra vía pública, por lo general ligeramente elevada y enlosada, situada junto a las fachadas de las casas, y particularmente reservada al tránsito de peatones». Visto lo cual, o cambian la definición o se revierte el espacio para el tránsito de peatones. Es increíble que por ciertas calles, y no hablo de calles secundarias sino de grandes avenidas, tipo Tenor Fleta o Goya, haya ocasiones en las que solo se puede caminar en fila de a uno, entre los comercios que sacan carteles a la acera, las tiendas de flores con sus macetas, las motos, las bicicletas y qué decir de las terrazas de los bares, que tienen las marcas de delimitación, el que las tiene, de adorno, y la gente cuando se sienta se cree que está en una plaza o parque y no tiene miramientos por las personas que caminan. Basta ya, devuélvannos las aceras, pongan bancos para los mayores y déjennos caminar tranquilamente.

M. Teresa Lozano Pardo. ZARAGOZA

Necesitamos nuevas ideas

Para que los medios de comunicación ayuden a la transformación de la sociedad, precisamos de nuevas secciones que impulsen, a través de columnistas, artículos de opinión, cartas al director, etc., la creación de una nueva sociedad, ausente de críticas, pero aportando ideas y soluciones a los problemas sociales. Tal vez serviría para atraer más lectores y suscriptores. La prensa, la radio, la televisión, las redes sociales pueden ser elementos que ejerzan presión a las fuerzas políticas; de sobra es conocida la fuerza que tienen, al ser considerados el cuarto poder. No tenemos políticos llenos de nuevas ideas que puedan llevar en sus programas electorales. Estamos en un partido de tenis donde unos medios echan la pelota a los de ideología contraria. Mientras, los problemas sociales aumentan, sin que el virtual ‘evento deportivo’ los solucione. Precisamos de frescura, de nuevas ideas que nos permitan salir de marco de las soluciones que se utilizaron en el pasado. Hoy tenemos una nueva situación que va a requerir de transformaciones sociales ante las que las fuerzas políticas se ponen de perfil. Nuevos tiempos precisan de ideas nuevas para crear una nueva sociedad, que permita la continuidad de un Estado de bienestar, que está agotado y que no da soluciones a las actuales demandas sociales.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es