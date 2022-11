“En los Monegros la tierra se muestra, a la tierra no hay que buscarle el corazón, el corazón palpita hacia afuera”, dijo el ganador de la XXIV edición del Certamen 'Tierra de Monegros'.

Además de escritor Luis Manuel García Méndez es geólogo, trabajó muchos años en su Cuba natal trazando el mapa estratigráfico de la isla. La estratigrafía es una rama de la Geología que estudia los estratos, que en las tierras secas se ven a simple vista. Por eso dijo también que los Monegros son un paraíso para los geólogos ya que el exceso de vegetación es como la masa de piel y musculatura que impide ver el corazón de los humanos. Habríamos pasado horas charlando con él de no haber tenido que volver a Zaragoza mi amiga Elena y yo. Se había echado la noche y diluviaba en Lalueza como si estuviéramos en el trópico. El limpiaparabrisas no daba a basto. Íbamos despacito, muy concentradas para no pasarnos ningún desvío en medio de la oscuridad. Cerca del cementerio de Lanaja, donde están enterrados mis abuelos y una larga lista de ancestros con su propia estratigrafía, cruzó la carretera una rana enorme, que no era un sapo, no (de eso estaba segura Elena, que tuvo que esquivar al batracio. y sabe distinguir el salto ágil de una rana). Qué contento estaría mi abuelo con esa lluvia tan buena para el sementero, pensé. En el viaje de ida, al atardecer, había hecho una foto desde mi asiento de copilota. y ahí se veía, bajo un cielo de cumulonimbus espectaculares, la tierra seca y descarnada palpitando hacia afuera con toda la naturalidad del mundo.