La jota guerrera

La jota en la guerra se cantó en ambos bandos.

Es una obviedad, pero tal vez merece la pena recordarlo. Conté en el libro ‘¡Mexicanos! Aragón os expresa su gratitud’, cómo en el homenaje a México que organizó el Consejo de Aragón en Caspe, el 1 de mayo de 1937, la fiesta se amenizó con un gran festival de jota. Y se publicaron en ese libro unas cuantas fotos prodigiosas de aquella velada halladas en el Archivo de Cataluña. Era la prueba irrefutable de cómo en el Aragón libertario, en el Aragón más revolucionario (en el único momento de la historia en que el anarquismo tomó el poder y trató de llevar a la práctica sus ideales), la jota aragonesa estaba viva y pujante. Ahora, Blas Vicente y César Rubio publican un libro, ‘Jotas para una guerra’, con historias y coplas de los dos bandos, que será de lectura imprescindible para buenos aficionados e historiadores en general. Respecto a la copla guerrera ‘La Virgen del Pilar dice...’, la encontré publicada por primera vez en el drama “El sitio de Zaragoza en 1808”, publicado en Madrid en 1848, por el actor zaragozano Juan Lombía. En ese libro aparece en su segundo acto la famosísima copla: "La Virgen del Pilar dice / que no quiere ser francesa / que quiere ser generala / de la tropa aragonesa". ‘Generala’, dice, y no ‘capitana’ como se oye habitualmente. O Lombía inventó esa copla, o la recogió del acervo popular, por lo que podría ser muy anterior, tal vez de la propia época de los Sitios o algo posterior. De no hallarla documentada antes del libro de Lombía, cualquiera de las dos hipótesis es posible.